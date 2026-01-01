ट्रेक एक ओपन-सोर्स, सेल्फ-होस्टेड यात्रा योजना प्लेटफॉर्म है जो एक ही इंटरफ़ेस में यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक सभी चीज़ों के साथ रीयल-टाइम सहयोग को जोड़ता है। ड्रैग-एंड-ड्रॉप डे प्लानर, फोटो मार्कर के साथ इंटरैक्टिव मैप, मौसम का पूर्वानुमान, मल्टी-करेंसी बजट, पैकिंग लिस्ट और एक मैगज़ीन-स्टाइल ट्रैवल जर्नल - ये सभी आरक्षण, दस्तावेज़ स्टोरेज और PDF एक्सपोर्ट के साथ उपलब्ध हैं।

कमर्शियल प्लानिंग ऐप्स के विपरीत जो आपकी यात्रा योजनाओं और तस्वीरों को सब्सक्रिप्शन टियर के पीछे लॉक कर देते हैं, ट्रेक पूरी तरह से आपके द्वारा नियंत्रित इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलता है। रीयल-टाइम वेबसॉकेट सिंक योजनाओं के विकसित होने पर साथियों और परिवार के सदस्यों को समन्वित रखता है, वैकल्पिक OIDC सिंगल साइन-ऑन मौजूदा पहचान प्रदाताओं के साथ एकीकृत होता है, और एक बिल्ट-इन MCP सर्वर AI असिस्टेंट को संवेदनशील डेटा को तीसरे पक्ष को भेजे बिना योजना बनाने, पैक करने और बजट बनाने में मदद करने देता है।