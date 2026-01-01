PeerTube पर 69% तक की छूट

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फेडरेटेड पीयर-टू-पीयर वीडियो प्लेटफॉर्म, जो YouTube या किसी केंद्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर हुए बिना वीडियो प्रकाशित करने और साझा करने की सुविधा देता है।

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64% की छूट
KVM 1
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599/माह
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2 वर्ष के लिए ₹999/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
1 vCPU कोर
4 GB RAM
50 GB NVMe डिस्क स्पेस
4 TB बैंडविड्थ
सबसे लोकप्रिय
63% की छूट
KVM 2
2,099
779/माह
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2 वर्ष के लिए ₹1,199/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
2 vCPU कोर
8 GB RAM
100 GB NVMe डिस्क स्पेस
8 TB बैंडविड्थ
69% की छूट
KVM 4
3,499
1,099/माह
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2 वर्ष के लिए ₹2,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
4 vCPU कोर
16 GB RAM
200 GB NVMe डिस्क स्पेस
16 TB बैंडविड्थ
65% की छूट
KVM 8
6,199
2,199/माह
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2 वर्ष के लिए ₹4,399/माह की कीमत पर रिन्यू होगा। आप रिन्यूअल किसी भी समय रद्द कर सकते हैं।
8 vCPU कोर
32 GB RAM
400 GB NVMe डिस्क स्पेस
32 TB बैंडविड्थ
64% की छूट
KVM 1
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ

Docker मैनेजर
कंटेनर लॉग्स का क्विक ऐक्सेस
एक-क्लिक में अपडेट्स
AMD EPYC प्रोसेसर्स
NVMe SSD स्टोरेज
1 Gbps की नेटवर्क गति
सार्वजनिक API
दुनिया भर में स्थित डेटा सेंटर
1 वर्ष के लिए मुफ्त डोमेन
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सभी प्लान्स का भुगतान एडवांस में किया जाता है। दिखाई गई राशि कुल कीमत है, जिसे प्लान की अवधि में मौजूद महीनों की संख्या से विभाजित किया गया है।

आप PeerTube के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

PeerTube एक मुफ्त, ओपन-सोर्स, फेडरेटेड वीडियो होस्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसे YouTube और Vimeo के स्व-संप्रभु विकल्प के रूप में बनाया गया है। प्रत्येक PeerTube इंस्टेंस स्वतंत्र है लेकिन ActivityPub प्रोटोकॉल के माध्यम से आपस में जुड़ा हुआ है, ताकि आपके दर्शक किसी भी अन्य PeerTube सर्वर से चैनलों को फॉलो कर सकें, जबकि प्रत्येक वीडियो, टिप्पणी और सदस्यता आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती है।

WebRTC पीयर-टू-पीयर स्ट्रीमिंग दर्शकों को एक-दूसरे के साथ बैंडविड्थ साझा करने देती है, ताकि एक लोकप्रिय वीडियो ट्रैफिक स्पाइक्स के दौरान आपके सर्वर को क्रैश न करे। बंडल्ड PostgreSQL, Redis और ट्रांसकोडिंग पाइपलाइन पूरी तरह से आपके VPS पर चलती हैं, जिससे रचनाकारों और समुदायों को उनकी सामग्री, दर्शकों और मॉडरेशन नीतियों का पूरा स्वामित्व मिलता है — कोई एल्गोरिथम फीड नहीं, कोई विमुद्रीकरण नहीं, कोई विज्ञापनदाता मध्यस्थ नहीं।

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आप {name} के साथ क्या-क्या बना सकते हैं

PeerTube की मुख्य विशेषताएं

ActivityPub के माध्यम से संघीयकृत

किसी भी PeerTube, Mastodon, या अन्य ActivityPub इंस्टेंस के दर्शक आपके चैनल को फॉलो कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और फेडिवर्से पर वीडियो शेयर कर सकते हैं।

पीयर-टू-पीयर स्ट्रीमिंग

ब्राउज़र-आधारित WebRTC दर्शकों को वीडियो चंक्स साझा करने की अनुमति देकर सर्वर बैंडविड्थ को कम करता है, ताकि एक वायरल अपलोड आपके VPS को क्रैश न करे।

बिल्ट-इन ट्रांसकोडिंग

ऑटोमैटिक ट्रांसकोडिंग हर अपलोड के लिए कई गुणवत्ता स्तर उत्पन्न करता है — 240p से 4K तक — बाहरी ट्रांसकोडिंग सेवाओं के बिना।

लाइव स्ट्रीमिंग और RTMP

OBS या किसी भी RTMP-कम्पेटिबल एन्कोडर से सीधे अपने PeerTube चैनल पर रिकॉर्डिंग और रीप्ले के साथ लाइव स्ट्रीम करें।

चैनल और प्लेलिस्ट प्रबंधन

वीडियो को चैनलों, प्लेलिस्ट और सीरीज़ में कस्टम थंबनेल, विवरण और सहयोगियों के लिए अनुमतियों के साथ व्यवस्थित करें।

ओपन API और एम्बेड्स

एक-लाइन के iframe का उपयोग करके कहीं भी वीडियो एम्बेड करें और पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड REST API के माध्यम से बाहरी टूल के साथ इंटीग्रेट करें।

आपको PeerTube को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?

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पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।

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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।

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बिल्ट-इन Docker मैनेजर

एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।

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अपनी ऑडियंस के निकटतम सर्वर लोकेशन चुनें और लोडिंग गति बढ़ाएं। हमारे डेटा सेंटर उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया और दक्षिण अमेरिका में स्थित हैं।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀

Noel
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आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।

Omkar
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अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।

Sylvain
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Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।

Martin K
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ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।

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Immich

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Immich एक हाई-परफॉर्मेंस वाला सेल्फ-होस्टेड फोटो और वीडियो प्रबंधन समाधान है

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