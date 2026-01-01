CommaFeed als Ein-Klick-Installation bereitstellen.
Selbst gehosteter persönlicher RSS-Reader, inspiriert von Google Reader, mit Tastenkombinationen, mobilen Apps und einem übersichtlichen Drei-Spalten-Layout.
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Was Sie mit CommaFeed erstellen können
CommaFeed ist ein schneller, leichter persönlicher RSS-Reader, der explizit dem ursprünglichen Google Reader UI nachempfunden ist — Drei-Fenster-Layout, Tastaturkürzel, sofortige Feed-Markierung, OPML-Import/Export und ein Fokus auf Geschwindigkeit statt Funktionsüberladung. Es ist in Java/Quarkus geschrieben, läuft als eine einzige eigenständige Binärdatei und speichert alles in einer eingebetteten H2-Datenbank, sodass die gesamte Bereitstellung aus einem Container plus einem Volume besteht.
Das Selbst-Hosten von CommaFeed auf Ihrem VPS hält Ihre Abonnements, den Lesestatus und markierte Artikel auf einer Infrastruktur, die Sie kontrollieren, anstatt sie einem SaaS-Feed-Reader zu überlassen. Native Android- und iOS-Apps verbinden sich direkt über die API mit Ihrer Instanz, OPML ermöglicht Ihnen die freie Migration zwischen Feed-Readern, und der integrierte Scheduler aktualisiert Feeds im Hintergrund ohne externe Worker.
Wichtige Funktionen von CommaFeed
Google Reader Benutzeroberfläche
Drei-Spalten-Layout mit Feeds-Liste, Eintragsliste und Leseansicht – plus vollständige Tastaturkürzel (j/k/v/m) für schnelle Navigation, die langjährige RSS-Nutzer sofort erkennen.
OPML Import/Export
Importieren und exportieren Sie Ihre Abonnements über Standard-OPML, damit Sie die Kontrolle über Ihre Lesegewohnheiten behalten und jederzeit den Reader wechseln können.
Native mobile Apps
Kostenlose Android- und iOS-Begleit-Apps verbinden sich über die API mit Ihrer selbst gehosteten Instanz, um unterwegs zu lesen, ohne Daten an Dritte weiterzugeben.
Eingebettete H2-Datenbank
Eine H2-Datenbank als einzelne Datei benötigt keinen separaten Datenbankserver – sichern Sie Ihren Reader, indem Sie einen Ordner kopieren, und stellen Sie ihn wieder her, indem Sie ihn zurücklegen.
Hintergrund-Feed-Aktualisierung
Ein integrierter Scheduler aktualisiert Tausende von Feeds im Hintergrund mit adaptiven Intervallen, ohne dass Celery oder externe Worker erforderlich sind.
Warum Sie CommaFeed auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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