1-क्लिक इंस्टॉलेशन में PatchMon डिप्लॉय करें।
स्वयं-होस्टेड Linux पैच प्रबंधन और फ्लीट निगरानी प्लेटफॉर्म, जिसमें इन-ब्राउज़र SSH टर्मिनल और अनुपालन स्कैनिंग शामिल है।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप PatchMon के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
PatchMon एक ओपन-सोर्स Linux पैच मैनेजमेंट और फ्लीट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जो सिस्टम एडमिन को सभी मैनेज्ड Linux होस्ट पर पैच को ट्रैक करने, अप्रूव करने और डिप्लॉय करने के लिए एक सिंगल डैशबोर्ड देता है। यह रियल-टाइम पैकेज हेल्थ विजिबिलिटी, अप्रूवल वर्कफ़्लो के साथ ऑर्केस्ट्रेटेड पैचिंग, OpenSCAP और CIS कंप्लायंस स्कैनिंग, Docker Bench सिक्योरिटी ऑडिटिंग, और Apache Guacamole द्वारा संचालित एक इन-ब्राउज़र SSH टर्मिनल प्रदान करता है — यह सब मैनेजमेंट मशीन पर किसी SSH क्लाइंट की आवश्यकता के बिना।
कमर्शियल पैच मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के विपरीत जो प्रति-नोड शुल्क लेते हैं, PatchMon सेल्फ-होस्ट करने के लिए मुफ्त है और एक लाइटवेट एजेंट के माध्यम से मैनेज्ड होस्ट से कनेक्ट होता है। सभी पैच हिस्ट्री, कंप्लायंस रिपोर्ट और होस्ट इन्वेंट्री आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती है, जिसमें कोई भी डेटा बाहरी सेवाओं को नहीं भेजा जाता है।
PatchMon की मुख्य विशेषताएं
फ्लीट-व्यापी पैच ऑर्केस्ट्रेशन
अपने पूरे लिनक्स फ्लीट में लंबित अपडेट की समीक्षा करें, पैच बैच को मंज़ूरी दें, और उन्हें शेड्यूलिंग और रोलबैक नियंत्रणों के साथ एक ही डैशबोर्ड से डिप्लॉय करें।
ब्राउज़र में SSH टर्मिनल
किसी भी मैनेज्ड होस्ट को Apache Guacamole-पावर्ड टर्मिनल के ज़रिए सीधे ब्राउज़र से एक्सेस करें — किसी SSH क्लाइंट इंस्टॉलेशन या पोर्ट फॉरवर्डिंग की ज़रूरत नहीं है।
अनुपालन स्कैनिंग
अलग टूलिंग के बिना प्रबंधित होस्ट्स के खिलाफ OpenSCAP, CIS बेंचमार्क, और Docker बेंच सुरक्षा स्कैन चलाएं और समय के साथ अनुपालन स्थिति को ट्रैक करें।
रीयल-टाइम पैकेज स्वास्थ्य
देखें कि कौन से पैकेज पुराने हो चुके हैं, असुरक्षित हैं, या हर प्रबंधित होस्ट पर वास्तविक समय में गायब हैं, गंभीरता संकेतकों और CVE लिंक के साथ।
पैच अनुमोदन कार्यप्रवाह
प्रोडक्शन होस्ट पर पैच डिप्लॉय करने से पहले स्पष्ट अनुमोदन की आवश्यकता है, जिसमें ऑडिट ट्रेल यह लॉग करते हैं कि किसने क्या और कब अनुमोदित किया।
आपको PatchMon को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।