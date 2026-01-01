एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में हॉलमा डिप्लॉय करें।
ओलामा और ओपनएआई मॉडल्स के साथ चैट करने के लिए एक मिनिमल वेब इंटरफ़ेस जो आपके ब्राउज़र में हर बातचीत को स्टोर करता है।
Hollama के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Hollama के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Hollama लार्ज लैंग्वेज मॉडल के लिए एक फोकस्ड चैट क्लाइंट है जो सीधे आपके ब्राउज़र से एक या एक से अधिक Ollama सर्वर, OpenAI-कम्पैटिबल एंडपॉइंट्स, या दोनों से एक ही समय में कनेक्ट होता है। इसमें कोई सेंट्रल डेटाबेस, कोई अकाउंट सिस्टम और कोई टेलीमेट्री नहीं है — सेशन, प्रॉम्प्ट्स, सेटिंग्स और API कीज़ सभी ब्राउज़र के लोकल स्टोरेज में रहते हैं और UI होस्ट करने वाले सर्वर को कभी नहीं छूते।
VPS पर Hollama को सेल्फ-होस्ट करने से एक छोटी टीम को प्राइवेट Ollama मॉडल या शेयर की गई OpenAI कीज़ से बात करने के लिए एक सिंगल, हमेशा चालू रहने वाला URL मिलता है, जिसमें लंबे प्रॉम्प्ट्स, रीज़निंग मॉडल और कोड-हैवी कन्वर्सेशन के लिए डिज़ाइन किया गया एक क्लीन एडिटर-स्टाइल इंटरफ़ेस होता है।
Hollama की मुख्य विशेषताएं
Ollama और OpenAI
स्थानीय Ollama सर्वर, OpenAI, या किसी भी OpenAI-संगत एंडपॉइंट से कनेक्ट करें, और एक ही सेशन के भीतर उनके बीच स्विच करें।
बहु-सर्वर समर्थन
कई ओलामा और ओपनएआई सर्वर एक साथ रजिस्टर करें और ऐप को फिर से कॉन्फ़िगर किए बिना प्रत्येक सत्र को एक अलग बैकएंड पर रूट करें।
ब्राउज़र-लोकल स्टोरेज
प्रत्येक सत्र, प्रॉम्प्ट, सेटिंग और API कुंजी ब्राउज़र लोकल स्टोरेज में रखी जाती है, इसलिए चैट कभी भी VPS या किसी थर्ड-पार्टी सर्वर पर नहीं रहती हैं।
संपादक-स्तर के प्रॉम्प्ट्स
बड़े प्रॉम्प्ट फ़ील्ड, कोड एडिटर सुविधाओं, मार्कडाउन रेंडरिंग, सिंटैक्स हाइलाइटिंग और KaTeX गणितीय नोटेशन के साथ तकनीकी कार्य के लिए निर्मित
तर्क और दृष्टि
इमेज इनपुट्स वाले रीजनिंग मॉडल और विजन मॉडल के लिए बेहतरीन सपोर्ट, जो नए ओलामा और ओपनएआई रिलीज़ के लिए आदर्श है।
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट
बिल्ट-इन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टूल का उपयोग करके सत्रों का बैकअप लें या उन्हें डिवाइसों के बीच ले जाएं ताकि ब्राउज़र स्टोरेज कभी लॉक-इन न हो।
आपको Hollama को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।