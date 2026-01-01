Versorgen Sie Ihre Schüler mit den Werkzeugen, die sie benötigen.
Für wen ist das Programm gedacht?
Kurs- und Community-Ersteller
Institutionen
Pädagogen für digitale Kompetenzen
Vertrauenswürdige Stimmen
Warum sich Pädagogen für Hostinger entscheiden
Hochkonvertierendes Modell
leistungsabhängige Vergütung
Werkzeuge, die Schüler tatsächlich verwenden
Einfacher Einstieg und gute Skalierbarkeit
Nehmen Sie in vier einfachen Schritten am Programm teil
1. Reichen Sie Ihre Bewerbung ein.
2. Genehmigung einholen
3. Einrichtung des Partnerkontos
4. Werben und verdienen
Ich möchte meine Dankbarkeit für diese Partnerschaft mit Hostinger zum Ausdruck bringen. Heute ist Hostinger nicht nur der Motor meines Unternehmens, sondern auch eine Quelle für Einfachheit und Erfolg für meine Studenten.
Die meisten meiner Schüler hatten noch nie in ihrem Leben eine Website erstellt, aber dank des KI-gestützten Website-Baukastens von Hostinger konnten sie ihre allerersten Seiten erfolgreich veröffentlichen und waren total begeistert.
Häufig gestellte Fragen zum Bildungspartnerschaftsprogramm
Was ist das Hostinger Educational Partnership Program?
Wer kann Partner werden?
Welche Art von Partnerschaften umfasst das Programm?
Wie können meine Schüler von diesem Programm profitieren?
Welche Hostinger-Produkte werden meine Schüler verwenden?
Welche Werbematerialien und welche Unterstützung erhalte ich?
Ich besitze bereits ein Hostinger-Partnerkonto – ist das anders?
Ja – das Bildungspartnerschaftsprogramm ist ein separates Programm, das sich vom regulären Hostinger-Partnerprogramm unterscheidet. Es wurde speziell für Lehrkräfte und Bildungseinrichtungen entwickelt und bietet ein anderes Onboarding-Verfahren, dedizierten Support und Ressourcen, die auf die Bedürfnisse von Erstellern von Bildungsinhalten zugeschnitten sind.
Wenn Sie bereits ein reguläres Partnerkonto besitzen und glauben, dass dieses Programm gut zu Ihnen passt, können Sie sich gerne separat bewerben.