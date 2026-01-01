Hostinger E-Commerce

Überall verkaufen. Alles an einem Ort verwalten.

Verbinden Sie Ihre Produkte, Bestellungen, Lagerbestände und Vertriebskanäle in einem einfachen Dashboard

Pläne ansehen

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Überall verkaufen. Alles an einem Ort verwalten.

Beginnen Sie, in unter 3 Minuten zu verkaufen

Benennen Sie Ihr Unternehmen

Benennen Sie Ihr Unternehmen

Wählen Sie Ihren Shop-Namen und gründen Sie Ihr E-Commerce-Unternehmen in wenigen Minuten.
Produktbilder in Angebote umwandeln

Produktbilder in Angebote umwandeln

Laden Sie ein Produktbild hoch, und die KI hilft Ihnen dabei, die Beschreibung zu verfassen, Preise vorzuschlagen und Ihr Produkt schneller verkaufsbereit zu machen.
Vernetzen Sie alle Ihre Verkaufswege

Vernetzen Sie alle Ihre Verkaufswege

Empfangen Sie Zahlungen über Ihre Website, soziale Medien und Schnelllinks, ohne zwischen Tools zu wechseln.
Auf neue Verkaufswege erweitern

Auf neue Verkaufswege erweitern

Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten, Kunden zu erreichen, während Ihr Unternehmen wächst, und halten Sie dabei Produkte, Bestellungen und Abläufe miteinander vernetzt.
Loslegen

Eine Plattform für jeden Produkttyp

Digitale Produkte
Für Horizons

Verkaufen, wo Kunden einkaufen

Erstellen Sie Ihren Online-Shop mit Horizons oder Website Builder, oder teilen Sie einen schnellen Link und beginnen Sie sofort mit dem Verkauf.

Verkaufen, wo Kunden einkaufen

Von einem Dashboard aus steuern

Betreiben Sie es von einem Dashboard aus. Verwalten Sie mehrere E-Commerce-Unternehmen und fügen Sie weitere Verkaufsmöglichkeiten hinzu, während Sie wachsen.

Von einem Dashboard aus steuern

0 % Transaktionsgebühren zahlen

Akzeptieren Sie über 100 Zahlungsmethoden und behalten Sie, was Sie verdienen. Hostinger nimmt keinen Anteil an Ihren Verkäufen.

0 % Transaktionsgebühren zahlen

Sofort liefern

Digitale Produkte nach dem Kauf automatisch an Kunden senden.

Sofort liefern
Verkaufen Sie dort, wo Ihre Kunden einkaufen

Verkaufen Sie dort, wo Ihre Kunden einkaufen

Verkauf über Schnellzugriffe

Erstellen Sie Schnelllinks für Ihre Produkte und teilen Sie sie in DMs, E-Mails, Chat-Apps oder sozialen Beiträgen.

Verkaufen Sie auf Ihrer Website

Erstellen Sie einen gebrandeten Online-Shop mit Horizons oder dem Website Builder, wo Kunden Ihre Produkte entdecken und direkt kaufen können.
In Kürze

In sozialen Medien verkaufen

Verbinden Sie sich mit TikTok Shops, Meta und anderen sozialen Plattformen, sobald Integrationen verfügbar sind.

Benutzerdefinierte Vertriebskanäle

Erstellen Sie individuelle Storefronts, verbinden Sie Ihre bevorzugten Tools und erweitern Sie Ihr Geschäft mit einer offenen E-Commerce-Plattform.

Egal, wo Sie anfangen, es gibt einen Plan dafür.

30 Tage Geld-zurück-Garantie

Jederzeit kündbar

24/7-Kundendienst

25 % Rabatt
Starter
Für Social-Media-Verkäufer, die eine schnelle, kostengünstige Möglichkeit benötigen, um Bestellungen entgegenzunehmen.
3,99 
2,99  /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 12 Monate für 35,88 € (regulärer Preis 47,88 €). Verlängerungspreis: 2,99 €/Mon.
Bis zu 5 Produkte verkaufen

Starter-Vorteile:

Physische und digitale Produkte verkaufen
Akzeptieren Sie über 100 sichere Zahlungsmethoden
Zahlen Sie 0 % Hostinger Transaktionsgebühren
Produktbeschreibungen und vorgeschlagene Preise aus Bildern mit KI generieren
Checkout-Links mit Hostinger.store erstellen
Erhalten Sie Chatbot-Support von Kodee
BESTSELLER
50 % Rabatt
Growth
Für Verkäufer, die ein Markenunternehmen über mehrere Shops und und Websites hinweg aufbauen.
13,99 
6,99  /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 12 Monate für 83,88 € (regulärer Preis 167,88 €). Verlängerungspreis: 10,99 €/Mon.
Bis zu 300 Produkte verkaufen
Bis zu 3 Unternehmen verwalten
Verbinden Sie bis zu 3 Vertriebskanäle pro Unternehmen

Alles aus Starter, plus:

Abonnements mit Horizons Storefronts verkaufen
Individuelle Merchandise-Artikel mit Print-on-Demand verkaufen
Kostenlose individuelle Domain für 1 Jahr
Marken-Geschäfts-E-Mail
Premium Hosting
300+ mobil optimierte Vorlagen
KI-Storefront-Erstellung
Kundenkonten und Bestellhistorie
Zentralisierter Lagerbestand über alle Filialen hinweg
Kodee AI — verwalte deinen Shop per Chat
33 % Rabatt
Scale
Für Verkäufer, die mehrere Marken und Geschäfte betreiben, mit erweiterten Verbindungsanforderungen.
26,99 
17,99  /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 12 Monate für 215,88 € (regulärer Preis 323,88 €). Verlängerungspreis: 21,99 €/Mon.
Verkaufen Sie unbegrenzt Produkte
Unbegrenzt viel Geschäft verwalten
Verbinden Sie unbegrenzte Vertriebskanäle

Alles aus Growth, plus:

API-Verbindungen
DEMNÄCHST
Skalierbares Hosting
24/7 mehrsprachiger Prioritätssupport
25 % Rabatt
Starter
Für Social-Media-Verkäufer, die eine schnelle, kostengünstige Möglichkeit benötigen, um Bestellungen entgegenzunehmen.
3,99 
2,99  /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 12 Monate für 35,88 € (regulärer Preis 47,88 €). Verlängerungspreis: 2,99 €/Mon.
Bis zu 5 Produkte verkaufen

Starter-Vorteile:

Physische und digitale Produkte verkaufen
Akzeptieren Sie über 100 sichere Zahlungsmethoden
Zahlen Sie 0 % Hostinger Transaktionsgebühren
Produktbeschreibungen und vorgeschlagene Preise aus Bildern mit KI generieren
Checkout-Links mit Hostinger.store erstellen
Erhalten Sie Chatbot-Support von Kodee
BESTSELLER
50 % Rabatt
Growth
Für Verkäufer, die ein Markenunternehmen über mehrere Shops und und Websites hinweg aufbauen.
13,99 
6,99  /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 12 Monate für 83,88 € (regulärer Preis 167,88 €). Verlängerungspreis: 10,99 €/Mon.
Bis zu 300 Produkte verkaufen
Bis zu 3 Unternehmen verwalten
Verbinden Sie bis zu 3 Vertriebskanäle pro Unternehmen

Alles aus Starter, plus:

Abonnements mit Horizons Storefronts verkaufen
Individuelle Merchandise-Artikel mit Print-on-Demand verkaufen
Kostenlose individuelle Domain für 1 Jahr
Marken-Geschäfts-E-Mail
Premium Hosting
300+ mobil optimierte Vorlagen
KI-Storefront-Erstellung
Kundenkonten und Bestellhistorie
Zentralisierter Lagerbestand über alle Filialen hinweg
Kodee AI — verwalte deinen Shop per Chat
33 % Rabatt
Scale
Für Verkäufer, die mehrere Marken und Geschäfte betreiben, mit erweiterten Verbindungsanforderungen.
26,99 
17,99  /Mon.
Plan wählen
Erhalten Sie 12 Monate für 215,88 € (regulärer Preis 323,88 €). Verlängerungspreis: 21,99 €/Mon.
Verkaufen Sie unbegrenzt Produkte
Unbegrenzt viel Geschäft verwalten
Verbinden Sie unbegrenzte Vertriebskanäle

Alles aus Growth, plus:

API-Verbindungen
DEMNÄCHST
Skalierbares Hosting
24/7 mehrsprachiger Prioritätssupport
Alle Funktionen anzeigen
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Arbeiten Sie schneller mit KI-gestützten E-Commerce-Tools

Sparen Sie Zeit mit KI-Tools, die Ihnen helfen, Ihren Shop beim Verkaufen zu schreiben, zu optimieren, zu aktualisieren und zu verbessern.

Holen Sie sich Hilfe und handeln Sie in Sekunden

Kodee ist Ihr 24/7 KI-Assistent. Bitten Sie ihn, Preise zu aktualisieren, einen Flash Sale durchzuführen, SEO zu optimieren und bei alltäglichen Geschäftsaufgaben in Sekundenschnelle zu helfen, keine technischen Kenntnisse erforderlich.

Holen Sie sich Hilfe und handeln Sie in Sekunden
Online gefunden werden

Ein Dashboard, um Ihr Geschäft auszubauen

Online gefunden werden

Nutzen Sie integrierte SEO-Tools, damit Käufer Ihre Produkte finden.

Wissen, was sich verkauft

Verfolgen Sie Verkäufe, Bestellungen und den durchschnittlichen Bestellwert an einem Ort.

Shopper zurückholen

Nutzen Sie E-Mail-Marketing und Meta Pixel, um Käufer zurückzugewinnen, abgebrochene Warenkörbe wiederherzustellen und Zielgruppen für zukünftige Kampagnen aufzubauen.
Loslegen

Haralabos Lukatos

Review provider

Dieses Unternehmen bietet großartige benutzerfreundliche Funktionen im Website-Bearbeitungsmodus. Auch beim Hinzufügen eines Online-Shops sind die Schritte einfach und stressfrei.

Mitul

Review provider

Die Server sind unglaublich schnell – meine E-Commerce-Website lädt durchgängig in 1,8 Sekunden. Ihr hPanel ist intuitiv und macht die Verwaltung von Websites einfach, selbst für Anfänger.

Andrea King

Review provider

Hostinger ist eine vielseitige Webdesign-Plattform. Es ist einfach zu bedienen & Sie können KI verwenden, um einzelne Teile Ihres Seitenlayouts zu gestalten. Ich würde Hostinger definitiv für die Gestaltung einer E-Commerce- oder Portfolio-Website empfehlen.

Überall verkaufen, mit allem verbunden.

Beginnen Sie zu verkaufen

Hostinger E-Commerce: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen dazu, wie Sie Ihr E-Commerce-Geschäft mit Hostinger starten oder skalieren können.

Was ist Hostinger E-Commerce?

Hostinger Ecommerce ist eine All-in-One-Plattform für die Unternehmensverwaltung, die den E-Commerce in den Mittelpunkt stellt und Ihnen die Kontrolle über Ihr gesamtes Online-Geschäft von einem einzigen Dashboard aus ermöglicht.

Im Gegensatz zu traditionellen Plattformen, die mit einer Website beginnen, startet Hostinger Ecommerce mit Ihrem Unternehmen – Sie richten zuerst Ihre Produkte, Zahlungen und Abläufe ein und wählen dann, wo und wie Sie verkaufen möchten – über Ihre eigene Website, soziale Medien, Marktplätze oder über einen einfachen teilbaren Link. Hostinger Ecommerce ist nicht an ein einziges Schaufenster gebunden, sodass Ihr Unternehmen überall dort wachsen kann, wo sich Ihre Kunden befinden.

Für wen ist die Hostinger E-Commerce-Lösung gedacht?

Hostinger E-Commerce wurde für Verkäufer in jeder Phase entwickelt – vom allerersten Verkauf bis zur Verwaltung eines Multi-Channel-Geschäfts.

  • Erstverkäufer. Möchten Sie online verkaufen, ohne technischen Aufwand oder teure Zusatzkosten? Sie sind in wenigen Minuten startklar, ohne Vorkenntnisse.
  • Social-Media-Verkäufer. Wenn Sie derzeit über Instagram DMs, WhatsApp oder TikTok verkaufen, bietet Ihnen Hostinger E-Commerce einen professionellen Shop-Aufbau – einfach, schnell und ohne Komplexität.
  • Multi-Channel-Verkäufer. Verkaufen Sie bereits an mehreren Orten und sind es leid, verschiedene Tools zu verwalten? Hostinger E-Commerce fasst Ihre Produkte, Ihr Inventar und Ihre Bestellungen in einem Dashboard zusammen.

Keine technischen Kenntnisse erforderlich. Benennen Sie Ihr Unternehmen, fügen Sie Ihr erstes Produkt hinzu, richten Sie Zahlungen ein und wählen Sie, wie Sie verkaufen möchten – sei es über Ihre eigene Website, einen bestehenden Shop oder einfach einen teilbaren Link. Die Tools übernehmen die schwere Arbeit, damit Sie sich auf das Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren können.

Benötige ich eine Website, um mit dem Verkauf zu beginnen?

Nein – und das macht Hostinger Ecommerce anders. Sie können sofort mit dem Verkauf beginnen, indem Sie einen schnellen Produktlink generieren – eine einfache, teilbare URL, die Kunden direkt zu Ihrem Produkt führt, ohne dass eine Website erforderlich ist. Teilen Sie ihn auf WhatsApp, Instagram oder jedem anderen Kanal, den Sie bereits nutzen. Wenn Sie bereit sind, eine Website hinzuzufügen oder zusätzliche Vertriebskanäle zu verbinden, steht Ihnen diese Option jederzeit zur Verfügung.

Wie kann ich eine E-Commerce-Website mit Hostinger erstellen?

Sie haben drei Möglichkeiten, Ihren Shop zu erstellen – wählen Sie diejenige, die am besten zu Ihnen passt, keine Programmierkenntnisse erforderlich.

  • Drag-and-Drop E-Commerce Website-Baukasten. Beschreiben Sie einfach Ihr Unternehmen der KI und erhalten Sie in Sekundenschnelle eine fertige Website – passen Sie sie dann an, indem Sie Elemente per Drag-and-Drop an die gewünschte Stelle ziehen.
  • Vibe Code für Ihren Online-Shop mit Horizons. Chatten Sie Ihren Shop ins Leben. Beschreiben Sie Ihre Vision, verfeinern Sie sie im Gespräch – die KI erstellt alles für Sie.
  • E-Commerce Website-Vorlagen. Möchten Sie einen schnellen Start? Wählen Sie aus einer Bibliothek vorgefertigter E-Commerce-Vorlagen – suchen Sie sich eine aus, die zu Ihrer Marke passt, und passen Sie sie an, um sie wirklich zu Ihrer zu machen.

Kann ich Hostinger Ecommerce nutzen, wenn ich bereits eine Website habe?

Ja. Stellen Sie sich Hostinger Ecommerce als die Küche vor, die Ihr Restaurant antreibt – es verwaltet Ihre Produkte, Ihr Inventar und Ihre Bestellungen hinter den Kulissen, während Ihre Website nur einer der Speisesäle ist, den Kunden betreten. Verbinden Sie Ihre bestehende Website – egal ob sie mit dem Hostinger Website Builder, dem Horizons Vibe Coding Builder, WordPress oder einer anderen Plattform erstellt wurde – und alles läuft von einem Ort aus. Sie können auch weitere Vertriebskanäle neben Ihrer bestehenden Website hinzufügen, ohne bei Null anfangen zu müssen.

Kann ich mehrere Vertriebskanäle verwalten?

Ja. Das ist einer der größten Vorteile von Hostinger Ecommerce. Egal, ob du auf deiner Website, TikTok, Instagram oder einem Marktplatz wie Etsy oder Amazon verkaufst, es bietet dir eine zentralisierte Bestandsverwaltung für all deine Shops – das bedeutet, dass deine Produkte, dein Bestand und deine Bestellungen alle über ein einziges Dashboard verwaltet werden. Kein Wechseln mehr zwischen verschiedenen Tools oder die Sorge, dass der Lagerbestand nicht synchron ist.

Was kann ich mit Hostinger Ecommerce verkaufen?

Praktisch alles. Physische Produkte, digitale Downloads (wie E-Books, Musik oder Vorlagen), Dienstleistungen, die Buchungen erfordern, Print-on-Demand-Artikel und abonnementbasierte Angebote. Welches Geschäftsmodell Sie auch immer haben, es gibt einen passenden Plan dafür.

Sie sind sich noch nicht sicher, was Sie verkaufen sollen? Wir haben eine Liste mit trendigen Produktideen zusammengestellt, um Ihnen bei der Nischenfindung zu helfen.

Gibt es Transaktionsgebühren?

Keine. Sie behalten 100 % dessen, was Sie verdienen. Hostinger Ecommerce erhebt keine Plattform-Transaktionsgebühren, sodass jeder Dollar direkt an Sie geht, egal ob Sie Ihren ersten oder tausendsten Verkauf abwickeln.

Welche Zahlungsmethoden können meine Kunden verwenden?

Sie können weltweit über 100 Zahlungsmethoden akzeptieren, darunter Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay und Google Pay), PayPal, RazorPay und Alipay – alle mit einem sicheren, integrierten Checkout-Erlebnis.

Wie funktioniert der Versand?

Für physische Produkte können Sie Shippo verbinden, um den gesamten Fulfillment-Prozess zu automatisieren – Etiketten in Sekundenschnelle drucken, Echtzeit-Tracking anbieten und mit über 40 Spediteuren wie DHL, FedEx und UPS versenden. Für Print-on-Demand-Produkte übernimmt Printful die Produktion und den Versand automatisch, sobald eine Bestellung aufgegeben wird.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.