OpenClaw

Ihr eigener KI-Agent. Privat, immer verfügbar und in 60 Sekunden einsatzbereit.

Einmal bereitgestellt, übernimmt er Ihre täglichen Aufgaben rund um die Uhr – auch während Sie schlafen.
Loslegen

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Sofortige Einrichtung

OpenClaw ist einfach zu installieren und macht KI-Agenten für jeden zugänglich. Kein Fachjargon, keine Komplexität – der schnellste Weg zu Ihrer ersten Automatisierung.

Kein Wartungsaufwand

Managed OpenClaw übernimmt alle Sicherheits-, Update- und Backup-Aufgaben. Ihre KI-Agenten laufen rund um die Uhr ohne manuellen Aufwand.

Integrierte Tools

OpenClaw bietet alles, was Sie für einen einfachen Einstieg benötigen – KI-Modelle, Web-Browsing und ein agentenbasiertes Postfach sind alle integriert.

Wählen Sie Ihren Plan

Schon über 100.000 Agenten bereitgestellt
71 % Rabatt
KI-Automatisierungs-Apps
18,99
5,49/Mon.
Jetzt starten
Verlängerungspreis: 10,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.

Für Sie verwaltet

Starten Sie Ihre gewählte Anwendung ohne Einrichtung, Wartung oder Verwaltung der Infrastruktur.

In Ihrem Plan enthalten

Sofort einsatzbereit
Keine Wartung erforderlich
Visuelle Benutzeroberfläche inklusive
CLI-Zugriff inklusive
Integrierte Telegram-Verknüpfung
KI-Credits inklusive
Verwenden Sie Ihren ChatGPT
Websuche inklusive
Vorkonfigurierte Agentic E-Mail
Sicherheit wird für Sie verwaltet
71 % Rabatt
KI-Automatisierungs-Apps
18,99
5,49/Mon.
Jetzt starten
Verlängerungspreis: 10,99 €/Mon. für 2 Jahre. Jederzeit kündbar.

Für Sie verwaltet

Starten Sie Ihre gewählte Anwendung ohne Einrichtung, Wartung oder Verwaltung der Infrastruktur.

In Ihrem Plan enthalten

Sofort einsatzbereit
Keine Wartung erforderlich
Visuelle Benutzeroberfläche inklusive
CLI-Zugriff inklusive
Integrierte Telegram-Verknüpfung
KI-Credits inklusive
Verwenden Sie Ihren ChatGPT
Websuche inklusive
Vorkonfigurierte Agentic E-Mail
Sicherheit wird für Sie verwaltet

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Stellen Sie OpenClaw in 3 einfachen Schritten bereit

OpenClaw manuell einzurichten kann Stunden dauern. Mit Hostinger können Sie sofort loslegen – Sie müssen nichts Neues lernen.

Installieren Sie OpenClaw mit 1 Klick

Starten Sie Ihren Plan, und wir kümmern uns automatisch um die Einrichtung. Keine technische Erfahrung erforderlich.

Wählen Sie, wo Sie chatten möchten

Verbinden Sie sich über Telegram oder WhatsApp und beginnen Sie in Sekundenschnelle das Gespräch mit Ihrem KI-Assistenten.

OpenClaw ist sofort einsatzbereit

Keine weitere Einrichtung erforderlich, Ihr OpenClaw KI-Assistent ist live und einsatzbereit.
Loslegen

Ein Agent. Unendliche Workflows.

Persönlicher Produktivitätsassistent

Eine Gründerin hat iMessage und Google Kalender verbunden. Jetzt sortiert der Agent ihre Nachrichten, verschiebt Termine und liefert ihr jeden Morgen eine Übersicht.

Vertriebsassistent

Ein Berater hat seinen Agenten mit Telegram verbunden. Er qualifiziert Leads, erfasst Kontakte und erstellt automatisch Folge-E-Mails.

Programmierassistent

Ein Entwicklerteam hat in 5 Minuten einen Code-Review-Agenten eingerichtet. Er erkennt Fehler, schlägt Refactorings vor und reduziert die Bearbeitungszeit von Pull-Anfragen von Stunden auf Minuten.

Recherche-Assistent

Die Projektleiterin beauftragt ihren Agenten, vor jeder Anbieterentscheidung Tools zu vergleichen. Dieser fasst Abwägungen zusammen und kennzeichnet die Preise. Analysen, die schnell einen halben Tag beanspruchen könnten, entfallen.

Planer für soziale Medien

Ein Autor hat OpenClaw-Zugriff auf seinen Entwurfsordner gewährt. Seine groben Notizen werden nun in fertige Beiträge umgewandelt und automatisch geplant. Er startet nie wieder mit einer leeren Seite am Morgen.

Support-Spezialist

Ein E-Commerce-Team hat den Discord-Support über OpenClaw geleitet. Jetzt werden 60 % der Anfragen bearbeitet, bevor ein Mensch sie überhaupt sichtet.

OpenClaw mit Hostinger im Vergleich zu anderen Anbietern

Was ist der Unterschied zwischen OpenClaw bei Hostinger und der Konkurrenz? Wir konzentrieren uns auf Einfachheit, damit Sie Ihren KI-Agenten in Sekundenschnelle nutzen können.
Image
Andere Anbieter
In Sekundenschnelle fertig
Manuelle Installation und Umgebungskonfiguration
Keine Konfiguration erforderlich
Erfordert API-Schlüssel
KI-Credits vorinstalliert
Externe API-Konten erforderlich
Verwaltung visueller Agenten
Nein
Verwaltete Infrastruktur
Selbstverwaltet
Expertenunterstützung rund um die Uhr
Nein
Kanalintegrationen mit einem Klick
Ja
Loslegen

Warum OpenClaw mit Hostinger einsetzen?

1-Klick-Einrichtung

Starten Sie OpenClaw sofort. Keine manuelle Einrichtung, keine komplexe Konfiguration.

KI-Credits vorinstalliert

KI-Assistenten verwenden Credits, um Antworten zu generieren und Aufgaben zu erledigen. Wir haben sie bereits für Sie hinzugefügt, so dass Sie OpenClaw sofort nutzen können.

Standardmäßig privat und sicher

OpenClaw wird in einem privaten Tresor ausgeführt, so dass Ihre Daten und Chat-Protokolle privat bleiben.

Für Sie eingerichtet und getestet

Sie erhalten von Anfang an eine stabile, geprüfte Version von OpenClaw. Wir kümmern uns um Tests und Kompatibilität.

Läuft 24/7

Ihr OpenClaw-Assistent bleibt rund um die Uhr online und erledigt Aufgaben und Unterhaltungen, auch wenn Sie offline sind.

Ihre KI erhält ihren eigenen Posteingang

Anstatt Ihre persönliche E-Mail zu verwenden, können Sie ein separates OpenClaw-Postfach für mehr Sicherheit wählen.

Möchten Sie tiefer in OpenClaw eintauchen?

OpenClaw richtig einrichten (Was Ihnen niemand sagt)

OpenClaw + WordPress-Leitfaden: Ich habe es ausprobiert und das Potenzial ist UNENDLICH!

Die 5 besten Anwendungsfälle für OpenClaw (ich habe sie alle ausprobiert!)

Alle anzeigen

Richten Sie Ihr OpenClaw noch heute ein

Testen Sie es risikofrei mit unserer 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Weitere Informationen finden Sie in unserer Rückerstattungsrichtlinie.
Jetzt loslegen
Richten Sie Ihr OpenClaw noch heute ein

OpenClaw bei Hostinger: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zu unserem 1-Klick OpenClaw.

Ganz und gar nicht. 1-Klick OpenClaw ist für Leute gedacht, die sich noch nie mit einem Server befasst haben. Unsere 1-Klick-Bereitstellung übernimmt die gesamte Installation – von der Serverumgebung bis zur KI-Konfiguration. Wählen Sie einfach Ihren Plan aus, klicken Sie auf „Bereitstellen“, und Ihr persönlicher KI-Assistent ist in Minuten einsatzbereit. Keine Programmierung, keine Befehlszeilen, keine komplizierten Dashboards.

Ihre KI-Credits sind bereits integriert und können sofort verwendet werden. Anders als bei einer Standardinstallation von OpenClaw müssen Sie keine Konten bei KI-Anbietern wie OpenAI oder Anthropic einrichten, keine API-Schlüssel generieren und keine technische Konfiguration vornehmen. Kaufen Sie einfach Credits über Ihr Hostinger-Dashboard, und Ihr Assistent ist sofort einsatzbereit. Wenn Sie mehr Credits benötigen, können Sie sie direkt über dasselbe Dashboard aufladen - so einfach ist das.

Ja, natürlich. Jede OpenClaw-Instanz läuft in einer eigenen isolierten Umgebung, Ihre Daten und Unterhaltungen sind also von anderen Nutzern völlig getrennt. Wir sperren jeden Container ab, um unbefugten Zugriff oder externe Änderungen zu verhindern. Jede Instanz enthält außerdem ein benutzerdefiniertes, hochkomplexes Sicherheitsgateway, das standardmäßig generiert wird. Sie erhalten einen professionellen Schutz, ohne dass Sie selbst etwas konfigurieren müssen.

Mit einem VPS erhalten Sie vollständigen Root-Zugriff und totale Kontrolle über den Server – aber das bedeutet auch, dass Sie für die Einrichtung, Updates und Sicherheit verantwortlich sind. Mit 1-Klick OpenClaw entfällt all diese Komplexität. Wir kümmern uns um die Infrastruktur, halten Ihre Instanz auf der neuesten stabilen Version und fügen zusätzliche Sicherheitsebenen hinzu – damit Sie sich ganz auf die Nutzung Ihres KI-Assistenten konzentrieren können, anstatt einen Server zu verwalten. Wenn Sie ein Entwickler sind, der eine vollständige Anpassung wünscht, sind unsere VPS OpenClaw-Pläne besser geeignet.

OpenClaw ist Ihr persönlicher KI-Assistent, der rund um die Uhr arbeitet, auch wenn Ihr Laptop offline ist. Sie können ihn mit Ihren bevorzugten Messaging-Apps verbinden - einschließlich WhatsApp, Telegram, Slack und Discord - und ihn verwenden, um tägliche Aufgaben zu automatisieren, Konversationen über verschiedene Plattformen hinweg zu verwalten, Leads zu bearbeiten, Browser-Automatisierungen durchzuführen und vieles mehr. Betrachten Sie ihn als ein digitales Teammitglied, das niemals schläft und immer bereitsteht, um zu helfen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.