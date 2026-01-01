Tiny File Manager एक कॉम्पैक्ट, ओपन-सोर्स फ़ाइल मैनेजर है जो पूरी तरह से एक सिंगल PHP फ़ाइल के रूप में चलता है, जो आपको SSH या FTP क्लाइंट्स के बिना आपके सर्वर पर फ़ाइलों को मैनेज करने के लिए एक पूर्ण-विशेषताओं वाला ब्राउज़र-आधारित इंटरफ़ेस प्रदान करता है। यह फ़ाइल अपलोड और डाउनलोड, कॉपी, मूव, रीनेम, डिलीट, आर्काइव क्रिएशन और एक बिल्ट-इन टेक्स्ट एडिटर को सपोर्ट करता है — ये सभी एक क्लीन, रिस्पॉन्सिव वेब UI के माध्यम से एक्सेस किए जा सकते हैं।

अपने VPS पर Tiny File Manager को सेल्फ-होस्ट करना आपकी फ़ाइलों को आपके नियंत्रण में रखता है और आपको विभिन्न परमिशन लेवल्स वाले टीम मेंबर्स को रोल-आधारित एक्सेस देने की सुविधा देता है। इसका न्यूनतम फुटप्रिंट का मतलब है कि यह आपके मौजूदा एप्लीकेशन्स के साथ चलता है बिना किसी उल्लेखनीय रिसोर्स ओवरहेड को जोड़े।