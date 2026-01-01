एक क्लिक में Trek डिप्लॉय करें।
सेल्फ-होस्टेड रियल-टाइम सहयोगात्मक यात्रा प्लानर इंटरैक्टिव मैप्स, बजट, पैकिंग सूचियों, जर्नल और AI सहायता के साथ।
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हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Trek के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
ट्रेक एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड यात्रा योजना प्लेटफॉर्म है जो एक ही इंटरफ़ेस में यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक सभी चीज़ों के साथ रीयल-टाइम सहयोग को जोड़ता है। ड्रैग-एंड-ड्रॉप डे प्लानर, फोटो मार्कर के साथ इंटरैक्टिव मैप, मौसम का पूर्वानुमान, मल्टी-करेंसी बजट, पैकिंग लिस्ट और एक मैगज़ीन-स्टाइल ट्रैवल जर्नल - ये सभी आरक्षण, दस्तावेज़ स्टोरेज और PDF एक्सपोर्ट के साथ उपलब्ध हैं।
कमर्शियल प्लानिंग ऐप्स के विपरीत जो आपकी यात्रा योजनाओं और तस्वीरों को सब्सक्रिप्शन टियर के पीछे लॉक कर देते हैं, ट्रेक पूरी तरह से आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है। रीयल-टाइम वेबसॉकेट सिंक योजनाओं के विकसित होने पर साथियों और परिवार के सदस्यों को समन्वित रखता है, वैकल्पिक OIDC सिंगल साइन-ऑन मौजूदा पहचान प्रदाताओं के साथ एकीकृत होता है, और एक बिल्ट-इन MCP सर्वर AI असिस्टेंट को संवेदनशील डेटा को तीसरे पक्ष को भेजे बिना योजना बनाने, पैक करने और बजट बनाने में मदद करने देता है।
Trek की मुख्य विशेषताएं
रियल-टाइम सहयोग
वेबसॉकेट सिंक यात्रा कार्यक्रम में किए गए हर बदलाव, नोट और बजट में हुए परिवर्तन को हर जुड़े हुए यात्री को तुरंत पुश करता है, ताकि सह-योजनाकार हमेशा एक ही योजना देख सकें।
इंटरैक्टिव यात्रा नक्शे
3D इमारतों, भूभाग, रूट विज़ुअलाइज़ेशन, फोटो मार्कर और क्लस्टरिंग के साथ Leaflet या Mapbox GL मैप्स, फ्लैट यात्रा कार्यक्रमों को एक विज़ुअल प्लान में बदल देते हैं।
बजट और पैकिंग सूचियाँ
श्रेणी-आधारित खर्चों को प्रति-व्यक्ति और प्रति-दिन के विभाजन, बहु-मुद्रा समर्थन, पैकिंग सूची टेम्पलेट्स और वैकल्पिक बैग वजन ट्रैकिंग के साथ ट्रैक करें।
यात्रा डायरी और एटलस
तस्वीरों और मूड के साथ एक मैगज़ीन-शैली की पत्रिका में यात्राओं को कैप्चर करें, और विश्व मानचित्र पर देखे गए देशों, स्ट्रीक्स और आंकड़ों की कल्पना करें।
SSO और 2FA
किसी भी OIDC प्रोवाइडर — Google, Apple, Authentik, Keycloak — को कनेक्ट करें और TOTP-आधारित टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन तथा बैकअप कोड्स से अकाउंट्स को सुरक्षित रखें।
AI के माध्यम से MCP सर्वर
150+ टूल के साथ OAuth 2.1 प्रमाणित MCP सर्वर, AI असिस्टेंट्स को स्कोप की गई अनुमतियों के साथ ट्रिप बनाने, पैकिंग लिस्ट बनाने और बजट मैनेज करने की अनुमति देता है।
आपको Trek को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।