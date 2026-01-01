Kaufen Sie einen Domainnamen

Jede große Idee braucht ein Zuhause. Registrieren Sie Ihre Domain und legen Sie noch heute los.
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*Gilt bei einer Vertragslaufzeit von 3 Jahren. Nach dem ersten Jahr gelten die Standard-Verlängerungspreise.

Über 9 Millionen

Domains registriert

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Über 9 Millionen
1 Monat kostenloser Business-Tarif

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Gilt für .tech, .org, .net, .io und .ai. Laufzeit: 2+ Jahre.

Registrieren Sie einen Domainnamen aus über 400 Endungen

.com

Die beliebteste Domäne der Welt

16,99 0,01  /im 1. Jahr
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.tech

Die Domain, die Tech-Leute respektieren

55,99 6,99  /im 1. Jahr
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.cloud

Wo moderne Unternehmen laufen

22,99 1,99  /im 1. Jahr
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Verwandeln Sie Besucher in Käufer

30,99 0,99  /im 1. Jahr
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.org

Für Menschen gebaut, nicht für Profit.

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Ihr Geschäft, 24/7 geöffnet

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Gründe, warum Sie sich bei Hostinger einen Domainnamen sichern sollten

Alles an einem Ort

Domain, Hosting, E-Mail, Website-Baukasten und KI-Tools – alles an einem Ort. Ein Dashboard, ein Login, ein Support-Team für alles.

Alles an einem Ort

Unterstützung, die aktiv wird

Kodee, unser KI-Assistent, beantwortet die meisten Fragen in 9 Sekunden und kann in Ihrem Namen handeln. Wenn Sie einen Menschen benötigen, stehen Ihnen unsere Experten rund um die Uhr zur Verfügung.
Unterstützung, die aktiv wird

Keine versteckten Kosten

Sie zahlen nur den angezeigten Preis. Der WHOIS-Datenschutz ist kostenlos, Verlängerungsgebühren werden im Voraus angezeigt und es fallen keine zusätzlichen Kosten beim Bezahlvorgang an.
Keine versteckten Kosten

Gebaut für Geschwindigkeit

Ihre Domain läuft auf Cloudflare-Nameservern und ist somit vom ersten Tag an geschützt und schnell. Mit zusätzlichem Hosting laden alle Inhalte bis zu 35-mal schneller als mit herkömmlichen Laufwerken.

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Registrieren Sie eine Domain

Kaufen Sie Ihre Domain in 3 einfachen Schritten

01

Finde deinen perfekten Namen

Suchen Sie nach Ihrem Namen und wählen Sie aus Erweiterungen wie .com, .store, .ai und .online.
02

Sichern Sie es sich, bevor es jemand anderes tut.

Legen Sie es in den Warenkorb und schließen Sie den Kauf in wenigen Minuten ab. Datenschutz ist inklusive.
03

Geh online und sichere dir deine eigene Ecke im Web.

Verbinden Sie Ihre Domain mit Ihrer Website und beginnen Sie mit dem Aufbau Ihrer Marke im Internet.
Jetzt starten

Sie besitzen bereits eine Domain? Bringen Sie sie zu Hostinger.

Übertragen Sie Ihre Domain und erhalten Sie ein Jahr kostenlose Verlängerung Ihrer Registrierung. Ihre Einstellungen, Ihr DNS, Ihre E-Mail – alles wird ohne Ausfallzeiten übertragen.
Übertragen Sie Ihre Domain
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Weltweit vertrauen mehr als 4 Millionen Website-Betreiber diesem Netzwerk.

Joanna Murray

Review provider

Ich musste alle meine Websites, Domains und E-Mails an einem Ort zusammenführen und habe mich deshalb für Hostinger entschieden. Es ist einfach genial! Ich habe jetzt das Gefühl, alles viel besser im Griff zu haben.

Martynas Jucys

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Habe bereits mehrere Domains gekauft. Beste Preisangebote. Bisher lief alles reibungslos.

Agustin Campos

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Hostinger ist eine echte Erleichterung. Der Support, die Ladezeiten – bei Hostinger ist alles kinderleicht. Von der Website- bis zur Domainverwaltung. Das technische Team begleitet Sie durch alle Schritte.

Erfahren Sie die wichtigsten Fakten über Domains.

So kaufen Sie in 5 Schritten einen Domainnamen

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Tutorial
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Ich habe eine Domain gekauft, was nun?

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Tutorial
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Die beliebtesten Domain-Endungen

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Lernen Sie Kodee kennen, Ihren KI-Assistenten

Kodee handelt, anstatt nur Antworten zu geben. Bitten Sie es, DNS einzurichten, Ihre Domain zu verbinden oder SSL zu konfigurieren, und es erledigt das sofort.
Lernen Sie Kodee kennen, Ihren KI-Assistenten

Sie haben also Ihren Domainnamen registriert. Was kommt als Nächstes?

Hier sind die vier wichtigsten Schritte, um Ihren Namen in ein Unternehmen zu verwandeln.
Sichern Sie sich Ihren Hosting-Plan

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Eine Domain braucht ein schnelles und sicheres Zuhause. Wählen Sie ein Webhosting-Paket mit 99,9 % Verfügbarkeit und hoher Geschwindigkeit. Eine kostenlose Domain ist bei entsprechenden Jahresabonnements für ein Jahr inklusive.

Erstellen Sie Ihre Website

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Erstellen Sie Ihre Website in Minuten – nicht in Tagen. Wählen Sie eine Designervorlage oder lassen Sie unseren KI-Website-Builder Ihre Website mit hoher Konversionsrate anhand einer einfachen Eingabe erstellen.

Erhalten Sie eine professionelle E-Mail

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Schaffen Sie sofort Vertrauen mit einer domainbasierten E-Mail-Adresse. Alle Hosting-Pakete beinhalten ein Geschäfts-E-Mail-Konto, oder Sie können auf Google Workspace upgraden.

Vergrößern Sie Ihr Publikum

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Verwandeln Sie Ihre Website-Besucher in treue Kunden. Sammeln Sie E-Mail-Adressen, versenden Sie Kampagnen und automatisieren Sie Follow-ups mit der Reach E-Mail-Marketing-Plattform.

Probieren Sie weitere kostenlose Domain-Tools aus.

Domainnamensuche

Nutzen Sie unsere Domain-Suche, um schnell eine verfügbare Domain zu finden. Sobald Sie die passende Domain gefunden haben, sichern und registrieren Sie sie umgehend.
Domainverfügbarkeit prüfen

Domain-Erweiterungen finden

Durchsuchen Sie alle Domainendungen (TLDs), um eine einzigartige Domain zu finden, die zu Ihrer Geschäftsvision passt.
Entdecken Sie Top-Level-Domains

WHOIS-Domain-Lookup

Finden Sie schnell und präzise den Inhaber, den Registrar und die wichtigsten Registrierungsdaten für jede beliebige Domain.
Lookup-Domäne

Häufig gestellte Fragen zur Domainregistrierung

Hier finden Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Kauf und zur Registrierung von Domains.

Ist Hostinger ein Domain-Registrar?

Ja, Hostinger ist ein akkreditierter Domain-Registrar. Sie können Domainnamen direkt über Hostinger suchen, registrieren und verwalten, ohne einen externen Registrar zu benötigen.

Was kostet ein Domainname?

Domainpreise variieren je nach Endung. Eine .com-Domain beginnt bei 0,01 € im ersten Jahr bei Hostinger, wenn Sie eine Laufzeit von 3 Jahren wählen. Die Verlängerungspreise werden Ihnen vor dem Kauf transparent angezeigt. Keine versteckten Gebühren, keine Überraschungen an der Kasse.

Wem gehört die Domain nach der Registrierung?

Wenn Sie eine Domain über Hostinger registrieren, werden Sie deren uneingeschränkter Eigentümer. Die Domain wird auf Ihren Namen (oder den Namen Ihres Kunden, falls Sie die Registrierung in dessen Auftrag vornehmen) registriert, sofern gültige Kontaktdaten angegeben werden.

Kann ich einen Domainnamen dauerhaft erwerben?

Eine Domain kann nicht dauerhaft besessen werden. Sie registrieren sie für einen Zeitraum von ein bis zehn Jahren und verlängern sie, um sie zu behalten. Solange Sie rechtzeitig verlängern, kann niemand anderes sie übernehmen. Hostinger sendet Ihnen Erinnerungen zur Verlängerung, damit Sie Ihre Domain nie versehentlich verlieren.

Bei welchem Registrar kann man am besten eine Domain kaufen?

Der beste Registrar hängt von Ihren Bedürfnissen ab. Wenn Sie Ihre Domain, Ihr Hosting, Ihre E-Mail und Ihre Website zentral verwalten möchten, bietet Ihnen Hostinger alles in einem Dashboard, ohne dass Sie zwischen verschiedenen Anbietern wechseln müssen.

Wie kann ich meine Domain zu Hostinger übertragen?

Starten Sie Ihren Transfer über das Hostinger-Dashboard. Geben Sie Ihren Domainnamen ein, entsperren Sie ihn bei Ihrem aktuellen Registrar und erhalten Sie den Autorisierungscode. Der Transfer dauert bis zu sieben Tage, und Ihre Domain bleibt währenddessen aktiv. Zusätzlich erhalten Sie ein kostenloses Jahr für Ihre Registrierung.

Wie lange dauert die Registrierung eines Domainnamens?

Die Registrierung erfolgt sofort. Nach Abschluss des Bestellvorgangs ist Ihre Domain innerhalb weniger Minuten aktiv. Sie können sie direkt mit einer Website verbinden, E-Mail einrichten oder sie nach Bedarf weiterleiten.

Was passiert, wenn jemand anderes bereits die Domain besitzt, die ich möchte?

Versuchen Sie eine andere Domainendung. Falls IhreFirma.com bereits vergeben ist, sind vielleicht IhreFirma.store oder IhreFirma.co verfügbar und funktionieren genauso gut. Sie können auch unsere Domainnamensuche nutzen, um KI-gestützte Vorschläge basierend auf Ihrer Idee zu erhalten.

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