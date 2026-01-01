Copyparty एक सेल्फ-होस्टेड फ़ाइल सर्वर है जो बिना किसी बाहरी डेटाबेस के एक ही कंटेनर में असाधारण संख्या में क्षमताएं पैक करता है। यह HTTP, WebDAV, SFTP, FTP, और TFTP पर एक साथ फ़ाइलें प्रदान करता है, जो बाधित कनेक्शनों के बाद भी जारी रहने वाले चंक्ड रीज़्यूमेबल अपलोड्स का समर्थन करता है, और इसमें थंबनेल, ऑडियो प्लेबैक और फुल-टेक्स्ट सर्च के साथ एक पूर्ण मीडिया लाइब्रेरी शामिल है।

अपने स्वयं के VPS पर Copyparty को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक निजी फ़ाइल शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म देता है जो किसी भी मानक क्लाइंट — एक ब्राउज़र से लेकर विंडोज एक्सप्लोरर और FileZilla तक — के साथ काम करता है, बिना वेंडर लॉक-इन या बार-बार लगने वाले स्टोरेज शुल्क के। क्योंकि सब कुछ एक ही कंटेनर में चलता है और डेटा सीधे फ़ाइलसिस्टम पर संग्रहीत होता है, बैकअप और माइग्रेशन सरल होते हैं।