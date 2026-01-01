1-क्लिक में Papermerge डिप्लॉय करें
आपके सभी स्कैन किए गए कागज़ात के लिए स्वचालित OCR, पूर्ण-पाठ खोज और टैग-आधारित संगठन के साथ एक ओपन-सोर्स डॉक्यूमेंट प्रबंधन प्रणाली।
Papermerge के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Papermerge के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Papermerge एक ओपन-सोर्स डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे भौतिक कागजी कार्रवाई को एक खोज-योग्य, व्यवस्थित डिजिटल संग्रह में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। PDF या स्कैन की गई इमेज अपलोड करें और Papermerge स्वचालित रूप से OCR के माध्यम से टेक्स्ट निकालता है, जिससे हर इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट और रसीद को सामग्री के आधार पर तुरंत खोजा जा सकता है। टैग-आधारित संगठन, फ़ोल्डर पदानुक्रम और कस्टम मेटाडेटा फ़ील्ड आपको यह नियंत्रित करने की सुविधा देते हैं कि दस्तावेज़ों को कैसे संरचित और पुनर्प्राप्त किया जाता है। भूमिका-आधारित अनुमतियों के साथ मल्टी-यूज़र सपोर्ट इसे छोटे व्यवसायों और पेशेवर प्रथाओं दोनों के लिए उपयुक्त बनाता है।
अपने स्वयं के VPS पर Papermerge को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि संवेदनशील वित्तीय रिकॉर्ड, कानूनी दस्तावेज़ और व्यक्तिगत फ़ाइलें कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छोड़ती हैं। आप मासिक क्लाउड स्टोरेज शुल्क से बचते हैं जबकि असीमित दस्तावेज़ क्षमता, कस्टम रिटेंशन नीतियों को लागू करने की क्षमता और Papermerge के REST API के माध्यम से मौजूदा वर्कफ़्लो के साथ एकीकृत करने की सुविधा मिलती है।
Papermerge की मुख्य विशेषताएं
स्वचालित OCR निष्कर्षण
Papermerge अपलोड करने पर PDFs और स्कैन की गई इमेज से खोजने योग्य टेक्स्ट स्वचालित रूप से निकालता है, जिससे स्कैन किए गए कागज़ात के ढेर को एक क्वेरी करने योग्य डेटाबेस में बदल देता है।
पूर्ण-पाठ खोज
अपने संग्रह में हर दस्तावेज़ की पूरी सामग्री और मेटाडेटा में खोज करें, जिसमें दिनांक, टैग और कस्टम फ़ील्ड द्वारा फ़िल्टर की सुविधा हो, ताकि सटीक पुनर्प्राप्ति की जा सके।
टैग और फ़ोल्डर व्यवस्था
फ़ोल्डर पदानुक्रमों को लचीले टैग्स और कस्टम मेटाडेटा फ़ील्ड्स के साथ संयोजित करें ताकि एक ऐसी संगठन संरचना बनाई जा सके जो आपके व्यवसाय के वास्तविक कार्य करने के तरीके से मेल खाती हो।
बहु-उपयोगकर्ता अनुमतियाँ
भूमिका-आधारित एक्सेस कंट्रोल टीमों को एक ही दस्तावेज़ संग्रह साझा करने की सुविधा देता है, जबकि संवेदनशील फ़ाइलों को केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए दृश्यमान रखता है।
PDF पेज संचालन
Papermerge के भीतर सीधे PDF पेजों को मर्ज करें, विभाजित करें और पुनर्व्यवस्थित करें, जिससे स्कैन किए गए दस्तावेज़ों को व्यवस्थित करते समय एक अलग PDF एडिटर की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
आपको Papermerge को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।