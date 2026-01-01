1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Netdata डिप्लॉय करें।
1-सेकंड की ग्रैन्युलैरिटी, 800+ इंटीग्रेशन और शून्य कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता के साथ वास्तविक समय में इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग।
Netdata के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Netdata के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Netdata एक ओपन-सोर्स, रीयल-टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जो आपके सर्वर, कंटेनर, एप्लिकेशन और क्लाउड सेवाओं से प्रति सेकंड हजारों मेट्रिक्स एकत्र करता है। पारंपरिक मॉनिटरिंग स्टैक के विपरीत, जिन्हें अलग-अलग डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और विज़ुअलाइज़ेशन लेयर्स की आवश्यकता होती है, Netdata इन तीनों को एक सिंगल लाइटवेट एजेंट में बंडल करता है — सामान्य सेवाओं के लिए किसी मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता के बिना, डिप्लॉयमेंट के कुछ ही सेकंड के भीतर लाइव डैशबोर्ड प्रदान करता है।
78,000+ GitHub स्टार्स और 500 मिलियन Docker पुल्स के साथ, Netdata सबसे व्यापक रूप से अपनाए गए सेल्फ-होस्टेड मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस में से एक है। इसे अपने स्वयं के VPS पर चलाने से सभी इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रिक्स आपके नेटवर्क के भीतर निजी रहते हैं, रिटेंशन पॉलिसी, अलर्टिंग रूल्स और डैशबोर्ड एक्सेस पर पूर्ण नियंत्रण के साथ।
Netdata की मुख्य विशेषताएं
1 सेकंड की मैट्रिक बारीकी
CPU स्पाइक्स, मेमोरी प्रेशर और लेटेंसी बर्स्ट्स का पता लगाता है, जिन्हें 10- या 60-सेकंड के पोलिंग इंटरवल्स पूरी तरह से चूक जाते हैं।
800+ स्वतः पता लगाए गए एकीकरण
होस्ट पर चल रहे डेटाबेस, वेब सर्वर, मैसेज क्यू और क्लाउड सेवाओं को स्वचालित रूप से खोजता और मॉनिटर करता है — किसी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल की आवश्यकता नहीं है।
ML-संचालित विसंगति पहचान
प्रत्येक मेट्रिक के लिए एक विसंगति मॉडल को प्रशिक्षित करता है और मैनुअल थ्रेशोल्ड ट्यूनिंग के बिना, आउटेज का कारण बनने से पहले असामान्य पैटर्न को उजागर करता है।
डॉकर कंटेनर मॉनिटरिंग
डॉकर सॉकेट के माध्यम से सभी चल रहे कंटेनरों का पता लगाता है और प्रति कंटेनर CPU, मेमोरी, नेटवर्क I/O और डिस्क उपयोग को ट्रैक करता है।
प्रीकॉन्फ़िगर किया गया अलर्ट लाइब्रेरी
सैकड़ों युद्ध-परीक्षित अलर्ट के साथ आता है जो OS, डेटाबेस और एप्लिकेशन मेट्रिक्स को कवर करते हैं — तैनाती के तुरंत बाद सक्रिय हो जाते हैं।
आपको Netdata को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।