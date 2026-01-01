एक क्लिक में PeerTube डिप्लॉय करें।
फेडरेटेड पीयर-टू-पीयर वीडियो प्लेटफॉर्म, जो YouTube या किसी केंद्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर हुए बिना वीडियो प्रकाशित करने और साझा करने की सुविधा देता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप PeerTube के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
PeerTube एक मुफ्त, ओपन-सोर्स, फेडरेटेड वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसे YouTube और Vimeo के स्व-संप्रभु विकल्प के रूप में बनाया गया है। प्रत्येक PeerTube इंस्टेंस स्वतंत्र है लेकिन ActivityPub प्रोटोकॉल के माध्यम से आपस में जुड़ा हुआ है, ताकि आपके दर्शक किसी भी अन्य PeerTube सर्वर से चैनलों को फॉलो कर सकें, जबकि प्रत्येक वीडियो, टिप्पणी और सदस्यता आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती है।
WebRTC पीयर-टू-पीयर स्ट्रीमिंग दर्शकों को एक-दूसरे के साथ बैंडविड्थ साझा करने देती है, ताकि एक लोकप्रिय वीडियो ट्रैफिक स्पाइक्स के दौरान आपके सर्वर को क्रैश न करे। बंडल्ड PostgreSQL, Redis और ट्रांसकोडिंग पाइपलाइन पूरी तरह से आपके VPS पर चलती हैं, जिससे रचनाकारों और समुदायों को उनकी सामग्री, दर्शकों और मॉडरेशन नीतियों का पूरा स्वामित्व मिलता है — कोई एल्गोरिथम फीड नहीं, कोई विमुद्रीकरण नहीं, कोई विज्ञापनदाता मध्यस्थ नहीं।
PeerTube की मुख्य विशेषताएं
ActivityPub के माध्यम से संघीयकृत
किसी भी PeerTube, Mastodon, या अन्य ActivityPub इंस्टेंस के दर्शक आपके चैनल को फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और फेडिवर्से पर वीडियो शेयर कर सकते हैं।
पीयर-टू-पीयर स्ट्रीमिंग
ब्राउज़र-आधारित WebRTC दर्शकों को वीडियो चंक्स साझा करने की अनुमति देकर सर्वर बैंडविड्थ को कम करता है, ताकि एक वायरल अपलोड आपके VPS को क्रैश न करे।
बिल्ट-इन ट्रांसकोडिंग
ऑटोमैटिक ट्रांसकोडिंग हर अपलोड के लिए कई गुणवत्ता स्तर उत्पन्न करता है — 240p से 4K तक — बाहरी ट्रांसकोडिंग सेवाओं के बिना।
लाइव स्ट्रीमिंग और RTMP
OBS या किसी भी RTMP-कम्पेटिबल एन्कोडर से सीधे अपने PeerTube चैनल पर रिकॉर्डिंग और रीप्ले के साथ लाइव स्ट्रीम करें।
चैनल और प्लेलिस्ट प्रबंधन
वीडियो को चैनलों, प्लेलिस्ट और सीरीज़ में कस्टम थंबनेल, विवरण और सहयोगियों के लिए अनुमतियों के साथ व्यवस्थित करें।
ओपन API और एम्बेड्स
एक-लाइन के iframe का उपयोग करके कहीं भी वीडियो एम्बेड करें और पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड REST API के माध्यम से बाहरी टूल के साथ इंटीग्रेट करें।
आपको PeerTube को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।