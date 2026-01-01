टाइनी फाइल मैनेजर को एक क्लिक इंस्टॉलेशन में डिप्लॉय करें।
किसी भी ब्राउज़र से सर्वर फ़ाइलों को अपलोड करने, डाउनलोड करने और व्यवस्थित करने के लिए हल्का, एकल-फ़ाइल PHP वेब फ़ाइल मैनेजर।
Tiny File Manager के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Tiny File Manager के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Tiny File Manager एक कॉम्पैक्ट, ओपन-सोर्स फ़ाइल मैनेजर है जो पूरी तरह से एक सिंगल PHP फ़ाइल के रूप में चलता है, जो आपको SSH या FTP क्लाइंट्स के बिना आपके सर्वर पर फ़ाइलों को मैनेज करने के लिए एक पूर्ण-विशेषताओं वाला ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस प्रदान करता है। यह फ़ाइल अपलोड और डाउनलोड, कॉपी, मूव, रीनेम, डिलीट, आर्काइव क्रिएशन और एक बिल्ट-इन टेक्स्ट एडिटर को सपोर्ट करता है — ये सभी एक क्लीन, रिस्पॉन्सिव वेब UI के माध्यम से एक्सेस किए जा सकते हैं।
अपने VPS पर Tiny File Manager को सेल्फ-होस्ट करना आपकी फ़ाइलों को आपके नियंत्रण में रखता है और आपको विभिन्न परमिशन लेवल्स वाले टीम मेंबर्स को रोल-आधारित एक्सेस देने की सुविधा देता है। इसका न्यूनतम फुटप्रिंट का मतलब है कि यह आपके मौजूदा एप्लीकेशन्स के साथ चलता है बिना किसी उल्लेखनीय रिसोर्स ओवरहेड को जोड़े।
Tiny File Manager की मुख्य विशेषताएं
पूर्ण फ़ाइल ऑपरेशन्स
फ़ाइलें और फ़ोल्डर सीधे ब्राउज़र से अपलोड, डाउनलोड, कॉपी, मूव, नाम बदलें और डिलीट करें, जिसके लिए SSH या FTP एक्सेस की आवश्यकता नहीं होगी।
मल्टी-यूज़र ऐक्सेस
व्यक्तिगत पासवर्ड और अनुमति स्तरों के साथ कई उपयोगकर्ता खाते परिभाषित करें, जिसमें प्रतिबंधित पहुंच के लिए रीड-ओनली रोल्स भी शामिल हों।
अंतर्निहित टेक्स्ट एडिटर
कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइलों, स्क्रिप्ट्स और कोड को सीधे ब्राउज़र में सिंटैक्स हाइलाइटिंग सपोर्ट के साथ एडिट करें, जिससे आपको अलग एडिटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आर्काइव सहायता
वेब इंटरफ़ेस के माध्यम से ज़िप आर्काइव बनाएं और कंप्रेस्ड फ़ाइलों को एक्सट्रेक्ट करें, जिससे कमांड-लाइन टूल्स के बिना बैच ट्रांसफर और बैकअप आसान हो जाते हैं।
फ़ाइल सर्च
मैन्युअल रूप से फ़ोल्डर ट्री में नेविगेट किए बिना, फ़ाइलनाम या सामग्री के आधार पर डायरेक्टरी में खोज करके फ़ाइलों को तुरंत खोजें।
आपको Tiny File Manager को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।