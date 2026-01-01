Papermerge एक ओपन-सोर्स डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसे भौतिक कागजी कार्रवाई को एक खोज-योग्य, व्यवस्थित डिजिटल संग्रह में बदलने के लिए डिज़ाइन किया गया है। PDF या स्कैन की गई इमेज अपलोड करें और Papermerge स्वचालित रूप से OCR के माध्यम से टेक्स्ट निकालता है, जिससे हर इनवॉइस, कॉन्ट्रैक्ट और रसीद को सामग्री के आधार पर तुरंत खोजा जा सकता है। टैग-आधारित संगठन, फ़ोल्डर पदानुक्रम और कस्टम मेटाडेटा फ़ील्ड आपको यह नियंत्रित करने की सुविधा देते हैं कि दस्तावेज़ों को कैसे संरचित और पुनर्प्राप्त किया जाता है। भूमिका-आधारित अनुमतियों के साथ मल्टी-यूज़र सपोर्ट इसे छोटे व्यवसायों और पेशेवर प्रथाओं दोनों के लिए उपयुक्त बनाता है।

अपने स्वयं के VPS पर Papermerge को सेल्फ-होस्ट करने का मतलब है कि संवेदनशील वित्तीय रिकॉर्ड, कानूनी दस्तावेज़ और व्यक्तिगत फ़ाइलें कभी भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छोड़ती हैं। आप मासिक क्लाउड स्टोरेज शुल्क से बचते हैं जबकि असीमित दस्तावेज़ क्षमता, कस्टम रिटेंशन नीतियों को लागू करने की क्षमता और Papermerge के REST API के माध्यम से मौजूदा वर्कफ़्लो के साथ एकीकृत करने की सुविधा मिलती है।