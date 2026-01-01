Docspell एक ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर है जिसे स्कैन किए गए, डाउनलोड किए गए या ईमेल किए गए कागज़ों के ढेर के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह आने वाली फ़ाइलों पर OCR चलाता है, NLP का उपयोग करके तारीखें, पत्राचार और राशियाँ निकालता है, और मूल दस्तावेज़ के साथ संरचित मेटाडेटा संग्रहीत करता है ताकि पूरा आर्काइव फुल-टेक्स्ट सर्च करने योग्य बन जाए। टैग, कस्टम फ़ील्ड, फ़ोल्डर और सहेजी गई क्वेरी इसे कई वर्षों तक घरेलू कागज़ात, फ्रीलांस इनवॉइस या छोटे व्यवसाय के रिकॉर्ड को प्रबंधित करना व्यावहारिक बनाती हैं।

अपने स्वयं के VPS पर Docspell को सेल्फ-होस्ट करने से सबसे संवेदनशील कागज़ात — टैक्स रिकॉर्ड, मेडिकल बिल, कानूनी दस्तावेज़, सरकारी फ़ॉर्म — SaaS डॉक्यूमेंट सेवा के बजाय आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं। डिप्लॉयमेंट में स्टोरेज के लिए PostgreSQL, फुलटेक्स्ट सर्च के लिए Solr, और OCR और कन्वर्ज़न के लिए Docspell रेस्ट सर्वर के साथ joex वर्कर शामिल हैं, जिसमें पहली बार विज़िट करने पर साइनअप करने से वह अकाउंट बनता है जो डॉक्यूमेंट आर्काइव का मालिक होता है।