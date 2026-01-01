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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

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दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप Docspell के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Docspell एक ओपन-सोर्स सेल्फ-होस्टेड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर है जिसे स्कैन किए गए, डाउनलोड किए गए या ईमेल किए गए कागज़ों के ढेर के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह आने वाली फ़ाइलों पर OCR चलाता है, NLP का उपयोग करके तारीखें, पत्राचार और राशियाँ निकालता है, और मूल दस्तावेज़ के साथ संरचित मेटाडेटा संग्रहीत करता है ताकि पूरा आर्काइव फुल-टेक्स्ट सर्च करने योग्य बन जाए। टैग, कस्टम फ़ील्ड, फ़ोल्डर और सहेजी गई क्वेरी इसे कई वर्षों तक घरेलू कागज़ात, फ्रीलांस इनवॉइस या छोटे व्यवसाय के रिकॉर्ड को प्रबंधित करना व्यावहारिक बनाती हैं।

अपने स्वयं के VPS पर Docspell को सेल्फ-होस्ट करने से सबसे संवेदनशील कागज़ात — टैक्स रिकॉर्ड, मेडिकल बिल, कानूनी दस्तावेज़, सरकारी फ़ॉर्म — SaaS डॉक्यूमेंट सेवा के बजाय आपके नियंत्रण वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के भीतर रहते हैं। डिप्लॉयमेंट में स्टोरेज के लिए PostgreSQL, फुलटेक्स्ट सर्च के लिए Solr, और OCR और कन्वर्ज़न के लिए Docspell रेस्ट सर्वर के साथ joex वर्कर शामिल हैं, जिसमें पहली बार विज़िट करने पर साइनअप करने से वह अकाउंट बनता है जो डॉक्यूमेंट आर्काइव का मालिक होता है।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

Docspell की मुख्य विशेषताएं

OCR + NLP निष्कर्षण

हर स्कैन पर ओसीआर चलाता है, फिर तारीखें, पत्राचार करने वाले, राशियाँ और संपर्क निकालता है ताकि प्रत्येक दस्तावेज़ पहले से वर्गीकृत होकर इनबॉक्स में आए।

पूर्ण-पाठ खोज

Solr-समर्थित पूर्ण-पाठ खोज हर दस्तावेज़ में — इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट, रसीदें, मेल अटैचमेंट — टैग, फ़ोल्डर और फ़ील्ड के अनुसार फ़िल्टर के साथ।

ईमेल और फ़ोल्डर ग्रहण

IMAP के माध्यम से मेलबॉक्स अटैचमेंट प्राप्त करें, स्कैनर से HTTP अपलोड स्वीकार करें, और SCP या rsync के माध्यम से ड्रॉप की गई फाइलों के लिए किसी डायरेक्टरी की निगरानी करें।

टैग्स और कस्टम फ़ील्ड्स

दस्तावेज़ों को टैग, संगठन लेबल, कस्टम फ़ील्ड (राशि, अनुबंध की तारीखें, समाप्ति की तारीखें) और स्वचालित रूप से रीफ़्रेश होने वाली सहेजी गई खोजों से चिह्नित करें।

बहु-उपयोगकर्ता और बहु-किरायेदार

प्रत्येक 'कलेक्टिव' एक अलग कार्यक्षेत्र है जिसके अपने उपयोगकर्ता, दस्तावेज़ और मेटाडेटा होते हैं ताकि परिवार या छोटी टीमें डेटा आपस में मिले बिना एक इंस्टेंस साझा कर सकें।

दस्तावेज़ रूपांतरण

आने वाली HTML, ऑफिस, इमेज और ईमेल फ़ाइलों को WeasyPrint, Unoconv और Tesseract का उपयोग करके खोजने योग्य PDF में परिवर्तित करता है, ताकि एक समान संग्रह बनाया जा सके।

आपको Docspell को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
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Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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