1-क्लिक इंस्टॉलेशन में Kestra डिप्लॉय करें।
ओपन-सोर्स वर्कफ़्लो ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफ़ॉर्म जो आपको विज़ुअल एडिटर का उपयोग करके डेटा पाइपलाइन और ऑटोमेशन वर्कफ़्लो बनाने, शेड्यूल करने और मॉनिटर करने की सुविधा देता है।
Kestra के लिए एक VPS प्लान चुनें
हर प्लान में आपकी ज़रूरत के सभी साधन हैं, और बहुत कुछ
आप Kestra के साथ क्या-क्या बना सकते हैं
Kestra एक ओपन-सोर्स, इवेंट-ड्रिवन वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है जिसे उन इंजीनियरों के लिए बनाया गया है जिन्हें बॉयलरप्लेट इंफ्रास्ट्रक्चर कोड लिखे बिना जटिल पाइपलाइन को शेड्यूल करने, चलाने और मॉनिटर करने की आवश्यकता होती है। यह एक डिक्लेरेटिव YAML-आधारित वर्कफ्लो परिभाषा को एक रियल-टाइम विज़ुअल एडिटर, लाइव टोपोलॉजी ग्राफ़ और एग्जीक्यूशन रीप्ले के साथ जोड़ता है — जो इसे शुरुआती लोगों के लिए सुलभ बनाता है और बड़े पैमाने की डेटा इंजीनियरिंग टीमों के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है।
अपने VPS पर Kestra को सेल्फ-होस्ट करने से आपको असीमित वर्कफ्लो, पूर्ण डेटा संप्रभुता और किसी भी आंतरिक सेवा या डेटाबेस से कनेक्ट करने की क्षमता मिलती है, बिना किसी SaaS वेंडर को क्रेडेंशियल उजागर किए। एम्बेडेड प्लगइन लाइब्रेरी बॉक्स से बाहर 400+ एकीकरणों को कवर करती है।
Kestra की मुख्य विशेषताएं
विज़ुअल वर्कफ़्लो एडिटर
ब्राउज़र-आधारित टोपोलॉजी व्यू में वर्कफ़्लो बनाएं और संपादित करें जो YAML टाइप करते ही लाइव रेंडर होता है — किसी अलग डायग्रामिंग टूल की आवश्यकता नहीं है।
इवेंट-संचालित ट्रिगर
बिल्ट-इन ट्रिगर प्रकारों के साथ शेड्यूल, वेबहुक, फ़ाइल आगमन, मैसेज क्यू इवेंट या डेटाबेस परिवर्तनों पर वर्कफ़्लो ट्रिगर करें।
400+ प्लगइन्स
AWS, GCP, Azure, Kubernetes, dbt, Spark, BigQuery, Snowflake, HTTP APIs, और दर्जनों डेटाबेस से कनेक्ट करें, बिना कनेक्टर कोड लिखे।
निष्पादन दोबारा प्ले करें
किसी भी कार्य से किसी भी पिछली निष्पादन को फिर से चलाएँ, प्रत्येक चरण पर इनपुट और आउटपुट का निरीक्षण करें, और पूरी पाइपलाइन को पुनरारंभ किए बिना विफलताओं को डीबग करें।
समानांतर कार्य निष्पादन
थ्रूपुट को अधिकतम करने और एंड-टू-एंड पाइपलाइन विलंबता को कम करने के लिए एक ही वर्कफ़्लो के भीतर कार्य समूहों को समानांतर या अनुक्रम में चलाएं।
आपको Kestra को Hostinger पर क्यों चलाना चाहिए?
एक क्लिक में लॉन्च करें
पहले से कॉन्फिगर किए गए सेटअप के साथ अपने ऐप्लिकेशन को तुरंत चालू करें। मैनुअल इंस्टॉलेशन या जटिल सेटअप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सुरक्षा जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
बिल्ट-इन फायरवॉल, DDoS सुरक्षा और निरंतर मॉनिटरिंग के साथ अपने ऐप्लिकेशंस सुरक्षित रखें।
बिल्ट-इन Docker मैनेजर
एक ही जगह से कई Docker कंटेनरों को चलाएं और प्रबंधित करें। अपने प्रोजेक्ट्स को आसानी से डिप्लॉय, अपडेट और मॉनिटर करें।
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Docker VPS होस्टिंग जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं
मैं Hostinger की VPS होस्टिंग से बेहद खुश हूं। इनका अपटाइम लगातार अच्छा रहता है, जिससे मेरी साइट सुचारू रूप से चलती है। इनकी तकनीकी सहायता टीम मेरी समस्या सुलझाने में हमेशा तेज़, एक्सपर्ट और मददगार रही है।
Hostinger के AI चैटबॉट के साथ सब कुछ सुचारू और बढ़िया है। और अगर AI आपकी सहायता नहीं कर पाए, तो इसका ह्यूमन चैट भी आपके लिए हाज़िर रहता है। और हां, इनका VPS भी बेहतरीन है, कोई समस्या नहीं। डेव टीम और अन्य सभी का शुक्रिया। इसी तरह बढ़िया काम करते रहें 🚀
आखिरकार मुझे एक ऐसी VPS होस्टिंग कंपनी मिली जो अपना काम जानती है। उचित दाम, बेहतरीन पोर्टल जो अपने उपयोगकर्ताओं के समय का सम्मान करता है, निर्बाध बैकअप्स, अच्छा सपोर्ट, विश्वसनीय, और बेहद मज़बूत।
अपने सेल्फ-होस्टेड n8n इंस्टेंस का ऐक्सेस खोने के बाद मैंने Hostinger सपोर्ट से संपर्क किया, और मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। Kodee और सपोर्ट टीम से Mohammad ने मेरी पूरी मदद की। दोनों ने धैर्य के साथ मेरी समस्या का समाधान किया।
Carla ने मेरे Hostinger VPS के n8n अपग्रेड में पूरी मदद की, उनका शुक्रिया। वह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट हैं। एक बार फिर शुक्रिया, Carla.
Hostinger VPS एकदम शानदार है। ये हमेशा काम करता है। हमेशा तेज़ और स्थिर रहता है। कभी डाउन नहीं होता, न कभी क्रैश होता है।
ये कंपनी अच्छा काम कर रही है और मैंने इनसे जो सेवाएं ली हैं मैं उनसे बेहद खुश हूं। इसके प्लान दूसरी बढ़िया VPS सेटअप वाली कंपनियों जितने महंगे भी नहीं है।