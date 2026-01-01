Netdata एक ओपन-सोर्स, रीयल-टाइम इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जो आपके सर्वर, कंटेनर, एप्लिकेशन और क्लाउड सेवाओं से प्रति सेकंड हजारों मेट्रिक्स एकत्र करता है। पारंपरिक मॉनिटरिंग स्टैक के विपरीत, जिन्हें अलग-अलग डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और विज़ुअलाइज़ेशन लेयर्स की आवश्यकता होती है, Netdata इन तीनों को एक सिंगल लाइटवेट एजेंट में बंडल करता है — सामान्य सेवाओं के लिए किसी मैन्युअल कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता के बिना, डिप्लॉयमेंट के कुछ ही सेकंड के भीतर लाइव डैशबोर्ड प्रदान करता है।

78,000+ GitHub स्टार्स और 500 मिलियन Docker पुल्स के साथ, Netdata सबसे व्यापक रूप से अपनाए गए सेल्फ-होस्टेड मॉनिटरिंग सॉल्यूशंस में से एक है। इसे अपने स्वयं के VPS पर चलाने से सभी इंफ्रास्ट्रक्चर मेट्रिक्स आपके नेटवर्क के भीतर निजी रहते हैं, रिटेंशन पॉलिसी, अलर्टिंग रूल्स और डैशबोर्ड एक्सेस पर पूर्ण नियंत्रण के साथ।