LakeFS को एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
आपके डेटा लेक के लिए ओपन-सोर्स गिट-जैसा वर्ज़न कंट्रोल, जो ऑब्जेक्ट स्टोरेज में ब्रांचिंग और कमिटिंग लाता है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप LakeFS के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
LakeFS एक ओपन-सोर्स डेटा वर्ज़निंग प्लेटफ़ॉर्म है जो डेटा लेक्स पर Git-जैसे वर्कफ़्लो लागू करता है। यह टीमों को अलग-थलग डेटा प्रयोग के लिए ब्रांच बनाने, रिप्रोड्यूसिबल स्नैपशॉट कमिट करने, और डेटा को डुप्लिकेट किए बिना, एटॉमिक रूप से बदलावों को मर्ज करने में सक्षम बनाता है। LakeFS, AWS S3, Azure Blob Storage, और Google Cloud Storage के साथ नेटिव रूप से काम करता है, जबकि एक पूरी तरह से S3-कम्पेटिबल API को एक्सपोज़ करता है ताकि मौजूदा टूल को किसी बदलाव की ज़रूरत न पड़े।
अपने VPS पर LakeFS को सेल्फ-होस्ट करना डेटा और ML टीमों को उनके डेटा वर्ज़निंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा नियंत्रण देता है। चाहे आपको रिप्रोड्यूसिबल मशीन लर्निंग प्रयोगों की आवश्यकता हो, ETL पाइपलाइन के लिए सुरक्षित स्टेजिंग वातावरण, या खराब डेटा इनजेशन को रोल बैक करने की क्षमता, LakeFS डेटा ऑपरेशंस में वही विश्वास लाता है जो Git कोड में लाता है।
LakeFS की मुख्य विशेषताएं
गिट-जैसा डेटा ब्रांचिंग
ऑब्जेक्ट्स को डुप्लिकेट किए बिना, केवल मेटाडेटा द्वारा समर्थित ज़ीरो-कॉपी ब्रांचिंग का उपयोग करके, प्रयोग या स्टेजिंग के लिए आइसोलेटेड डेटा ब्रांच बनाएँ।
दोहराने योग्य कमिट्स
किसी भी बिंदु पर डेटा स्नैपशॉट प्रतिबद्ध करें ताकि मशीन लर्निंग प्रयोगों और पाइपलाइन रन को ज्ञात डेटा स्थिति से सटीक रूप से पुनरुत्पादित किया जा सके।
एटॉमिक मर्जेस
डेटा ब्रांच को एटॉमिक रूप से मुख्य में वापस मर्ज करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि डाउनस्ट्रीम उपभोक्ता हमेशा एक सुसंगत और पूर्ण डेटासेट देखें।
S3-संगत API
LakeFS एक पूरी तरह से S3-संगत एंडपॉइंट प्रदान करता है, ताकि Spark, Pandas और अन्य उपकरण बिना किसी कोड परिवर्तन के कनेक्ट हो सकें।
डेटा रोलबैक
आकस्मिक विलोपन या खराब डेटा अंतर्ग्रहण से कुछ ही सेकंड में उबरने के लिए किसी भी पिछली कमिट पर तुरंत वापस लौटें।
आपको LakeFS को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।