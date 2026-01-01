Šablóny hostingera
Preskúmajte našu kolekciu šablón pripravených na použitie pre webové stránky, aplikácie a newslettery – jednoducho sa prispôsobujú a spúšťajú.
Často kladené otázky o šablónach Hostinger
Čo sú šablóny Hostinger?
Hostinger templates are a curated collection of ready-to-use website, web app, and newsletter templates designed to make building an online presence accessible to everyone.
It currently includes templates from Hostinger Website Builder and Hostinger Horizons for websites and web apps, as well as Reach email marketing newsletter examples.
Our goal is to remove technical barriers and make launching online simple. Anyone can choose a template, customize it without coding, and launch a fully functional, SEO-friendly, and mobile-responsive website, web app, or email campaign.
We’ll continue expanding the hub with more templates to help businesses launch, grow, and scale their online presence with ease.
Aké typy šablón sú k dispozícii?
Momentálne ponúkame šablóny pripravené na použitie pre webové stránky, webové aplikácie a newslettery. Či už vytvárate firemnú webovú stránku, internetový obchod alebo portfólio, spúšťate webovú aplikáciu pre osobné alebo obchodné potreby alebo vytvárate e-mailové kampane, nájdete u nás profesionálne navrhnuté šablóny prispôsobené rôznym odvetviam a cieľom.
Potrebujem na používanie týchto šablón zručnosti v programovaní?
Nie. Všetky šablóny sú plne prispôsobiteľné pomocou intuitívneho editora, takže môžete upravovať rozloženia, farby, text a obrázky bez akýchkoľvek znalostí programovania.
Môžem si prispôsobiť šablóny tak, aby zodpovedali mojej značke?
Áno. Písma, farby, obrázky a obsah môžete jednoducho upraviť tak, aby odrážali identitu vašej značky. Šablóny poskytujú východiskový bod, ale máte plnú kontrolu nad konečným dizajnom.
Môžem pridať ďalšie stránky alebo upraviť svoj projekt po jeho spustení?
Áno, do šablóny môžete pridávať nové stránky a sekcie a pokračovať v úpravách projektu aj po jeho publikovaní. To vám umožní škálovať a vyvíjať vašu webovú stránku alebo webovú aplikáciu s rastom vášho podnikania.
Sú šablóny Hostinger na vyskúšanie zadarmo?
Áno! Môžete začať vytvárať pomocou svojej preferovanej šablóny zadarmo. Keď však budete pripravení publikovať svoj projekt online, budete musieť prejsť na platený plán.