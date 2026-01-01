Hollama लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए एक फोकस्ड चैट क्लाइंट है जो सीधे आपके ब्राउज़र से एक या एक से अधिक Ollama सर्वर, OpenAI-कम्पैटिबल एंडपॉइंट्स, या दोनों से एक ही समय में कनेक्ट होता है। इसमें कोई सेंट्रल डेटाबेस, कोई अकाउंट सिस्टम और कोई टेलीमेट्री नहीं है — सेशन, प्रॉम्प्ट्स, सेटिंग्स और API कीज़ सभी ब्राउज़र के लोकल स्टोरेज में रहते हैं और UI होस्ट करने वाले सर्वर को कभी नहीं छूते।

VPS पर Hollama को सेल्फ-होस्ट करने से एक छोटी टीम को प्राइवेट Ollama मॉडल या शेयर की गई OpenAI कीज़ से बात करने के लिए एक सिंगल, हमेशा चालू रहने वाला URL मिलता है, जिसमें लंबे प्रॉम्प्ट्स, रीज़निंग मॉडल और कोड-हैवी कन्वर्सेशन के लिए डिज़ाइन किया गया एक क्लीन एडिटर-स्टाइल इंटरफ़ेस होता है।