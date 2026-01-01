Hermes Agent mit 1-Klick-Installation bereitstellen.
Selbstlernender KI-Agent mit browserbasiertem Admin-Panel, plattformübergreifender Nachrichtenfunktion und über 200 unterstützten LLM-Modellen.
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Jeder Plan hat alles, was Sie brauchen und mehr
Was Sie mit Hermes Agent erstellen können
Hermes Agent ist ein sich selbst verbessernder, von Nous Research entwickelter KI-Agent, der aus seinen Erfahrungen Fähigkeiten herausbildet und diese während der Nutzung kontinuierlich verfeinert. Im Gegensatz zu statischen KI-Assistenten baut er ein persistentes Gedächtnis auf, das mit der Zeit immer wertvoller wird. Es verbindet sich gleichzeitig im Gateway-Modus mit Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal und E-Mail und unterstützt OpenRouter, OpenAI, Anthropic und benutzerdefinierte LLM-Endpunkte.
Das Selbst-Hosting von Hermes Agent auf Ihrem VPS hält alle API-Schlüssel, den Konversationsverlauf und den Geschäftskontext auf Ihrer eigenen Infrastruktur – mit dedizierten Ressourcen für Web-Browsing, Code-Ausführung und Multi-Agenten-Workflows, die ohne externe Drosselung ausgeführt werden.
Wichtige Funktionen von Hermes Agent
Browserbasiertes Admin-Panel
Verwalten Sie Konfigurationen, API-Schlüssel, Sitzungen und Fähigkeiten über ein vollständiges Web-Dashboard neben dem In-Browser-Terminal.
Selbstverbessernde Lernschleife
Der Agent erstellt und verfeinert Skills aus jeder Interaktion. Über den Skills Hub können wiederverwendbare Fähigkeiten zwischen verschiedenen Bereitstellungen geteilt werden.
Multiplattform-Messaging
Verbinden Sie sich gleichzeitig mit Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal und E-Mail – ganz ohne separate Bots verwalten zu müssen.
Über 200 LLM-Modelle
Leiten Sie Anfragen über OpenRouter weiter oder verbinden Sie sich direkt mit Anthropic, OpenAI und benutzerdefinierten Endpunkten für maximale Flexibilität.
Integrierter Aufgabenplaner
Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben mit dem integrierten Cron-Planer und führen Sie dank Subagent-Unterstützung mehrere Workflows parallel aus.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
Warum Sie Hermes Agent auf Hostinger ausführen sollten
Mit 1 Klick veröffentlichen
Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.
Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.
Integrierter Docker-Manager
Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.
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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können
Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.
Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀
Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.
Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.
Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.
Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.
Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.