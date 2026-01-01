Paperclip ist eine selbst gehostete Orchestrierungsplattform, die es Ihnen ermÃ¶glicht, autonome KI-gesteuerte Organisationen aufzubauen und zu verwalten. Anstatt einzelne Chatbots zu jonglieren, weist Paperclip Ihren KI-Agenten definierte Rollen, Berichtslinien und Zielhierarchien zu, damit sie gemeinsam auf gemeinsame GeschÃ¤ftsziele hinarbeiten. Sie legen monatliche Budgets pro Agent fest, fÃ¼hren unverÃ¤nderliche Audit-Trails jeder Entscheidung und behalten jederzeit die MÃ¶glichkeit zur Ãœbersteuerung auf Vorstandsebene.

Der Betrieb von Paperclip auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt sensible GeschÃ¤ftsdaten, Agentenspeicher und API-Anmeldeinformationen vollstÃ¤ndig auf Ihrer Infrastruktur. Sie verwenden Ihre eigenen API-SchlÃ¼ssel fÃ¼r Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor oder jede benutzerdefinierte Agenten-Laufzeitumgebung â€“ ohne ZwischenaufschlÃ¤ge auf Modellkosten und ohne erforderliches externes SaaS-Abonnement.