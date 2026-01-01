Bis zu 69 % Rabatt auf Paperclip

Paperclip als Ein-Klick-Installation bereitstellen.

Open-Source-KI-Orchestrierungsplattform zum Aufbau autonomer Agentenorganisationen mit definierten Rollen, Zielhierarchien und Budgetkontrollen.

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1-Klick-Updates
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
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Kostenlose Domain fÃ¼r 1 Jahr
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Alle PlÃ¤ne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit Paperclip erstellen kÃ¶nnen

Paperclip ist eine selbst gehostete Orchestrierungsplattform, die es Ihnen ermÃ¶glicht, autonome KI-gesteuerte Organisationen aufzubauen und zu verwalten. Anstatt einzelne Chatbots zu jonglieren, weist Paperclip Ihren KI-Agenten definierte Rollen, Berichtslinien und Zielhierarchien zu, damit sie gemeinsam auf gemeinsame GeschÃ¤ftsziele hinarbeiten. Sie legen monatliche Budgets pro Agent fest, fÃ¼hren unverÃ¤nderliche Audit-Trails jeder Entscheidung und behalten jederzeit die MÃ¶glichkeit zur Ãœbersteuerung auf Vorstandsebene.

Der Betrieb von Paperclip auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt sensible GeschÃ¤ftsdaten, Agentenspeicher und API-Anmeldeinformationen vollstÃ¤ndig auf Ihrer Infrastruktur. Sie verwenden Ihre eigenen API-SchlÃ¼ssel fÃ¼r Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor oder jede benutzerdefinierte Agenten-Laufzeitumgebung â€“ ohne ZwischenaufschlÃ¤ge auf Modellkosten und ohne erforderliches externes SaaS-Abonnement.

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Was Sie mit {name} erstellen kÃ¶nnen

Wichtige Funktionen von Paperclip

Hierarchische Organigramme

Definieren Sie Agentenrollen, Titel und Berichtslinien, die eine reale Unternehmensstruktur widerspiegeln und so einen koordinierten autonomen Betrieb Ã¼ber Abteilungen hinweg ermÃ¶glichen.

Zielkaskaden-System

Verfolgen Sie Aufgaben von der Unternehmensmission Ã¼ber Teamziele bis hin zu den individuellen Aufgaben der Agenten und stellen Sie sicher, dass jede Agentenaktion auf die Ã¼bergeordneten GeschÃ¤ftsziele abgestimmt ist.

Agentenbezogene Budgetkontrollen

Monatliche API-Ausgabenlimits pro Agent festlegen, mit automatischer Pausierung bei 100 % und sanften Warnungen bei 80 %, wodurch ausufernde Kosten ohne manuelle Ãœberwachung verhindert werden.

UnverÃ¤nderliches PrÃ¼fprotokoll

Jede Agentenaktion und jeder Tool-Aufruf wird in einem manipulationssicheren Ticketsystem aufgezeichnet, was Ihnen vollstÃ¤ndige Transparenz und Rechenschaftspflicht fÃ¼r autonome Entscheidungen bietet.

Bring-Your-Own Agent

UnterstÃ¼tzt Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex und jedes benutzerdefinierte Skript mit einer Heartbeat-Schnittstelle, sodass Sie das beste Modell fÃ¼r jede Rolle ohne Bindung wÃ¤hlen kÃ¶nnen.

Mandanten-Isolation

FÃ¼hren Sie separate KI-Organisationen fÃ¼r mehrere Unternehmen von einer einzigen Bereitstellung aus, mit vollstÃ¤ndiger Datenisolation zwischen jedem Unternehmen.

Warum Sie Paperclip auf Hostinger ausfÃ¼hren sollten

Mit 1 Klick verÃ¶ffentlichen

Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Sicherheit, auf die Sie sich verlassen kÃ¶nnen

SchÃ¼tzen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Ãœberwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container kÃ¶nnen zentral ausgefÃ¼hrt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mÃ¼helos bereitstellen, aktualisieren und Ã¼berwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen kÃ¶nnen

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos lÃ¤uft. Wann immer ich Hilfe benÃ¶tigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
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Mit Hostinger lÃ¤uft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persÃ¶nlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so ðŸš€

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! GÃ¼nstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. ZuverlÃ¤ssig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

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Vielen Dank an Carla fÃ¼r die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestÃ¼rzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich groÃŸartigen VPS-Konfigurationen und PreisplÃ¤nen.

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