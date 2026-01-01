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KI API-Routing-Proxy, der Token-Kosten reduziert und Anfragen automatisch auf über 40 LLM-Anbieter verteilt.

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Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.

Was Sie mit 9router erstellen können

9router ist ein selbst gehosteter KI API-Proxy, der zwischen Ihren KI Coding-Tools und beliebigen LLM-Anbietern sitzt. Er stellt einen OpenAI-kompatiblen Endpunkt bereit, sodass sich Tools wie Claude Code, Cursor, Cline und Copilot ohne Neukonfiguration verbinden können. Der RTK Token Saver komprimiert große Tool-Ausgaben — Git-Diffs, Grep-Ergebnisse und Verzeichnisbäume — bevor sie das Modell erreichen, wodurch die Eingabe-Token pro Anfrage um 20–40 % reduziert werden. Automatisches Fallback-Routing leitet Anfragen bei erreichten Kontingenten in Prioritätsreihenfolge über Abonnement-, günstige und kostenlose Anbieter weiter.

Beim Selbst-Hosting von 9router auf Ihrem VPS behalten Sie die Kontrolle über alle Anbieter-Zugangsdaten und Routing-Regeln. Sie verwalten Konten über ein Web-Dashboard, legen Token-Budgets pro Modell fest und verteilen Anfragen mit Round-Robin-Planung auf mehrere Konten — wodurch Sie Kosten reduzieren, ohne die Konfigurationen Ihrer KI-Tools ändern zu müssen.

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Was Sie mit {name} erstellen können

Wichtige Funktionen von 9router

RTK-Token-Komprimierung

Komprimiert Tool-Ausgaben wie Git-Diffs und Verzeichnisbäume vor dem Senden an das Modell und spart dadurch 20–40 % der Eingabe-Token pro Anfrage.

Multi-Anbieter-Routing

Leitet Anfragen über über 40 LLM-Anbieter weiter – mit automatischem Fallback von kostenpflichtigen zu kostenlosen Plänen, wenn Abonnement-Kontingente aufgebraucht sind.

Round-Robin-Planung

Verteilt Anfragen auf mehrere Konten pro Anbieter, um die Nutzung des Kontingents zu maximieren, bevor die monatlichen Limits zurückgesetzt werden.

OpenAI-kompatible API

Drop-in-Ersatz-Endpunkt unter /v1, sodass sich jedes Tool mit OpenAI-Protokoll ohne Neukonfiguration verbinden kann.

Caveman-Modus

Fügt ausgehenden Eingaben kurze Antwortanweisungen hinzu, um die Länge der Modellantworten um bis zu 65 % zu reduzieren.

Warum Sie 9router auf Hostinger ausführen sollten

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Mit einer vorkonfigurierten Einrichtung ist Ihre Anwendung sofort einsatzbereit. Keine manuelle Installation oder komplizierte Einrichtungsschritte.

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Schützen Sie Ihre Anwendungen mit integrierter Firewall, DDoS-Schutz und kontinuierlicher Überwachung.

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Integrierter Docker-Manager

Mehrere Docker-Container können zentral ausgeführt und verwaltet werden. Projekte lassen sich mühelos bereitstellen, aktualisieren und überwachen.

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Docker VPS Hosting, auf das Sie sich verlassen können

Gad Iradufasha
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Ich bin unglaublich zufrieden mit dem VPS Hosting von Hostinger! Die Uptime ist durchweg erstklassig, wodurch meine Seite reibungslos läuft. Wann immer ich Hilfe benötigte, war ihr technisches Support-Team schnell, kompetent und wirklich hilfsbereit.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Mit Hostinger läuft alles reibungslos und super, dank des KI-Chatbots und des persönlichen Chats, falls die KI Ihre Frage nicht beantworten kann. Oh, und ihr VPS ist einfach der Hammer, keine Aussetzer. Vielen Dank an das Entwicklerteam und alle anderen Beteiligten. Weiter so 🚀

Noel
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Endlich ein VPS Hosting-Anbieter, der alles richtig macht! Günstige Preise. Ausgezeichnetes Portal, das die Zeit seiner Nutzer respektiert. Nahtlose Backups. Guter Support. Zuverlässig. Macht einen absolut soliden Eindruck.

Omkar
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Nachdem ich den Zugriff auf meine selbst gehostete n8n-Instanz verloren hatte, habe ich mich an den Hostinger-Support gewandt und war mehr als beeindruckt. Kodee und Mohammad vom Support-Team waren unglaublich geduldig und sorgfältig.

Sylvain
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Vielen Dank an Carla für die Hilfe bei diesem N8N Upgrade auf meinem Hostinger VPS. Professionell und sachkundig, nochmals vielen Dank, Carla.

Herriman
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Hostinger VPS ist absolut hervorragend. Er funktioniert einfach immer. Er ist immer schnell und stabil. Nie ausgefallen, nie abgestürzt.

Martin K
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Das Unternehmen leistet gute Arbeit, ich bin sehr zufrieden mit den einzelnen Diensten, die ich bei ihnen in Anspruch nehme. Nicht so teuer wie einige andere Anbieter und mit wirklich großartigen VPS-Konfigurationen und Preisplänen.

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