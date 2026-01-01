एक-क्लिक इंस्टॉलेशन में Copyparty डिप्लॉय करें।
HTTP, WebDAV, SFTP, और FTP एक्सेस, फिर से शुरू किए जा सकने वाले अपलोड्स, और शून्य डेटाबेस निर्भरता के साथ पोर्टेबल फाइल सर्वर।
Copyparty के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Copyparty के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Copyparty एक सेल्फ-होस्टेड फ़ाइल सर्वर है जो बिना किसी बाहरी डेटाबेस के एक ही कंटेनर में असाधारण संख्या में क्षमताएं पैक करता है। यह HTTP, WebDAV, SFTP, FTP, और TFTP पर एक साथ फ़ाइलें प्रदान करता है, जो बाधित कनेक्शनों के बाद भी जारी रहने वाले चंक्ड रीज़्यूमेबल अपलोड्स का समर्थन करता है, और इसमें थंबनेल, ऑडियो प्लेबैक और फुल-टेक्स्ट सर्च के साथ एक पूर्ण मीडिया लाइब्रेरी शामिल है।
अपने स्वयं के VPS पर Copyparty को सेल्फ-होस्ट करना आपको एक निजी फ़ाइल शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म देता है जो किसी भी मानक क्लाइंट — एक ब्राउज़र से लेकर विंडोज एक्सप्लोरर और FileZilla तक — के साथ काम करता है, बिना वेंडर लॉक-इन या बार-बार लगने वाले स्टोरेज शुल्क के। क्योंकि सब कुछ एक ही कंटेनर में चलता है और डेटा सीधे फ़ाइलसिस्टम पर संग्रहीत होता है, बैकअप और माइग्रेशन सरल होते हैं।
Copyparty की मुख्य विशेषताएं
मल्टी-प्रोटोकॉल पहुँच
फ़ाइलों को HTTP, WebDAV, SFTP, FTP, और TFTP पर एक साथ परोसें, ताकि हर क्लाइंट — ब्राउज़र, फ़ाइल मैनेजर, या CLI टूल — अपने नेटिव प्रोटोकॉल का उपयोग करके कनेक्ट हो सके।
फिर से शुरू करने योग्य अपलोड
चंक्ड अपलोड सपोर्ट बड़ी फ़ाइल ट्रांसफ़र को नेटवर्क में रुकावट के बाद शुरुआत से फिर से शुरू किए बिना अपने आप फिर से शुरू करने की सुविधा देता है।
बिल्ट-इन मीडिया लाइब्रेरी
ऑडियो और वीडियो फ़ाइलों के लिए स्वचालित रूप से थंबनेल बनाता है और मेटाडेटा निकालता है, जिससे आपका फ़ाइल सर्वर एक ब्राउज़ करने योग्य मीडिया संग्रह में बदल जाता है।
फ़ाइल डी-डुप्लीकेशन
हैश-आधारित डी-डुप्लीकेशन अपलोड करने पर समान फ़ाइलों का पता लगाता है और केवल एक कॉपी स्टोर करता है, जिससे बिना किसी मैन्युअल प्रयास के डिस्क स्थान बचता है।
किसी डेटाबेस की आवश्यकता नहीं है
सभी डेटा सीधे फाइलसिस्टम पर रहता है — PostgreSQL, MySQL, या Redis को आपकी फ़ाइलों के साथ प्रबंधित करने, बैकअप लेने या माइग्रेट करने की आवश्यकता नहीं होती है।
आपको Copyparty को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
एक क्लिक में लॉन्च करें
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बिल्ट-इन Docker मैनेजर
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।