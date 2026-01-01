OpenClaw ist eine selbst gehostete persönliche KI-Assistenten-Plattform, die sich mit den Messaging-Kanälen verbindet, die Sie bereits nutzen – WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage und Microsoft Teams – über ein einziges Gateway, das auf Ihrer eigenen Infrastruktur läuft. Im Gegensatz zu cloudbasierten Assistenten behält OpenClaw alle Konversationen, Kontexte und Daten unter Ihrer Kontrolle, während es auf jeder Plattform stets verfügbar bleibt.

Die Gateway-Architektur unterstützt mehrere KI-Modellanbieter, darunter Anthropic Claude und OpenAI, sodass Sie das Modell wählen können, das zu jeder Aufgabe passt. Sprachfunktionen, Browser-Automatisierung und eine erweiterbare Skills-Plattform bedeuten, dass OpenClaw alles von schnellen Nachrichtenantworten bis hin zu komplexen automatisierten Workflows bewältigen kann.