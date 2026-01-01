Hostinger-Vorlagen sind eine kuratierte Sammlung einsatzbereiter Website-, Web-App- und Newsletter-Vorlagen, die entwickelt wurden, um den Aufbau einer Online-Präsenz für alle zugänglich zu machen.

Sie umfasst derzeit Vorlagen von Hostinger Website-Baukasten und Hostinger Horizons für Websites und Web-Apps sowie Newsletter-Beispiele aus Reach E-Mail-Marketing.

Unser Ziel ist es, technische Barrieren abzubauen und die Veröffentlichung zu vereinfachen. Jeder kann eine Vorlage wählen, sie ohne Programmierung anpassen und eine voll funktionsfähige, SEO-freundliche und mobiloptimierte Website, Web-App oder E-Mail-Kampagne veröffentlichen.

Wir erweitern den Hub kontinuierlich mit weiteren Vorlagen, damit Unternehmen ihre Online-Präsenz mühelos aufbauen, ausbauen und skalieren können.