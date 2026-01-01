Unsere KI-Agenten

KI-Tools geben Ihnen ein leeres Chatfenster. Sie müssen selbst herausfinden, was Sie fragen, wie Sie fragen und was Sie als Nächstes tun sollen.

Unsere Agenten verfügen über integrierte Fähigkeiten. Jeder ist ein Spezialist, der weiß, was zu tun ist und wie er Sie unterstützen kann. Ein Team aus 8 KI-Agenten, das Sie von Anfang an beim Wachstum Ihres Unternehmens unterstützt.