Bluesky PDS पर 69% तक की छूट

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Bluesky नेटवर्क के लिए सेल्फ-होस्टेड पर्सनल डेटा सर्वर, जो आपको अपनी सोशल आइडेंटिटी और कॉन्टेंट का पूर्ण स्वामित्व प्रदान करता है।

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64% की छूट
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24 माह की सेवाएं ₹14,376 (सामान्य कीमत ₹39,576) में पाएं। रिन्यूअल ₹999/माह की दर पर होता है।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
62% की छूट
KVM 2
2,099
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24 माह की सेवाएं ₹19,176 (सामान्य कीमत ₹50,376) में पाएं। रिन्यूअल ₹1,199/माह की दर पर होता है।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099 /माह
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24 माह की सेवाएं ₹26,376 (सामान्य कीमत ₹83,976) में पाएं। रिन्यूअल ₹2,399/माह की दर पर होता है।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
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24 माह की सेवाएं ₹52,776 (सामान्य कीमत ₹148,776) में पाएं। रिन्यूअल ₹4,399/माह की दर पर होता है।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Bluesky PDS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Bluesky PDS (पर्सनल डेटा सर्वर) एक मूलभूत घटक है जो आपको अपनी शर्तों पर Bluesky सोशल नेटवर्क में भाग लेने की सुविधा देता है। AT प्रोटोकॉल पर निर्मित, यह आपके सोशल ग्राफ, पोस्ट और मीडिया को स्टोर करता है, आपकी विकेंद्रीकृत पहचान (DID) का प्रबंधन करता है, और व्यापक Bluesky नेटवर्क के साथ सिंक्रनाइज़ करता है — यह सब किसी एक कंपनी या प्लेटफ़ॉर्म पर निर्भर हुए बिना।

अपना खुद का PDS चलाने का मतलब है कि आपका कॉन्टेंट और फॉलोअर संबंध पोर्टेबल हैं: यदि आप कभी होस्टिंग प्रोवाइडर बदलते हैं, तो आपका डेटा आपके साथ चला जाता है। इस डिप्लॉयमेंट में निरंतर उपलब्ध स्टोरेज, pdsadmin प्रबंधन टूल, और Bluesky रिले और ऐप व्यू सेवाओं के साथ पूर्ण एकीकरण शामिल है ताकि आप सेटअप के तुरंत बाद किसी भी Bluesky-संगत क्लाइंट का उपयोग कर सकें।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Bluesky PDS की मुख्य विशेषताएं

पूरा डेटा स्वामित्व

आपकी पोस्ट, लाइक और सोशल ग्राफ़ आपके अपने सर्वर पर AT प्रोटोकॉल के तहत स्टोर किए जाते हैं, जो उन्हें पूरी तरह से पोर्टेबल और किसी एक प्लेटफ़ॉर्म से स्वतंत्र बनाता है।

विकेन्द्रीकृत पहचान

PDS आपकी DID (विकेन्द्रीकृत पहचानकर्ता) का प्रबंधन करता है, जो आपको एक स्थायी, स्व-संप्रभु पहचान प्रदान करता है जिसे किसी तीसरे पक्ष की सेवा द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है।

कस्टम डोमेन नाम

अपने ब्लूस्काई हैंडल को अपने डोमेन पर होस्ट करें, अपनी पहचान को मजबूत करते हुए और अपनी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से आपकी बनाते हुए।

पूर्ण नेटवर्क अनुकूलता

Bluesky रिले के साथ स्वचालित रूप से सिंक्रनाइज़ होता है ताकि आपकी सामग्री ग्लोबल फ़ीड में दिखाई दे और किसी भी Bluesky क्लाइंट या ऐप से सुलभ हो।

अंतर्निहित एडमिन टूल्स

बंडल्ड pdsadmin टूल आपको अकाउंट्स मैनेज करने, कीज़ रोटेट करने और सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के काम सीधे कमांड लाइन से संभालने देता है।

आपको Bluesky PDS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

एक क्लिक में लॉन्च करें

पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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सुझाई गई सर्वर लोकेशन:

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अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
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Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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Sylvain
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Herriman
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Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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