PeerTube एक मुफ्त, ओपन-सोर्स, फेडरेटेड वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसे YouTube और Vimeo के स्व-संप्रभु विकल्प के रूप में बनाया गया है। प्रत्येक PeerTube इंस्टेंस स्वतंत्र है लेकिन ActivityPub प्रोटोकॉल के माध्यम से आपस में जुड़ा हुआ है, ताकि आपके दर्शक किसी भी अन्य PeerTube सर्वर से चैनलों को फॉलो कर सकें, जबकि प्रत्येक वीडियो, टिप्पणी और सदस्यता आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती है।

WebRTC पीयर-टू-पीयर स्ट्रीमिंग दर्शकों को एक-दूसरे के साथ बैंडविड्थ साझा करने देती है, ताकि एक लोकप्रिय वीडियो ट्रैफिक स्पाइक्स के दौरान आपके सर्वर को क्रैश न करे। बंडल्ड PostgreSQL, Redis और ट्रांसकोडिंग पाइपलाइन पूरी तरह से आपके VPS पर चलती हैं, जिससे रचनाकारों और समुदायों को उनकी सामग्री, दर्शकों और मॉडरेशन नीतियों का पूरा स्वामित्व मिलता है — कोई एल्गोरिथम फीड नहीं, कोई विमुद्रीकरण नहीं, कोई विज्ञापनदाता मध्यस्थ नहीं।