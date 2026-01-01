9router ist ein selbst gehosteter KI API-Proxy, der zwischen Ihren KI Coding-Tools und beliebigen LLM-Anbietern sitzt. Er stellt einen OpenAI-kompatiblen Endpunkt bereit, sodass sich Tools wie Claude Code, Cursor, Cline und Copilot ohne Neukonfiguration verbinden können. Der RTK Token Saver komprimiert große Tool-Ausgaben — Git-Diffs, Grep-Ergebnisse und Verzeichnisbäume — bevor sie das Modell erreichen, wodurch die Eingabe-Token pro Anfrage um 20–40 % reduziert werden. Automatisches Fallback-Routing leitet Anfragen bei erreichten Kontingenten in Prioritätsreihenfolge über Abonnement-, günstige und kostenlose Anbieter weiter.

Beim Selbst-Hosting von 9router auf Ihrem VPS behalten Sie die Kontrolle über alle Anbieter-Zugangsdaten und Routing-Regeln. Sie verwalten Konten über ein Web-Dashboard, legen Token-Budgets pro Modell fest und verteilen Anfragen mit Round-Robin-Planung auf mehrere Konten — wodurch Sie Kosten reduzieren, ohne die Konfigurationen Ihrer KI-Tools ändern zu müssen.