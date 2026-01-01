CommaFeed ist ein schneller, leichter persönlicher RSS-Reader, der explizit dem ursprünglichen Google Reader UI nachempfunden ist — Drei-Fenster-Layout, Tastaturkürzel, sofortige Feed-Markierung, OPML-Import/Export und ein Fokus auf Geschwindigkeit statt Funktionsüberladung. Es ist in Java/Quarkus geschrieben, läuft als eine einzige eigenständige Binärdatei und speichert alles in einer eingebetteten H2-Datenbank, sodass die gesamte Bereitstellung aus einem Container plus einem Volume besteht.

Das Selbst-Hosten von CommaFeed auf Ihrem VPS hält Ihre Abonnements, den Lesestatus und markierte Artikel auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt sie einem SaaS-Feed-Reader zu überlassen. Native Android- und iOS-Apps verbinden sich direkt über die API mit Ihrer Instanz, OPML ermöglicht Ihnen die freie Migration zwischen Feed-Readern, und der integrierte Scheduler aktualisiert Feeds im Hintergrund ohne externe Worker.