Kestra एक ओपन-सोर्स, इवेंट-ड्रिवन वर्कफ्लो ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है जिसे उन इंजीनियरों के लिए बनाया गया है जिन्हें बॉयलरप्लेट इंफ्रास्ट्रक्चर कोड लिखे बिना जटिल पाइपलाइन को शेड्यूल करने, चलाने और मॉनिटर करने की आवश्यकता होती है। यह एक डिक्लेरेटिव YAML-आधारित वर्कफ्लो परिभाषा को एक रियल-टाइम विज़ुअल एडिटर, लाइव टोपोलॉजी ग्राफ़ और एग्जीक्यूशन रीप्ले के साथ जोड़ता है — जो इसे शुरुआती लोगों के लिए सुलभ बनाता है और बड़े पैमाने की डेटा इंजीनियरिंग टीमों के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है।

अपने VPS पर Kestra को सेल्फ-होस्ट करने से आपको असीमित वर्कफ्लो, पूर्ण डेटा संप्रभुता और किसी भी आंतरिक सेवा या डेटाबेस से कनेक्ट करने की क्षमता मिलती है, बिना किसी SaaS वेंडर को क्रेडेंशियल उजागर किए। एम्बेडेड प्लगइन लाइब्रेरी बॉक्स से बाहर 400+ एकीकरणों को कवर करती है।