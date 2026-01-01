KI-Agenten arbeiten sofort. Traditionelle E-Mails nicht.
E-Mails in automatisierte Aktionen umwandeln
Automatisierte Kontaktaufnahme
Versenden Sie personalisierte Ansprachen, qualifizieren Sie Antworten und leiten Sie warme Leads automatisch an Ihr CRM weiter.
Support-Bearbeitung
Eingehende Support-E-Mails analysieren und sie sofort an die richtige Person weiterleiten.
Buchung & Terminplanung
Besprechungsanfragen bearbeiten, Buchungen bestätigen und Erinnerungen automatisch per E-Mail versenden.
Posteingangsautomatisierung
E-Mails automatisch sortieren, beantworten, delegieren und archivieren.
Kontoverifizierung
Verifizierungscodes und Bestätigungs-E-Mails erfassen, um die Arbeitsabläufe der Agenten in Gang zu halten.
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Agentic Mail FAQs
Was ist eine agentische E-Mail und wie unterscheidet sie sich von einer normalen E-Mail?
Für wen ist Hostinger Agentic Mail gedacht?
Es ist auch für die Agenten selbst. Ob Ihr Agent eine dedizierte Adresse für Kaltakquise, Kundensupport, Buchungsabläufe oder Dokumentenverarbeitung benötigt, die Agenten-E-Mail bietet ihm einen echten, programmierbaren Posteingang, von dem aus er arbeiten kann.