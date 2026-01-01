एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में ब्लूस्काई पीडीएस डिप्लॉय करें।
Bluesky नेटवर्क के लिए सेल्फ-होस्टेड पर्सनल डेटा सर्वर, जो आपको अपनी सोशल आइडेंटिटी और कॉन्टेंट का पूर्ण स्वामित्व प्रदान करता है।
Bluesky PDS के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Bluesky PDS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Bluesky PDS (पर्सनल डेटा सर्वर) एक मूलभूत घटक है जो आपको अपनी शर्तों पर Bluesky सोशल नेटवर्क में भाग लेने की सुविधा देता है। AT प्रोटोकॉल पर निर्मित, यह आपके सोशल ग्राफ, पोस्ट और मीडिया को स्टोर करता है, आपकी विकेंद्रीकृत पहचान (DID) का प्रबंधन करता है, और व्यापक Bluesky नेटवर्क के साथ सिंक्रनाइज़ करता है — यह सब किसी एक कंपनी या प्लेटफ़ॉर्म पर निर्भर हुए बिना।
अपना खुद का PDS चलाने का मतलब है कि आपका कॉन्टेंट और फॉलोअर संबंध पोर्टेबल हैं: यदि आप कभी होस्टिंग प्रोवाइडर बदलते हैं, तो आपका डेटा आपके साथ चला जाता है। इस डिप्लॉयमेंट में निरंतर उपलब्ध स्टोरेज, pdsadmin प्रबंधन टूल, और Bluesky रिले और ऐप व्यू सेवाओं के साथ पूर्ण एकीकरण शामिल है ताकि आप सेटअप के तुरंत बाद किसी भी Bluesky-संगत क्लाइंट का उपयोग कर सकें।
Bluesky PDS की मुख्य विशेषताएं
पूरा डेटा स्वामित्व
आपकी पोस्ट, लाइक और सोशल ग्राफ़ आपके अपने सर्वर पर AT प्रोटोकॉल के तहत स्टोर किए जाते हैं, जो उन्हें पूरी तरह से पोर्टेबल और किसी एक प्लेटफ़ॉर्म से स्वतंत्र बनाता है।
विकेन्द्रीकृत पहचान
PDS आपकी DID (विकेन्द्रीकृत पहचानकर्ता) का प्रबंधन करता है, जो आपको एक स्थायी, स्व-संप्रभु पहचान प्रदान करता है जिसे किसी तीसरे पक्ष की सेवा द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है।
कस्टम डोमेन नाम
अपने ब्लूस्काई हैंडल को अपने डोमेन पर होस्ट करें, अपनी पहचान को मजबूत करते हुए और अपनी उपस्थिति को स्पष्ट रूप से आपकी बनाते हुए।
पूर्ण नेटवर्क अनुकूलता
Bluesky रिले के साथ स्वचालित रूप से सिंक्रनाइज़ होता है ताकि आपकी सामग्री ग्लोबल फ़ीड में दिखाई दे और किसी भी Bluesky क्लाइंट या ऐप से सुलभ हो।
अंतर्निहित एडमिन टूल्स
बंडल्ड pdsadmin टूल आपको अकाउंट्स मैनेज करने, कीज़ रोटेट करने और सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के काम सीधे कमांड लाइन से संभालने देता है।
आपको Bluesky PDS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।