AstrBot

AstrBot je multiplatformní open-sourceový AI chatbot framework

O aplikaci AstrBot

AstrBot je platforma pro chatboty s bohatými funkcemi a otevřeným zdrojovým kódem s více než 25 000 hvězdičkami na GitHubu, která propojuje velké jazykové modely a populární komunikační aplikace. Poskytuje jednotný rámec pro nasazení konverzační AI napříč platformami jako Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu a LINE. Díky vestavěné podpoře multimodálních konverzací, agentů, znalostních bází a prosperujícího ekosystému více než 1 000 komunitních pluginů se AstrBot stal jedním z nejoblíbenějších dostupných open-source frameworků pro chatboty.

Běžné případy použití

Vývojáři a nadšenci do AI používají AstrBot k vytváření osobních AI společníků, kteří fungují napříč všemi jejich komunikačními platformami z jediného nasazení. Týmy zákaznické podpory jej nasazují jako inteligentního bota pro podporu, který využívá firemní znalostní báze k automatickému zodpovídání otázek. Podnikové týmy vytvářejí interní boty pro zvýšení produktivity, které se integrují s nástroji pro pracovní postupy prostřednictvím MCP a schopností agentů. Správci komunit používají AstrBot k moderování a vylepšování skupinových chatů pomocí funkcí poháněných AI, automatických odpovědí a vlastní funkcionality pluginů.

Klíčové funkce

  • Podpora zpráv napříč platformami: Telegram, Discord, Slack, WeChat, QQ, DingTalk, Feishu, LINE a další
  • Vestavěné WebUI pro snadnou konfiguraci, správu pluginů a monitorování v reálném čase
  • Agent sandbox pro bezpečné, izolované spouštění kódu v rámci konverzací
  • Integrace znalostní báze pro AI odpovědi citlivé na kontext
  • Podpora MCP (Model Context Protocol) pro pokročilé použití nástrojů a pracovní postupy agentů
  • Více než 1 000 komunitních pluginů s instalací jedním kliknutím z tržiště pluginů
  • Podpora multimodálních konverzací včetně textu, obrázků a hlasu
  • Integrace s poskytovateli LLM a platformami agentů jako Dify, Coze a Alibaba Cloud
  • Internationalizace (i18n) s podporou vícejazyčného rozhraní
  • Lehké úložiště SQLite bez externích závislostí na databázi

Proč nasadit AstrBot na Hostinger VPS

Provozování AstrBotu na Hostinger VPS vám poskytuje dedikovanou, neustále dostupnou platformu pro chatboty s plnou kontrolou nad vašimi daty a konfiguracemi. Na rozdíl od sdíleného hostingu nebo bezserverových řešení poskytuje VPS trvalá připojení potřebná pro integrace zpráv v reálném čase a výpočetní zdroje pro interakce s LLM. S Hostinger VPS běží vaše instance AstrBotu 24 hodin denně s nízkou latencí, což zajišťuje, že vaši chatboti reagují okamžitě napříč všemi připojenými platformami. Izolované prostředí také znamená, že vaše API klíče, konverzační data a znalostní báze zůstávají soukromé a zabezpečené pod vaší úplnou kontrolou.

