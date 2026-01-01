PatchMon एक ओपन-सोर्स Linux पैच मैनेजमेंट और फ्लीट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है जो सिस्टम एडमिन को सभी मैनेज्ड Linux होस्ट पर पैच को ट्रैक करने, अप्रूव करने और डिप्लॉय करने के लिए एक सिंगल डैशबोर्ड देता है। यह रियल-टाइम पैकेज हेल्थ विजिबिलिटी, अप्रूवल वर्कफ़्लो के साथ ऑर्केस्ट्रेटेड पैचिंग, OpenSCAP और CIS कंप्लायंस स्कैनिंग, Docker Bench सिक्योरिटी ऑडिटिंग, और Apache Guacamole द्वारा संचालित एक इन-ब्राउज़र SSH टर्मिनल प्रदान करता है — यह सब मैनेजमेंट मशीन पर किसी SSH क्लाइंट की आवश्यकता के बिना।

कमर्शियल पैच मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के विपरीत जो प्रति-नोड शुल्क लेते हैं, PatchMon सेल्फ-होस्ट करने के लिए मुफ्त है और एक लाइटवेट एजेंट के माध्यम से मैनेज्ड होस्ट से कनेक्ट होता है। सभी पैच हिस्ट्री, कंप्लायंस रिपोर्ट और होस्ट इन्वेंट्री आपके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहती है, जिसमें कोई भी डेटा बाहरी सेवाओं को नहीं भेजा जाता है।