1-क्लिक इंस्टॉलेशन में यादे डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड सहयोगात्मक API डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो उन टीमों के लिए बनाया गया है जो डेटा गोपनीयता को महत्व देते हैं।
Yaade के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Yaade के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Yaade एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड API डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसे क्लाउड-आधारित API क्लाइंट्स के गोपनीयता-प्रथम विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है। होस्टेड टूल्स के विपरीत जो आपके API कलेक्शन और सीक्रेट्स को थर्ड-पार्टी सर्वर पर स्टोर करते हैं, Yaade सभी डेटा को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है — जिसमें क्रेडेंशियल, टोकन और रिक्वेस्ट हिस्ट्री शामिल हैं।
टीमें API कलेक्शन को सुरक्षित रूप से शेयर कर सकती हैं, कई एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकती हैं, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट को क्रॉन जॉब्स के रूप में या API के माध्यम से चला सकती हैं, और OpenAPI या Postman से इम्पोर्ट कर सकती हैं। बिल्ट-इन मल्टी-यूज़र सपोर्ट, एक्सेस टोकन, OAuth2/OIDC ऑथेंटिकेशन, और बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के आवश्यक फाइल-आधारित H2 डेटाबेस के साथ, Yaade एक सिंगल डेवलपर के लिए पर्याप्त हल्का है फिर भी पूरी इंजीनियरिंग टीम के लिए पर्याप्त सक्षम है।
Yaade की मुख्य विशेषताएं
सहयोगात्मक संग्रह
अपनी पूरी टीम के साथ API कलेक्शन को भूमिका-आधारित एक्सेस के साथ साझा करें, ताकि हर कोई रिक्वेस्ट को कॉपी-पेस्ट किए बिना जानकारी के एक ही स्रोत से काम करे।
बहु-वातावरण समर्थन
डेवलपमेंट, स्टेजिंग और प्रोडक्शन के लिए अलग-अलग वातावरण परिभाषित करें, फिर मैन्युअल रूप से URL या टोकन अपडेट किए बिना तुरंत संदर्भ बदलें।
बिल्ट-इन स्क्रिप्टिंग
API वर्कफ़्लो को ऑटोमेट करने, टेस्ट चलाने या रिक्वेस्ट को चेन करने के लिए जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट लिखें — और उन्हें क्रॉन जॉब्स के रूप में शेड्यूल करें या बिल्ट-इन API के ज़रिए ट्रिगर करें।
OpenAPI और Postman इम्पोर्ट
अपनी टीम को रिक्वेस्ट लाइब्रेरीज़ को सिरे से फिर से बनाए बिना माइग्रेट करने के लिए OpenAPI स्पेसिफिकेशन्स या पोस्टमैन एक्सपोर्ट्स से मौजूदा कलेक्शन इंपोर्ट करें।
OAuth2 और OIDC ऑथेंटिकेशन
OAuth2 और OIDC का उपयोग करके बाहरी पहचान प्रदाताओं के साथ एकीकृत करें, ताकि आपकी टीम अलग-अलग खातों को प्रबंधित करने के बजाय मौजूदा कॉर्पोरेट क्रेडेंशियल से लॉग इन कर सके।
कोई डेटाबेस सेटअप की आवश्यकता नहीं।
यादे एक एम्बेडेड H2 फ़ाइल-आधारित डेटाबेस का उपयोग करता है, इसलिए कॉन्फ़िगर करने के लिए कोई अलग डेटाबेस कंटेनर नहीं हैं — बस कंटेनर शुरू करें और आपका डेटा स्वचालित रूप से बना रहता है।
आपको Yaade को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।