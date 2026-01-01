एक क्लिक इंस्टॉलेशन में Mastodon डिप्लॉय करें।
स्व-होस्टेड, फ़ेडरेटेड माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जो स्वतंत्र रूप से स्वामित्व वाले सर्वर के वैश्विक नेटवर्क से जुड़ता है।
Mastodon के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Mastodon के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
मास्टोडॉन प्रमुख ओपन-सोर्स फेडरेटेड सोशल नेटवर्क है — ActivityPub फेडिवर्से में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें दुनिया भर में हजारों स्वतंत्र रूप से संचालित इंस्टेंस और करोड़ों उपयोगकर्ता हैं। यह एक परिचित माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जैसा दिखता और महसूस होता है, लेकिन हर सर्वर का स्वामित्व, संचालन और मॉडरेशन किसी अलग व्यक्ति द्वारा किया जाता है, और किसी भी सर्वर के उपयोगकर्ता किसी भी अन्य सर्वर के उपयोगकर्ताओं को फॉलो कर सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं।
VPS पर अपना खुद का मास्टोडॉन इंस्टेंस चलाने से आपको फेडिवर्से में एक स्थायी घर मिलता है — जिस पर आपका पूरा नियंत्रण होता है। आप नियम तय करते हैं, चुनते हैं कि कौन साइन अप कर सकता है, तय करते हैं कि कौन किसके साथ फेडरेट करेगा, और डेटा के मालिक होते हैं, जिसमें कोई विज्ञापन नहीं होता, कोई एल्गोरिथम टाइमलाइन नहीं होती, और कोई थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म नहीं होता जो कल शर्तें बदल सके।
Mastodon की मुख्य विशेषताएं
एक्टिविटीपब फेडरेशन
W3C ActivityPub स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है, इसलिए आपका इंस्टेंस हर दूसरे Mastodon सर्वर, Pleroma, Misskey और व्यापक फेडिवर्से के साथ इंटरऑपरेट करता है।
कालानुक्रमिक समयरेखा
पोस्ट उसी क्रम में दिखते हैं जिस क्रम में उन्हें भेजा गया था — कोई एल्गोरिथम रैंकिंग नहीं, कोई अनुशंसित विज्ञापन नहीं, कोई भी रीशफल की गई फ़ीड एंगेजमेंट के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं करती।
सर्वर-स्तर का मॉडरेशन
मालिक द्वारा परिभाषित सामुदायिक नियम, सामग्री चेतावनियाँ और इंस्टेंस-स्तर के ब्लॉक आपको अपनी इच्छित टोन के साथ एक समुदाय विकसित करने की अनुमति देते हैं।
रिच पोस्ट कंपोज़र
प्रति पोस्ट 500 वर्ण तक (कॉन्फ़िगर करने योग्य), पोल, मीडिया अटैचमेंट, सामग्री चेतावनी, ऑल्ट टेक्स्ट, और प्रति पोस्ट अनुकूलन योग्य दृश्यता।
ओपन API और क्लाइंट्स
परिपक्व REST और स्ट्रीमिंग API, मोबाइल और डेस्कटॉप क्लाइंट्स के एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र को शक्ति प्रदान करते हैं, जिसमें iOS और Android के लिए आधिकारिक मास्टोडॉन ऐप्स भी शामिल हैं।
आपको Mastodon को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।