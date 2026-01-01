Reactive Resume ist ein datenschutzorientierter Open-Source-Lebenslauf-Ersteller, der Ihnen die vollständige Kontrolle über Ihre Karrieredaten gibt. Im Gegensatz zu SaaS-Lebenslauf-Tools, die Ihre Informationen auf Servern Dritter speichern, bedeutet das Selbst-Hosting auf einem VPS, dass Ihre Daten niemals Ihre Infrastruktur verlassen. Erstellen Sie professionelle Lebensläufe mit über 14 professionell gestalteten Vorlagen, sehen Sie Änderungen in Echtzeit vor und exportieren Sie pixelgenaue PDFs – alles ohne ein Konto auf der Plattform eines anderen zu erstellen.

Diese Bereitstellung bündelt alles Notwendige: PostgreSQL für Benutzerdaten, einen Headless-Chrome-Renderer für die PDF-Generierung und einen lokalen S3-kompatiblen Dateispeicher. Optionale KI-Schreibunterstützung ist über OpenAI, Google Gemini oder Anthropic Claude verfügbar, wenn Sie einen API-Schlüssel angeben.