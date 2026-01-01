Defguard ist eine Zero-Trust-Zugriffsmanagementplattform der Enterprise-Klasse, die auf WireGuard basiert. Es ist die einzige LÃ¶sung, die eine echte Multi-Faktor-Authentifizierung direkt zum VPN-Tunnel hinzufÃ¼gt, anstatt ein separates Anwendungsgateway darum herum zu legen. Die in dieser Vorlage gebÃ¼ndelte Kernkomponente betreibt die Management-WeboberflÃ¤che, den OpenID Connect IdentitÃ¤tsanbieter, die Benutzerregistrierung, die ACL-Konfiguration und die gRPC-Steuerungsebene, die entfernte Gateways und Desktop-Clients antreibt.

Das Selbst-Hosting von Defguard auf Ihrem eigenen VPS hÃ¤lt Benutzerverzeichnisse, Hardware-SchlÃ¼ssel, Audit-Logs und OpenID-SignierschlÃ¼ssel vollstÃ¤ndig unter Ihrer Kontrolle. FÃ¼gen Sie Defguard-Gateway-Knoten Ã¼berall in Ihrem Netzwerk hinzu, um WireGuard-Tunnel zu terminieren, wÃ¤hrend der Kern die einzige Quelle der Wahrheit fÃ¼r IdentitÃ¤t, GerÃ¤te und Zugriffsrichtlinien bleibt.