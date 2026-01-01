Bluesky PDS (पर्सनल डेटा सर्वर) एक मूलभूत घटक है जो आपको अपनी शर्तों पर Bluesky सोशल नेटवर्क में भाग लेने की सुविधा देता है। AT प्रोटोकॉल पर निर्मित, यह आपके सोशल ग्राफ, पोस्ट और मीडिया को स्टोर करता है, आपकी विकेंद्रीकृत पहचान (DID) का प्रबंधन करता है, और व्यापक Bluesky नेटवर्क के साथ सिंक्रनाइज़ करता है — यह सब किसी एक कंपनी या प्लेटफ़ॉर्म पर निर्भर हुए बिना।

अपना खुद का PDS चलाने का मतलब है कि आपका कॉन्टेंट और फॉलोअर संबंध पोर्टेबल हैं: यदि आप कभी होस्टिंग प्रोवाइडर बदलते हैं, तो आपका डेटा आपके साथ चला जाता है। इस डिप्लॉयमेंट में निरंतर उपलब्ध स्टोरेज, pdsadmin प्रबंधन टूल, और Bluesky रिले और ऐप व्यू सेवाओं के साथ पूर्ण एकीकरण शामिल है ताकि आप सेटअप के तुरंत बाद किसी भी Bluesky-संगत क्लाइंट का उपयोग कर सकें।