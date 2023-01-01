Selbst gehosteter Zwei-Faktor-Authentifizierungscode-Manager für Web und MobilBereitstellen
KI API-Routing-Proxy mit Token-Optimierung für über 40 LLM-AnbieterBereitstellen
Ackee ist ein selbst gehostetes Node.js Analyse-Tool für datenschutzorientiertes Website-TrackingBereitstellen
Open-Source No-Code Workflow-Automatisierung mit über 200 App-IntegrationenBereitstellen
Datenschutzfokussierte persönliche Finanz-App mit UmschlagbudgetierungBereitstellen
Voll ausgestattete Datenbankverwaltungsoberfläche für mehr als 11 DatenbanksystemeBereitstellen
Selbstgehosteter Reise-Tracker und Reiseplaner mit interaktiven KartenBereitstellen
All-in-One-Arbeitsbereich, der Dokumente, Whiteboards und Datenbanken mit KI kombiniertBereitstellen
Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memoryBereitstellen
Open-Source LLMOps-Plattform für Prompts, Evaluierung und LLM-BeobachtbarkeitBereitstellen
Persistenter Speicher für KI-Codierungsagenten mit hybrider BM25-Vektor- und GraphensucheBereitstellen
Streamen Sie persönliche Musikbibliotheken über einen Subsonic-kompatiblen API-ServerBereitstellen
Persönliches Flugtagebuch mit interaktiver Karte, Statistiken und MehrbenutzerunterstützungBereitstellen
Open-Source KI-Content-Marketing-Agent für Multiplattform-Veröffentlichung und MonetarisierungBereitstellen
Free open-source accounting software for small businesses and freelancersBereitstellen
Open-Source Alarmmanagement-Plattform zur Konsolidierung von ÜberwachungsalarmenBereitstellen
Selbstgehostete Wissensdatenbank mit erweitertem Markdown und Berechtigungen pro DokumentBereitstellen
Selbst gehosteter Dateilisten- und WebDAV-Server mit Unterstützung für über 30 Speicher-BackendsBereitstellen
Weboberfläche zum Herunterladen von Videos von YouTube und anderen WebsitesBereitstellen
Ampache ist eine webbasierte Audio-/Video-Streaming-Anwendung und MedienverwaltungBereitstellen
Leichtgewichtiges, selbstgehostetes Wiki mit Git-gestützten Seiten und Markdown-BearbeitungBereitstellen
AnonUpload ist eine sichere, anonyme Anwendung zum Teilen von Dateien ohne DatenbankanforderungenBereitstellen
All-in-One KI-Anwendung für RAG, Agenten und Chatbots mit jedem LLM-AnbieterBereitstellen
Open-Source Frage-Antwort-Plattform für den Wissensaustausch im Team und den Aufbau von CommunitysBereitstellen
Open-Source Plattform für DORA-Metriken und Entwicklungsteam-AnalysenBereitstellen
Clientloses webbasiertes Remote-Desktop-Gateway für RDP, VNC, SSH und TelnetBereitstellen
Open-Source-Suchplattform für Unternehmen, basierend auf Apache LuceneBereitstellen
Apache Superset ist eine moderne Datenexplorations- und Visualisierungsplattform für BIBereitstellen
AppFlowy ist ein KI-gestützter Open-Source-Arbeitsbereich und eine Notion-AlternativeBereitstellen
Schlanke REST-API zum Senden von Push-Benachrichtigungen an über 120 DiensteBereitstellen
Open-Source Low-Code-Plattform zum Erstellen interner Tools und AnwendungenBereitstellen
Datenschutzorientierte SDK-Analysen für mobile, Desktop- und Web-AppsBereitstellen
Native Multi-Modell-Datenbank für Graphen, Dokumente und Schlüssel-Wert-DatenBereitstellen
Multimodell-Datenbank für Graph-, Dokument-, Schlüssel-Wert- und ZeitreihendatenBereitstellen
Selbst gehostete Internet-Archivierungslösung zur Archivierung von Webseiten und MedienBereitstellen
Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasetsBereitstellen
Leichtgewichtiges selbstgehostetes Kommentarsystem mit Go-Backend und einbettbarem JS-WidgetBereitstellen
AstrBot ist ein Open-Source-Multiplattform-KI-Chatbot-Framework.Bereitstellen
Selbst gehosteter Hörbuch- und Podcast-Server mit MehrbenutzerunterstützungBereitstellen
Open-Source-Identitätsanbieter, fokussiert auf Flexibilität und VielseitigkeitBereitstellen
Open-Source selbst gehosteter Authentifizierungsserver mit Social Login, MFA und RBACBereitstellen
Open-Source- und selbst gehostete Database-as-a-Service-Plattform für die PostgreSQL-AutomatisierungBereitstellen
Modernes Download-Automatisierungstool für Torrents und Usenet mit Echtzeit-IRC-ÜberwachungBereitstellen
Open-Source-Zapier-Alternative zum Verbinden von Apps und Automatisieren von WorkflowsBereitstellen
Baby-Tracking-App, die Eltern bei der Überwachung täglicher Aktivitäten und der Gesundheit unterstütztBereitstellen
Web-Oberfläche für restic-Backups mit Zeitplanung, Verschlüsselung und Wiederherstellung auf DateiebeneBereitstellen
Selbstgehosteter CalDAV- und CardDAV-Server für Kalender und KontakteBereitstellen
Selbst gehostete Cocktailrezept-Verwaltung und Hausbar-BestandsverfolgungBereitstellen
Open-Source No-Code-Datenbank und Airtable-Alternative für TeamsBereitstellen
Automatisierte Verwaltung und Download von Untertiteln als Ergänzung für Sonarr und RadarrBereitstellen
Minimalistischer selbstgehosteter Gewohnheitstracker, der sich auf tägliche Check-ins und Serien konzentriertBereitstellen
Datenschutzorientiertes, browserbasiertes PDF-Toolkit zum Zusammenführen, Teilen, Konvertieren und Bearbeiten von PDFsBereitstellen
Leichtgewichtige Server-Überwachungsplattform mit Docker-Statistiken und BenachrichtigungenBereitstellen
Schlanker Überwachungsagent für das Beszel-Server-ÜberwachungssystemBereitstellen
Leichtgewichtiger selbstgehosteter Cloud-Speicher mit Dateisynchronisierung und CalDAV/CardDAV-UnterstützungBereitstellen
Selbst gehostete Finanzbuchhaltungsplattform mit intelligenter Berichterstattung und MehrwährungsunterstützungBereitstellen
Selbst gehosteter Musik-Streaming-Server mit Web-Player und mobilen AppsBereitstellen
Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suiteBereitstellen
KI-gestützte Plattform für Notizen und Mikroblogging mit Markdown-Unterstützung und AufgabenverwaltungBereitstellen
Persönlicher Datenserver für das dezentrale soziale Netzwerk BlueskyBereitstellen
Selbstgehosteter KI-Programmierassistent zur Generierung von Full-Stack-Anwendungen im BrowserBereitstellen
E-Book- und Hörbuch-Sammlungsverwaltung – eine Community-Fortführung von ReadarrBereitstellen
Strukturiertes, selbstgehostetes Wiki für Teams mit Büchern, Kapiteln, Seiten und SucheBereitstellen
Verwandeln Sie jeden öffentlichen Telegram-Kanal in einen SEO-freundlichen Microblog mit RSSBereitstellen
Headless Chrome-Browser als Dienst für Web-Scraping und AutomatisierungBereitstellen
Budgetierungs-App für persönliche Finanzen zur Ausgabenverfolgung und FinanzplanungBereitstellen
Low-Code-Plattform zum Erstellen von Geschäftsanwendungen und Workflows in MinutenBereitstellen
Selbst gehostete Fehlerverfolgungsplattform zur AnwendungsüberwachungBereitstellen
Selbst gehostetes CI/CD-Framework für automatisierte Builds und BereitstellungenBereitstellen
Open-Source-Plattform für Datenbankschema-Änderungsmanagement und DevOpsBereitstellen
Open-Source Low-Code-Plattform für API-Integration und Workflow-AutomatisierungBereitstellen
Selbst gehosteter Code-Snippet-Manager mit Syntaxhervorhebung und SuchfunktionBereitstellen
Open-source scheduling platform for booking meetings and appointmentsBereitstellen
Calibre-Web ist eine Webanwendung zum Durchsuchen, Lesen und Verwalten Ihrer E-Book-BibliothekBereitstellen
Datenschutzorientierte Proof-of-Work-CAPTCHA-Alternative ohne TrackingBereitstellen
Open-Source-IAM-Plattform mit SSO-, OAuth 2.0-, OIDC- und SAML-UnterstützungBereitstellen
Open-Source Podcast-Hosting-Plattform mit Analysen und Social Media-FunktionenBereitstellen
Centrifugo ist ein skalierbarer Echtzeit-Nachrichtenserver zum Erstellen von Live-AnwendungenBereitstellen
Website-Änderungserkennungs- und Überwachungstool mit visueller Auswahl und BenachrichtigungenBereitstellen
Open-Source-Datenbankdiagramm-Editor mit KI-DDL-Export und Schema-VisualisierungBereitstellen
Datenschutzfokussierte ChatGPT-Weboberfläche mit lokaler Datenspeicherung und KonversationsverwaltungBereitstellen
Full-Stack-Verfügbarkeits- und Infrastrukturüberwachung mit öffentlichen StatusseitenBereitstellen
Open-Source-Anwendung zur Serverüberwachung und Uptime-TrackingBereitstellen
Infrastruktur- und Anwendungsüberwachung mit automatischer Erkennung und AlarmierungBereitstellen
Selbst gehosteter Dateitresor zum Hochladen und Teilen von Dateien mit teilbaren LinksBereitstellen
Open-Source-Plattform für Mitarbeiter-Onboarding mit Slack-Bot und Workflow-AutomatisierungBereitstellen
Open-Source Einbettungsdatenbank für KI-Anwendungen und semantische SucheBereitstellen
WordPress-Fork ohne Gutenberg-Block-Editor, mit Fokus auf StabilitätBereitstellen
Spaltenbasierte OLAP-Datenbank für Echtzeit-Analysen mit Millisekunden-AbfragelatenzBereitstellen
Webbasiertes Datenbankverwaltungstool für umfassende DatenverwaltungBereitstellen
Cloudflare Tunnel-Daemon zum sicheren Fernzugriff ohne PortöffnungBereitstellen
Selbst gehostete Cloud-Speicherplattform mit Dateiverwaltungs- und FreigabefunktionenBereitstellen
Leichtgewichtige Headless-CMS-Plattform für Content-Management und APIsBereitstellen
VS Code läuft im Browser für die Remote-Entwicklung von jedem GerätBereitstellen
Open-Source-Plattform zur Bereitstellung selbstgehosteter Cloud-EntwicklungsumgebungenBereitstellen
Echtzeit-Markdown-Editor zur Zusammenarbeit an Dokumentationen und NotizenBereitstellen
Selbstgehostete browserbasierte Office-Suite zur kollaborativen DokumentenbearbeitungBereitstellen
Selbstgehosteter, von Google Reader inspirierter RSS-Reader mit Tastenkürzeln und mobilen AppsBereitstellen
Selbstgehosteter Online-Dateikonverter, der über 1000 Formate unterstütztBereitstellen
Open-Source reaktive Datenbankplattform für die Entwicklung moderner AnwendungenBereitstellen
Leichtgewichtiger PHP OPDS- und HTML-Server, der eine Calibre E-Book-Bibliothek für mobile Lesegeräte und Browser zugänglich machtBereitstellen
Selbst gehostetes Dashboard zur Verwaltung von Servern, Verfügbarkeit und NetzwerkinfrastrukturBereitstellen
Datenschutzorientierte Produktanalysen für mobile, Web- und Desktop-AnwendungenBereitstellen
Open-Source Web-Crawler für KI-Anwendungen mit LLM-bereiter AusgabeBereitstellen
Multi-server task scheduler and runner with web-based interfaceBereitstellen
OSINT-Plattform, die 27 globale Echtzeit-Datenquellen in einem einheitlichen Dashboard aggregiertBereitstellen
Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNoteBereitstellen
Ende-zu-Ende-verschlüsselte kollaborative Office-Suite mit Zero-Knowledge-SpeicherBereitstellen
Webbasiertes Tool für Verschlüsselung, Kodierung, Komprimierung und DatenanalyseBereitstellen
DAG-basierter Workflow-Scheduler mit Web-UI zur Verwaltung von Cron-Jobs und Aufgaben-PipelinesBereitstellen
Selbstgehostete Fotoverwaltung mit Gesichtserkennung und ObjekterkennungBereitstellen
Minimalistisches Server-Dashboard mit Echtzeit-CPU-, RAM-, Speicher- und NetzwerkstatistikenBereitstellen
Ein selbst hostbares persönliches Dashboard mit Widgets, Themes und StatusprüfungBereitstellen
Selbst gehosteter, föderierter Messenger mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und themenbasierten ThreadsBereitstellen
Databasus ist ein Datenbanksicherungstool für PostgreSQL, MySQL und MongoDB.Bereitstellen
KI-gestützte SQL-Chat-Schnittstelle zum Erkunden und Visualisieren beliebiger DatenbankenBereitstellen
Selbstgehosteter Standortverlauf-Tracker mit Heatmaps und ReisestatistikenBereitstellen
DB Browser for SQLite ist ein visuelles Tool zum Erstellen, Entwerfen und Bearbeiten von SQLite-Datenbankdateien.Bereitstellen
Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin supportBereitstellen
Die Denoland Schlüssel-Werte-Datenbank für Deno DeployBereitstellen
Open-Source-Plattform zum Erstellen von LLM-Anwendungen mit RAG, Agenten und WorkflowsBereitstellen
Headless CMS, das Datenbanken mit dynamischer API und Admin-App umschließtBereitstellen
Open-Source-Kundenbindungsplattform für automatisiertes Multi-Kanal-MessagingBereitstellen
Docker-Image-Update-Benachrichtiger zum Empfang von Benachrichtigungen, wenn Images aktualisiert werdenBereitstellen
Open-Source-Expertensystem für geführte Interviews und automatisierte DokumentenerstellungBereitstellen
Private Docker-Registry zum Speichern und Verteilen von Container-ImagesBereitstellen
Dockge ist ein eleganter, benutzerfreundlicher und reaktiver selbstgehosteter Docker Compose Stack-ManagerBereitstellen
Gemeinsame Wiki- und Dokumentationsplattform mit Echtzeit-BearbeitungBereitstellen
Selbst gehosteter Dokumenten-Organizer mit OCR, NLP-Extraktion und VolltextsucheBereitstellen
Open-Source-Plattform zur Dokumentenunterzeichnung für digitale SignaturenBereitstellen
Open-Source-Dokumenten-Signaturplattform mit E-Signatur-FunktionenBereitstellen
Open-Source No-Code Plattform zum Erstellen von KI-Sprachagenten in MinutenBereitstellen
Leichtgewichtige, dateibasierte Wiki-Plattform für Dokumentation und WissensdatenbankenBereitstellen
Open-Source ERP/CRM-Plattform zur Verwaltung von GeschäftsabläufenBereitstellen
Einheitliche Plattform zur Verwaltung und Überwachung von Domainnamen-PortfoliosBereitstellen
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilitiesBereitstellen
Spotify-Musik von YouTube mit Albumcover, Liedtexten und Metadaten herunterladenBereitstellen
Leichtgewichtige Web-UI zur Echtzeit-Anzeige von Docker-Container-LogsBereitstellen
Hochleistungs-Redis-kompatibler In-Memory-Datenspeicher für moderne HardwareBereitstellen
Kostenloses Open-Source-Diagramm-Tool für Flussdiagramme, UML und NetzwerkdiagrammeBereitstellen
Browserbasierter Datenbankdiagramm-Editor mit SQL-Export und -ImportBereitstellen
Kostenloses selbstgehostetes Drizzle Studio auf Steroiden für die DatenbankverwaltungBereitstellen
Open-Source CMS zum Erstellen und Verwalten dynamischer WebsitesBereitstellen
Kostenloser dynamischer DNS-Dienst für die Zuordnung von IP-Adressen zu DomainsBereitstellen
DumbDo ist eine unglaublich einfache, selbstgehostete To-Do-Liste, die einfach funktioniertBereitstellen
Verschlüsselte Backup-Lösung mit Unterstützung für Cloud-Speicher und Remote-ServerBereitstellen
Kostenloses Terminplanungssystem für Unternehmen und GeschäftspersonenBereitstellen
Leichtgewichtiger MQTT-Broker für IoT- und Messaging-AnwendungenBereitstellen
Graph-relationale Datenbank der nächsten Generation, basierend auf PostgreSQLBereitstellen
Verteilte Such- und Analyse-Engine, basierend auf Apache LuceneBereitstellen
Sicherer Matrix-Client mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und plattformübergreifendem MessagingBereitstellen
Selbst gehosteter E-Mail-API-Proxy, der IMAP und SMTP mit REST-Endpunkten verbindetBereitstellen
Personal media server with automatic streaming and device conversionBereitstellen
Statistik- und Analysetool für Emby- und Jellyfin-MedienserverBereitstellen
Minimalistische Webanwendung zum Senden privater und sicher verschlüsselter NotizenBereitstellen
Selbstgehosteter IPTV-Server, der Live-Sender aus Ihrer Mediathek erstellt.Bereitstellen
Selbst gehostete Dateifreigabeplattform mit Passwortschutz und AblaufkontrollenBereitstellen
System zur Steuerung von ESP8266-/ESP32-Mikrocontrollern mit YAMLBereitstellen
Kostenloses Open-Source-CRM zur Verwaltung von Kontakten, Geschäften und KundenbeziehungenBereitstellen
Dokument-Editor zur Zusammenarbeit in Echtzeit mit Live-Bearbeitung und VersionsverlaufBereitstellen
Moderne Open-Source E-Commerce-Plattform auf Node.js, React, GraphQL und PostgreSQLBereitstellen
Open-Source WhatsApp API für Chatbots, Automatisierung und Messaging-IntegrationenBereitstellen
Hochleistungs-WhatsApp-API-Gateway in Go geschrieben für die NachrichtenautomatisierungBereitstellen
Virtuelles Whiteboard zum Skizzieren handgezeichneter Diagramme und kollaborativem BrainstormingBereitstellen
Anwendung zur Nachverfolgung persönlicher und Familien-AusgabenBereitstellen
Leichtgewichtiger, selbstgehosteter persönlicher Ausgaben-Tracker mit Dashboard und CSV-ImportBereitstellen
Verwandelt ListenBrainz-Empfehlungen in Wiedergabelisten in deiner MusikbibliothekBereitstellen
Schlanker persönlicher Finanz-Tracker mit mobiler PWA und Beleg-ScanBereitstellen
Open-Source-Schwachstellenmanagement-Plattform für SicherheitsteamsBereitstellen
Selbst gehostete Verwaltung für persönliche und familiäre elektronische PatientenaktenBereitstellen
Open-Source Feedback-Plattform zum Sammeln und Verwalten von Benutzer-FeedbackBereitstellen
Webbasierter Dateimanager zum Durchsuchen, Hochladen und Verwalten von Dateien auf Ihrem ServerBereitstellen
Dezentralisierte Peer-to-Peer-Dateifreigabe unter Verwendung der IPFS-TechnologieBereitstellen
Automatischer Mediendateiverarbeiter, der Dateigrößen um bis zu 90 % reduziertBereitstellen
Selbst gehosteter Mehrbenutzer-Dateimanager mit rollenbasierten Berechtigungen und ohne DatenbankBereitstellen
Selbst gehosteter Dateimanager für FTP, SFTP, S3, WebDAV und 20+ Speicher-BackendsBereitstellen
Einfacher WireGuard-VPN-Server mit Web-VerwaltungsoberflächeBereitstellen
Professioneller selbst gehosteter persönlicher Finanz- und BudgetmanagerBereitstellen
Selbst gehosteter Firefox-Browser, zugänglich über eine WeboberflächeBereitstellen
Open-Source Feature-Flag und Remote-Config-Dienst mit A/B-TestingBereitstellen
Selbst gehostete Startseite und Anwendungs-Dashboard für Ihr HomelabBereitstellen
Proxy-Server zur Umgehung des Cloudflare-Schutzes beim Web-ScrapingBereitstellen
Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communitiesBereitstellen
Datenbanklose Markdown-Notiz-App mit Wikilinks und VolltextsucheBereitstellen
Open-Source-Geräteverwaltungs- und Endpunktsicherheitsplattform, angetrieben von osqueryBereitstellen
YAML-gesteuertes Automatisierungstool zum Herunterladen von Medien von RSS, Torrents und UsenetBereitstellen
Selbst gehostete Feature-Flag-Management-Plattform mit Git-IntegrationBereitstellen
Open-Source Low-Code-Tool zum Erstellen von LLM-Orchestrierungsabläufen und KI-AgentenBereitstellen
Open-Source Projektverwaltungstool mit Kanban-Boards, Tabellen und KalenderansichtenBereitstellen
Selbst gehosteter, leichtgewichtiger Git-Dienst mit Weboberfläche und KollaborationsfunktionenBereitstellen
Open-Source Formular-Builder und Datenmanagement-Plattform mit REST APIBereitstellen
Open-Source-Umfrageplattform für In-App-, Link-, Website- und E-Mail-FeedbackBereitstellen
Browserbasiertes isometrisches Diagramm-Tool zur Visualisierung von InfrastrukturenBereitstellen
Selbst gehosteter virtueller Spieltisch für Online-RPG-Kampagnen mit Karten und WürfelnBereitstellen
Browserzugänglicher parametrischer 3D-CAD-Modellierer für Konstruktion und DesignBereitstellen
Leichtgewichtiges Open-Source-Helpdesk- und gemeinsames PostfachsystemBereitstellen
Selbst gehosteter RSS-Feed-Aggregator zum Verwalten und Lesen Ihrer FeedsBereitstellen
Entwicklerorientierte Statusseite mit Multiprotokoll-Verfügbarkeitsüberwachung und AlarmierungBereitstellen
Unternehmensfähiges webbasiertes Code-Review-System, das auf Git aufbautBereitstellen
Ghost ist eine leistungsstarke Plattform für professionelles PublizierenBereitstellen
Open-Source Vermögensverwaltungssoftware für die Verfolgung von AnlageportfoliosBereitstellen
Browserbasiertes professionelles Bildbearbeitungs- und Grafikdesign-ToolBereitstellen
Gitea ist eine schlanke Open-Source Git-Hosting-PlattformBereitstellen
Git-zu-LLM-freundlicher Textkonverter für KI-gestützte Code-AnalyseBereitstellen
GitLab ist eine vollständige DevOps-Plattform für die Git-Repository-Verwaltung und CI/CDBereitstellen
Selbst gehostetes Dashboard, das alle Ihre Feeds an einem Ort zusammenführtBereitstellen
Glances ist ein plattformübergreifendes Systemüberwachungstool mit Web-OberflächeBereitstellen
Sentry-kompatible Fehlerverfolgungs- und LeistungsüberwachungsplattformBereitstellen
Open-Source IT-Asset-Management- und Helpdesk-Software für IT-BetriebeBereitstellen
Datenschutzorientierte Web-Analyse ohne Cookies oder die Verfolgung persönlicher DatenBereitstellen
Continuous-Delivery-Server mit Wertstromanalyse und Pipeline-ModellierungBereitstellen
Gogs ist ein selbstgehosteter Git-Dienst für schmerzfreies ProjektmanagementBereitstellen
Selbst gehosteter Dateifreigabe-Server mit ablaufenden Links und S3-UnterstützungBereitstellen
Leichtgewichtiger, selbst gehosteter Subsonic Musik-Streaming-Server, geschrieben in GoBereitstellen
Docker-gestützte zustandslose API für nahtlose PDF-Konvertierung und -GenerierungBereitstellen
Selbstgehosteter Push-Benachrichtigungsserver mit einer einfachen REST-APIBereitstellen
WhatsApp REST API und Web-Oberfläche für die geräteübergreifende NachrichtenautomatisierungBereitstellen
Open-Source Beobachtungsplattform für Metrik-Visualisierung und -ÜberwachungBereitstellen
Selbst gehostete Genealogieplattform zum Erstellen und Teilen von StammbäumenBereitstellen
Modernes Flat-File-CMS, das keine Datenbank benötigt, nur Dateien und OrdnerBereitstellen
Selbst gehosteter Buchsammlungsmanager mit integriertem Reader und GerätesynchronisierungBereitstellen
Selbstgehosteter Lesezeichen-Manager mit automatischer Metadatenextraktion und VolltextsucheBereitstellen
Open-Source-Hybrid aus Tabellenkalkulation und Datenbank zum Erstellen von DatenanwendungenBereitstellen
Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventoryBereitstellen
Gamifizierte Aufgabenverwaltung, die Produktivität in ein RPG-Abenteuer verwandeltBereitstellen
Modernes Open-Source-CMS mit Plugin-Marktplatz und blockbasiertem EditorBereitstellen
End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environmentsBereitstellen
Open-Source GraphQL-Engine mit sofortigen APIs über jede DatenbankBereitstellen
Selbstgehosteter Tailscale-kompatibler Steuerungsserver für WireGuard-Mesh-NetzwerkeBereitstellen
Open-Source-Cron-Job- und Hintergrundaufgaben-Überwachung mit sofortigen BenachrichtigungenBereitstellen
Echtzeit-Markdown-Editor zur Zusammenarbeit an Team-DokumentationenBereitstellen
Anwendungs-Dashboard zum Organisieren und Zugreifen auf Ihre WebdiensteBereitstellen
Selbstverbessernder KI-Agent mit integrierter Lernschleife und Multi-Plattform-MessagingBereitstellen
Selbst gehosteter Hermes KI-Agent und Web-Chat-Benutzeroberfläche gebündelt in einer Docker-BereitstellungBereitstellen
Open-Source-Web-UI-Kommandozentrale für den Hermes KI-AgentenBereitstellen
Open-Source-Konversationsformular-Builder mit bedingter Logik und AnalysenBereitstellen
Open-Source selbst gehostete Eventmanagement- und Ticketing-PlattformBereitstellen
Modernes, selbst gehostetes Dashboard zur Organisation und Überwachung all Ihrer DiensteBereitstellen
Open-Source-Heimautomatisierungsplattform zur Steuerung intelligenter GeräteBereitstellen
HomeKit-Brücke für Nicht-Apple-Smart-Home-Geräte mit PluginsBereitstellen
Modernes, anpassbares Anwendungs-Dashboard mit Docker-IntegrationBereitstellen
Einfaches, selbst gehostetes statisches Dashboard zum Organisieren all Ihrer ServerdiensteBereitstellen
Infrastruktur-Zugangs-Gateway mit automatischer Datenmaskierung und Audit-TrailsBereitstellen
Open-source API development and testing platform for developers and teamsBereitstellen
Selbst gehostetes Pflanzenverwaltungssystem zur Verfolgung von Pflegeroutinen und GartenorganisationBereitstellen
Selbst gehostete Automatisierungsplattform zum Erstellen von ÜberwachungsagentenBereitstellen
Blitzschneller Generator für statische Websites – mit Go entwickeltBereitstellen
Open-Source Unternehmens-Social-Network- und Intranet-Plattform für TeamsBereitstellen
Schneller On-the-fly-Bildverarbeitungsserver für Größenänderung, Zuschnitt und FormatkonvertierungBereitstellen
Immich ist eine leistungsstarke, selbst gehostete Foto- und VideoverwaltungslösungBereitstellen
Open-Source-Secrets-Manager zum Synchronisieren von Umgebungsvariablen und API-Schlüsseln über Teams und Infrastruktur hinwegBereitstellen
Vereinheitlichte Zeitreihenplattform mit Flux-Abfragen und integrierter WeboberflächeBereitstellen
Browserbasierter Vektorgrafik-Editor für Illustrationen und SVG-DesignBereitstellen
Open-Source-Backend-Plattform mit Authentifizierung, Datenbank und Speicher für KI-AgentenBereitstellen
Open-Source Teilebestands- und Stücklistenverwaltung für EntwicklungsteamsBereitstellen
Datenschutzfreundliches alternatives Frontend für YouTube ohne Werbung oder TrackingBereitstellen
Minimalistisches selbst gehostetes Rechnungssystem für Freiberufler und kleine TeamsBereitstellen
Open-Source Rechnungs- und Abrechnungsplattform für Freiberufler und kleine UnternehmenBereitstellen
Open-Source-Rechnungsplattform mit Angeboten, Ausgaben und ZahlungsportalBereitstellen
Leichtgewichtige, selbstgehostete Disqus-Alternative für Blogs und statische WebsitesBereitstellen
Collection of handy online tools for developers and IT professionalsBereitstellen
Open-Source-PSA-Plattform für MSPs mit IT-Dokumentation, Ticketing und AbrechnungBereitstellen
Open-Source ITSM-Plattform und CMDB für IT-Service- und InfrastrukturmanagementBereitstellen
Torrent-Tracker-Proxy, der Abfragen für Sonarr, Radarr und andere Automatisierungstools übersetztBereitstellen
Jaeger ist ein Open-Source-System für verteiltes Tracing zur Überwachung von Microservices.Bereitstellen
Kostenloser Open-Source-Medienserver zum Organisieren und Streamen Ihrer MedienbibliothekBereitstellen
Tool zur Verwaltung von Medienanfragen für Jellyfin, Emby und Plex mit Genehmigungs-WorkflowBereitstellen
Jenkins ist ein Open-Source-Automatisierungsserver für CI/CD-PipelinesBereitstellen
Selbstgehostete Videokonferenzplattform mit Bildschirmfreigabe und AufzeichnungBereitstellen
Open-Source Kundendatenplattform und Event-Streaming-Pipeline für EntwicklerBereitstellen
Selbst gehostete Bewerbungs-Pipeline, die Stellenbörsen durchsucht und Lebensläufe anpasstBereitstellen
Open-Source CMS zum Erstellen dynamischer Websites und WebanwendungenBereitstellen
Selbstgehosteter Synchronisierungsserver für die Notiz-App JoplinBereitstellen
Schlanke App für Notizen und Checklisten mit Markdown und Kanban-BoardsBereitstellen
Selbstgehosteter Berichtsserver für PDF, Excel und DOCX aus HTML-VorlagenBereitstellen
Zentrales Gateway für privilegierten Zugriff auf SSH-, RDP- und DatenbanksitzungenBereitstellen
Interaktive Webumgebung für Live-Code, Datenanalyse und VisualisierungenBereitstellen
JupyterLab ist eine webbasierte interaktive Entwicklungsumgebung für Notebooks und CodeBereitstellen
Selbst gehosteter Benachrichtigungsrouter, der Webhooks mit Messaging-Plattformen verbindetBereitstellen
Open-Source Kanban-Board und Projektverwaltungstool, eine Trello-AlternativeBereitstellen
Kanboard is a free and open-source Kanban project management softwareBereitstellen
Open-Source Projektmanagement mit Kanban-Boards und GitHub-IntegrationBereitstellen
Selbstgehosteter Comic-Manager für automatisiertes Herunterladen und OrganisierenBereitstellen
Karakeep ist ein selbst gehosteter Lesezeichen-Manager mit KI-gestützten Markierungs- und SuchfunktionenBereitstellen
Selbst gehostete digitale Bibliothek für Comics, Manga und E-BooksBereitstellen
Selbstgehostete Newsletter-Plattform mit Drag-and-Drop-Editor und SMTP-ZustellungBereitstellen
Open-Source Statusseite und Uptime-Monitoring-Plattform mit Incident-ManagementBereitstellen
Open-Source Workflow-Orchestrierungsplattform für Datenpipelines und AutomatisierungBereitstellen
Open-Source-Identitäts- und Zugriffsmanagement mit SSO, OAuth2 und SAMLBereitstellen
Open-Source-KI-Assistent zum Chatten mit Ihren Dokumenten und dem WebBereitstellen
Open-Source Visualisierungsoberfläche für Elasticsearch mit Dashboards und SucheBereitstellen
Open-Source Abonnement-Abrechnungs- und Zahlungsplattform für SaaS und MarktplätzeBereitstellen
Selbst gehostete Zeiterfassung für Freiberufler, Agenturen und TeamsBereitstellen
Selbstgehostete, gemeinsame Einkaufsliste, Rezeptmanager und EssensplanerBereitstellen
Selbst gehostete Sammlungsverwaltung zum Katalogisieren von Büchern, Spielen, Schallplatten und mehrBereitstellen
Leichtgewichtiges, selbstgehostetes Server-Überwachungs-Dashboard mit Echtzeit-MetrikenBereitstellen
Selbst gehosteter Medienserver für Comics, Manga, Zeitschriften und E-Books mit OPDS- und SynchronisierungsunterstützungBereitstellen
Cloud-natives API-Gateway, entwickelt für hybride und Multi-Cloud-UmgebungenBereitstellen
Open-Source-Dokumenten-Q&A-Chatbot mit Multi-LLM-Unterstützung und OCRBereitstellen
Einheitliche Diagramm-als-Code-API, die über 30 Diagrammtypen über HTTP rendertBereitstellen
Moderner selbst gehosteter URL-Kürzer mit benutzerdefinierten Domains, Analysefunktionen und REST-APIBereitstellen
Open-Source Datenlabeling- und Annotationsplattform für Machine-Learning-ProjekteBereitstellen
Open-Source-Mess- und nutzungsbasierte AbrechnungsplattformBereitstellen
Langflow ist ein visueller KI-Workflow-Builder zum Erstellen von LLM-AnwendungenBereitstellen
Open-Source LLM-Engineering-Plattform für Beobachtbarkeit und EvaluierungBereitstellen
Open-Source-Tool zur Grammatik-, Stil- und Rechtschreibprüfung in über 25 SprachenBereitstellen
Selbstgehostete Automatisierung für E-Book- und Hörbuch-Downloads mit AutorenverfolgungBereitstellen
Open-Source Projektverwaltungssystem, konzipiert für Nicht-ProjektmanagerBereitstellen
Föderierter Link-Aggregator und Diskussionsplattform für selbst gehostete ForenBereitstellen
LibreChat ist eine KI Chat-Oberfläche mit RAG-Unterstützung für die Nutzung mehrerer LLM-AnbieterBereitstellen
Open-Source-Helpdesk mit Omnichannel-Ticketing, Live-Chat und SLA-ManagementBereitstellen
Selbst gehostete Fotoverwaltung mit Gesichtserkennung und KI-gestützter SucheBereitstellen
Selbstgehosteter HTML5-Internet-Geschwindigkeitstest-Server mit integrierter ErgebnisdatenbankBereitstellen
Kostenlose und quelloffene Maschinenübersetzungs-API, die vollständig selbst gehostet wirdBereitstellen
Automatisiertes Verwaltungstool und Organisator für Musiksammlungen über Usenet und TorrentsBereitstellen
Open-Source Business-Intelligence-Plattform, die auf dbt aufbaut, für Datenexploration und DashboardsBereitstellen
Professionelle Online-Umfrageplattform zum Erstellen und Verwalten von FragebögenBereitstellen
Linkding ist ein minimaler, schneller, selbst gehosteter Lesezeichen-ManagerBereitstellen
Selbstgehostete Linktree-Alternative für gebrandete Link-in-Bio-SeitenBereitstellen
Linkwarden ist ein selbst gehosteter Lesezeichen-Manager mit Vollseitenarchivierung.Bereitstellen
Leistungsstarker selbst gehosteter Newsletter- und Mailinglisten-ManagerBereitstellen
LiteLLM ist ein KI-Gateway zum Aufruf von über 100 LLMs im OpenAI-FormatBereitstellen
Open-Source Elixir-Notebooks für Datenwissenschaft, ML und Echtzeit-ZusammenarbeitBereitstellen
Leichter Authentifizierungsserver mit vereinfachtem LDAP-Backend für selbst gehostete AppsBereitstellen
Leichtgewichtiger selbst gehosteter Musik-Streaming-Server mit Subsonic APIBereitstellen
Modernes Open-Source KI-Chat-Framework mit Unterstützung mehrerer LLM-AnbieterBereitstellen
Selbst gehosteter KI-Tiefenrecherche-Assistent, angetrieben von Cloud-LLM-AnbieternBereitstellen
Selbstgehosteter OpenAI-kompatibler API-Server für die Inferenz lokaler KI-ModelleBereitstellen
Python-basiertes verteiltes Lasttest-Tool mit einer Echtzeit-Web-BenutzeroberflächeBereitstellen
Selbstgehostete, datenschutzorientierte Wissensdatenbank und blockbasierter OutlinerBereitstellen
Logto ist eine umfassende Identitäts- und Authentifizierungsplattform mit OAuth- und OIDC-UnterstützungBereitstellen
Umfassendes Fahrzeugwartungs- und KraftstoffmanagementsystemBereitstellen
Selbst gehostete Fotoverwaltungsplattform mit Albumorganisation, EXIF-Browsing und feingranularen FreigabesteuerungenBereitstellen
Mage AI ist ein Datenpipeline-Tool zum Erstellen und Verwalten von ETL-WorkflowsBereitstellen
Selbst gehostete E-Mail-Archivierung mit IMAP-Synchronisierung, Volltextsuche und ExportBereitstellen
Open-Source SMTP E-Mail-Testtool mit einem browserbasierten Posteingang für EntwicklerBereitstellen
Selbstgehostete Musik-Scrobble-Datenbank mit persönlichen HörstatistikenBereitstellen
Open-Source-Suchmaschine mit Volltext- und Vektorsuche über das MySQL-ProtokollBereitstellen
Relationaler Open-Source-Datenbankserver und Drop-in-Ersatz für MySQLBereitstellen
Open-Source reaktives Python-Notebook mit SQL-Unterstützung und reproduzierbarer AusführungBereitstellen
Selbstgehosteter Artikel-Proxy für sauberes, werbefreies Lesen mit intelligentem CachingBereitstellen
Selbstgehosteter föderierter Microblogging-Server basierend auf dem ActivityPub-StandardBereitstellen
Tabellenkalkulations-ähnliche Weboberfläche zum Erkunden und Bearbeiten von PostgreSQL-DatenbankenBereitstellen
Führende Open-Source-Webanalyse-Plattform mit vollständiger Datenhoheit und DatenschutzBereitstellen
Open-Source Matrix-Homeserver für dezentrale, verschlüsselte KommunikationBereitstellen
Open-Source Team-Kollaborationsplattform mit Nachrichtenfunktion, Dateifreigabe und IntegrationenBereitstellen
Open-Source-Marketing-Automatisierung für E-Mail-Kampagnen, Lead-Scoring und JourneysBereitstellen
MaxKB ist eine Open-Source-Plattform zum Erstellen von KI Wissensdatenbank-Agenten auf UnternehmensniveauBereitstellen
Open-Source-Dokumentenmanagement mit OCR, Volltextsuche und WorkflowsBereitstellen
Open-Source-Anwendung für persönliche Finanzen und VermögensverwaltungBereitstellen
Browserbasierter Bildoptimierer mit Formatkonvertierung und EXIF-EntfernungBereitstellen
Mealie ist ein selbst gehosteter Rezeptmanager mit Essensplanung und Einkaufslisten.Bereitstellen
Automatischer Videobibliotheksmanager für TV-Serien mit Plex- und Jellyfin-UnterstützungBereitstellen
In-Memory-Graph-Datenbank für Echtzeitanalysen auf verbundenen DatenBereitstellen
Memos ist eine schlanke, datenschutzfreundliche Notiz-AppBereitstellen
Selbstgehostete Fernüberwachungs- und Verwaltungsplattform für Desktops, Server und IoT-GeräteBereitstellen
Open-Source Business-Intelligence-Plattform für Datenvisualisierung und AnalysenBereitstellen
Browserbasiertes MetaTrader 5 Handelsterminal für den 24/7 Forex- und CFD-HandelBereitstellen
MeTube ist ein webbasierter Video-Downloader für YouTube und andere PlattformenBereitstellen
Leichtgewichtiger selbstgehosteter Pastebin, Dateifreigabe und URL-Shortener in RustBereitstellen
Open-Source Vektordatenbank, konzipiert für KI-Anwendungen und ÄhnlichkeitssucheBereitstellen
MindsDB ist eine KI-Plattform zum Erstellen von Machine-Learning-Modellen aus Unternehmensdaten.Bereitstellen
Selbstgehosteter QR-Code-Generator mit benutzerdefinierten Stilen und MassenexportBereitstellen
Minimalistischer und meinungsstarker RSS-Feed-Reader mit einer übersichtlichen WeboberflächeBereitstellen
KI-Vorhersage-Engine, angetrieben von Multi-Agenten-Schwarmintelligenz-SimulationBereitstellen
Selbstgehostete P2P-Videokonferenzen mit unbegrenzten Räumen und BildschirmfreigabeBereitstellen
Webbasiertes MongoDB-Admin-UI zum Durchsuchen, Bearbeiten und Verwalten von DatenbankenBereitstellen
Dokumentenorientierte NoSQL-Datenbank mit JSON-ähnlicher DokumentenspeicherungBereitstellen
Persönliches Beziehungsmanagementsystem zur Dokumentation deines LebensBereitstellen
Ambient-Sound-Mixer mit Produktivitätstools für tiefe Konzentration und EntspannungBereitstellen
Open-Source-Lernmanagementsystem, dem weltweit über 489 Millionen Nutzer vertrauenBereitstellen
Open-Source-KI-Suchmaschine mit generativen Antworten und QuellenangabenBereitstellen
Leichtgewichtiger selbst gehosteter Musik-Streaming-Server mit nativen iOS- und Android-AppsBereitstellen
Selbstgehosteter automatisierter Comicbuch-Downloader und BibliotheksmanagerBereitstellen
Schnelle, zuverlässige Open-Source relationale Datenbank für Web- und App-WorkloadsBereitstellen
Workflow-Automatisierungsplattform mit visueller knotenbasierter OberflächeBereitstellen
Open-Source OAuth- und API-Integrationsplattform für über 300 DiensteBereitstellen
Cloud-natives Nachrichtensystem mit Pub/Sub, Request-Reply und JetStreamBereitstellen
Navidrome ist ein selbst gehosteter Musikserver mit Web- und Mobile-StreamingBereitstellen
Selbst gehosteter virtueller Browser für kollaboratives Web-Browsing und StreamingBereitstellen
Die weltweit führende Open-Source-Graphdatenbank für vernetzte DatenBereitstellen
Sicherer WireGuard-basierter Mesh-VPN-Client mit SSO und granularer ZugriffssteuerungBereitstellen
Open-Source-Modellierung der Netzwerkinfrastruktur für IPAM, DCIM und DokumentationBereitstellen
Echtzeit-Infrastruktur-Überwachungsagent mit über 800 IntegrationenBereitstellen
Neue API ist ein LLM-Gateway und KI-Asset-Management-System für mehrere AnbieterBereitstellen
Nextcloud ist eine leistungsstarke selbstgehostete ProduktivitätsplattformBereitstellen
Browserbasierte Serververwaltung für SSH-, VNC- und RDP-VerbindungenBereitstellen
Universeller Artefakt-Repository-Manager für Maven, npm, Docker und PyPIBereitstellen
NocoBase ist eine erweiterbare No-Code-/Low-Code-Plattform zum Erstellen von AnwendungenBereitstellen
Open-Source Airtable-Alternative, die Datenbanken in smarte Tabellen verwandeltBereitstellen
Visuelles Low-Code-Tool zum Verdrahten von IoT-Geräten, APIs und Online-DienstenBereitstellen
NodeBB ist eine moderne Echtzeit-Diskussionsplattform zum Aufbau von Community-ForenBereitstellen
Selbstgehosteter Rezeptmanager mit Social-Media-Import und Haushalts-SynchronisierungBereitstellen
Selbstgehostete Markdown-Wissensdatenbank mit Graphansicht und KI-IntegrationBereitstellen
Selbstgehostete E-Mail-Marketing- und Transaktions-E-Mail-PlattformBereitstellen
Open-Source-Benachrichtigungsinfrastruktur für E-Mail-, SMS- und Push-ZustellungBereitstellen
Selbstgehosteter Push-Benachrichtigungsserver zum Senden von Benachrichtigungen über einfache HTTP-AnfragenBereitstellen
Effizienter C++ Usenet Binär-Downloader mit PAR2-Reparatur und Web-UIBereitstellen
Usenet Metasuch-Aggregator, der Indexer hinter einer Newznab API vereintBereitstellen
Laravel-basiertes PHP-CMS zum Erstellen flexibler Websites und WebanwendungenBereitstellen
Open-Source ERP- und CRM-Plattform für Geschäftsverwaltung und E-CommerceBereitstellen
Selbstgehosteter KI-Arbeitsbereich mit Chat, Agenten, tiefgehender Recherche und persistentem SpeicherBereitstellen
Selbstgehostetes Web-UI zum sicheren Ausführen vordefinierter Shell-BefehleBereitstellen
Betreiben Sie große Sprachmodelle lokal mit einer einfachen API für KI-AnwendungenBereitstellen
Selbstgehostetes Anfragesystem für Plex, Emby und Jellyfin mit automatischer ErfüllungBereitstellen
OmniTools ist ein All-in-One Web-Toolkit mit über 80 Tools für alltägliche AufgabenBereitstellen
OneDev ist ein selbst gehosteter Git-Server mit integriertem CI/CD und ProjektmanagementBereitstellen
Selbstzerstörende Geheimnisse über Links zur einmaligen Ansicht teilenBereitstellen
Selbstgehostete Online-Office-Suite mit MS Office-kompatibler kollaborativer BearbeitungBereitstellen
Open-Source-KI-Chat und Unternehmenssuchplattform, die mit jedem LLM funktioniertBereitstellen
Open-Source-Plattform für das Management wissenschaftlicher Zeitschriften und Open-Access-PublikationenBereitstellen
KI-native Notizbuch-App zum Schreiben, Recherchieren und Organisieren von Wissen in einem ArbeitsbereichBereitstellen
Selbst gehostete KI Chat-Oberfläche mit Unterstützung mehrerer LLM-Anbieter und RAG-FunktionenBereitstellen
Open-Source-Secrets-Manager zum Speichern und Zugreifen auf sensible AnmeldeinformationenBereitstellen
Persönlicher KI-Assistent mit Multi-Channel-Messaging-Unterstützung (ehemals Moltbot/Clawdbot)Bereitstellen
Open-Source-Dateisynchronisierung und -Zusammenarbeit mit integriertem IdentitätsmanagementBereitstellen
Open-Source elektronische Patientenakten und Praxisverwaltung für KlinikenBereitstellen
Selbstgehostetes Pastebin, betrieben von Git, quelloffene Alternative zu GitHub GistBereitstellen
Open-Source autonomer KI-Agent für Software-Engineering-AufgabenBereitstellen
Selbstgehosteter persönlicher KI-Kern mit Speicher, Agenten und über 118 App-IntegrationenBereitstellen
Cloud-native Beobachtungsplattform für Logs, Metriken, Traces und DashboardsBereitstellen
Datenschutzorientierte Produktanalysen mit Echtzeit-Dashboards und Session-ReplayBereitstellen
Open-Source-Projektmanagement mit Gantt-Diagrammen, Agile Boards, ZeiterfassungBereitstellen
Open-Source-Such- und Analyse-Engine, Community-Fork von ElasticsearchBereitstellen
Kostenlose und quelloffene DocuSign-Alternative für rechtsverbindliche DokumentenunterzeichnungBereitstellen
Selbst gehosteter HTML5-Netzwerk-Geschwindigkeitstest ohne Flash oder JavaBereitstellen
OpenViking ist eine Open-Source-Kontextdatenbank, entwickelt für KI-Agenten.Bereitstellen
Voll ausgestatteter VPN-Server mit webbasierter Administration und Client-ManagementBereitstellen
Open-Source Formular-Generator mit bedingter Logik, Einbettungen und AntwortverwaltungBereitstellen
Open-Source HR-Plattform für Mitarbeiter-, Urlaubs- und RekrutierungsmanagementBereitstellen
Outline ist ein modernes Team-Wiki und eine Wissensdatenbank mit Echtzeit-ZusammenarbeitBereitstellen
Open-Source kollaborativer LaTeX-Editor für wissenschaftliches und akademisches SchreibenBereitstellen
Tool zur Verwaltung und Entdeckung von Medienanfragen für Plex mit Genehmigungs-WorkflowBereitstellen
Selbst gehosteter Live-Streaming- und Chat-Server mit RTMP- und Fediverse-UnterstützungBereitstellen
Selbst gehostete Plattform für Dateisynchronisierung, -freigabe und Zusammenarbeit für TeamsBereitstellen
Leichtgewichtiger Rust-basierter selbstgehosteter Cloud-Speicher mit Nextcloud-Client-UnterstützungBereitstellen
PairDrop ist ein webbasiertes Dateifreigabe-Tool für sofortige Übertragungen zwischen GerätenBereitstellen
Persönlicher Finanz-Tracker mit doppelter Buchführung und InvestitionsverfolgungBereitstellen
Userspace-WireGuard-Tunnel-Client für sicheren Fernzugriff via PangolinBereitstellen
Paperclip ist eine KI/ML-Orchestrierungsplattform für autonome TeamsBereitstellen
Dokumentenmanagementsystem, das physische Dokumente in durchsuchbare digitale Archive umwandeltBereitstellen
Open-Source-Dokumentenmanagementsystem zum Scannen, für OCR und zum Organisieren von PDFsBereitstellen
Minimalistische Open-Source-Dokumentenmanagement- und ArchivierungsplattformBereitstellen
Open-Source Beobachtungs-Data Lake für Logs, Metriken und TracesBereitstellen
Open-Source Team-Passwort-Manager mit Ende-zu-Ende-OpenPGP-Verschlüsselung und FreigabeBereitstellen
Selbst gehostetes Teilen von Geheimnissen mit einmaligen, ablaufenden Links für Passwörter und DateienBereitstellen
Pastefy ist ein selbst gehostetes Pastebin zum sicheren Teilen von Code-Snippets.