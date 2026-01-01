मास्टोडॉन प्रमुख ओपन-सोर्स फेडरेटेड सोशल नेटवर्क है — ActivityPub फेडिवर्से में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसमें दुनिया भर में हजारों स्वतंत्र रूप से संचालित इंस्टेंस और करोड़ों उपयोगकर्ता हैं। यह एक परिचित माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म जैसा दिखता और महसूस होता है, लेकिन हर सर्वर का स्वामित्व, संचालन और मॉडरेशन किसी अलग व्यक्ति द्वारा किया जाता है, और किसी भी सर्वर के उपयोगकर्ता किसी भी अन्य सर्वर के उपयोगकर्ताओं को फॉलो कर सकते हैं और उनसे बातचीत कर सकते हैं।

VPS पर अपना खुद का मास्टोडॉन इंस्टेंस चलाने से आपको फेडिवर्से में एक स्थायी घर मिलता है — जिस पर आपका पूरा नियंत्रण होता है। आप नियम तय करते हैं, चुनते हैं कि कौन साइन अप कर सकता है, तय करते हैं कि कौन किसके साथ फेडरेट करेगा, और डेटा के मालिक होते हैं, जिसमें कोई विज्ञापन नहीं होता, कोई एल्गोरिथम टाइमलाइन नहीं होती, और कोई थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म नहीं होता जो कल शर्तें बदल सके।