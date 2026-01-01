Hostinger-Vorlagen
Hostinger-Vorlagen: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was sind Hostinger-Vorlagen?
Hostinger-Vorlagen sind eine kuratierte Sammlung einsatzbereiter Website-, Web-App- und Newsletter-Vorlagen, die entwickelt wurden, um den Aufbau einer Online-Präsenz für alle zugänglich zu machen.
Sie umfasst derzeit Vorlagen von Hostinger Website-Baukasten und Hostinger Horizons für Websites und Web-Apps sowie Newsletter-Beispiele aus Reach E-Mail-Marketing.
Unser Ziel ist es, technische Barrieren abzubauen und die Veröffentlichung zu vereinfachen. Jeder kann eine Vorlage wählen, sie ohne Programmierung anpassen und eine voll funktionsfähige, SEO-freundliche und mobiloptimierte Website, Web-App oder E-Mail-Kampagne veröffentlichen.
Wir erweitern den Hub kontinuierlich mit weiteren Vorlagen, damit Unternehmen ihre Online-Präsenz mühelos aufbauen, ausbauen und skalieren können.
Welche Arten von Vorlagen stehen zur Verfügung?
Aktuell bieten wir sofort einsatzbereite Vorlagen für Websites, Web-Apps und Newsletter an. Egal, ob Sie eine Unternehmenswebsite, einen Online-Shop oder ein Portfolio erstellen, eine Webanwendung für private oder geschäftliche Zwecke entwickeln oder E-Mail-Kampagnen erstellen – Sie finden professionell gestaltete Vorlagen, die auf verschiedene Branchen und Ziele zugeschnitten sind.
Benötige ich Programmierkenntnisse, um diese Vorlagen zu verwenden?
Nein. Alle Vorlagen sind mit einem intuitiven Editor vollständig anpassbar, sodass Sie Layouts, Farben, Texte und Bilder ohne Programmierkenntnisse ändern können.
Kann ich die Vorlagen an meine Marke anpassen?
Ja. Sie können Schriftarten, Farben, Bilder und Inhalte ganz einfach an Ihre Markenidentität anpassen. Vorlagen bieten einen Ausgangspunkt, aber Sie haben die volle Kontrolle über das endgültige Design.
Kann ich nach der Veröffentlichung meines Projekts weitere Seiten hinzufügen oder es bearbeiten?
Ja, Sie können Ihrer Vorlage neue Seiten und Abschnitte hinzufügen und Ihr Projekt auch nach der Veröffentlichung weiter bearbeiten. So können Sie Ihre Website oder Web-App mit dem Wachstum Ihres Unternehmens skalieren und weiterentwickeln.
Kann man die Hostinger-Vorlagen kostenlos testen?
Ja! Sie können kostenlos mit Ihrer bevorzugten Vorlage loslegen. Wenn Sie Ihr Projekt jedoch online veröffentlichen möchten, müssen Sie auf einen kostenpflichtigen Plan upgraden.