Yaade एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड API डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसे क्लाउड-आधारित API क्लाइंट्स के गोपनीयता-प्रथम विकल्प के रूप में डिज़ाइन किया गया है। होस्टेड टूल्स के विपरीत जो आपके API कलेक्शन और सीक्रेट्स को थर्ड-पार्टी सर्वर पर स्टोर करते हैं, Yaade सभी डेटा को आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रखता है — जिसमें क्रेडेंशियल, टोकन और रिक्वेस्ट हिस्ट्री शामिल हैं।

टीमें API कलेक्शन को सुरक्षित रूप से शेयर कर सकती हैं, कई एनवायरनमेंट को मैनेज कर सकती हैं, जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट को क्रॉन जॉब्स के रूप में या API के माध्यम से चला सकती हैं, और OpenAPI या Postman से इम्पोर्ट कर सकती हैं। बिल्ट-इन मल्टी-यूज़र सपोर्ट, एक्सेस टोकन, OAuth2/OIDC ऑथेंटिकेशन, और बिना किसी अतिरिक्त सेटअप के आवश्यक फाइल-आधारित H2 डेटाबेस के साथ, Yaade एक सिंगल डेवलपर के लिए पर्याप्त हल्का है फिर भी पूरी इंजीनियरिंग टीम के लिए पर्याप्त सक्षम है।