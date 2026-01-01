LakeFS एक ओपन-सोर्स डेटा वर्ज़निंग प्लेटफ़ॉर्म है जो डेटा लेक्स पर Git-जैसे वर्कफ़्लो लागू करता है। यह टीमों को अलग-थलग डेटा प्रयोग के लिए ब्रांच बनाने, रिप्रोड्यूसिबल स्नैपशॉट कमिट करने, और डेटा को डुप्लिकेट किए बिना, एटॉमिक रूप से बदलावों को मर्ज करने में सक्षम बनाता है। LakeFS, AWS S3, Azure Blob Storage, और Google Cloud Storage के साथ नेटिव रूप से काम करता है, जबकि एक पूरी तरह से S3-कम्पेटिबल API को एक्सपोज़ करता है ताकि मौजूदा टूल को किसी बदलाव की ज़रूरत न पड़े।

अपने VPS पर LakeFS को सेल्फ-होस्ट करना डेटा और ML टीमों को उनके डेटा वर्ज़निंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर पूरा नियंत्रण देता है। चाहे आपको रिप्रोड्यूसिबल मशीन लर्निंग प्रयोगों की आवश्यकता हो, ETL पाइपलाइन के लिए सुरक्षित स्टेजिंग वातावरण, या खराब डेटा इनजेशन को रोल बैक करने की क्षमता, LakeFS डेटा ऑपरेशंस में वही विश्वास लाता है जो Git कोड में लाता है।