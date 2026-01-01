Standardmäßig sicher
Wartung ohne Aufwand
Telegram-fähig
Benutzerfreundliche visuelle Oberfläche
Wählen Sie Ihren Hermes Agent-Plan
Für Sie verwaltet
In Ihrem Plan enthalten
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Was Hermes Agent für Sie tun kann
Persönlicher Assistent
Behalten Sie Aufgaben, Erinnerungen und Chats im Blick. Ihr Agent lernt mit und merkt sich alles.
Programmierassistent
Schreiben und debuggen Sie schneller – mit einem Agenten, der Ihre Codebasis kennenlernt.
Recherche-Assistent
Fassen Sie Themen zusammen und vergleichen Sie Optionen, während der Kontext über Sitzungen hinweg erhalten bleibt.
Vertriebsassistent
Erfassen Sie Leads und qualifizieren Sie Interessenten auf Ihrer eigenen Infrastruktur.
Warum mit Managed Hermes auf Hostinger beginnen?
1-Klick-Einrichtung
KI-Credits vorinstalliert
Standardmäßig sicher
Telegram-fähig
Benutzerfreundliche visuelle Oberfläche
Hermes Agent CLI-Zugriff
Wählen Sie, wie Sie Hermes Agent ausführen möchten
Hauptmerkmale von Hermes Agent
Selbstverbessernde Lernschleife
Persistentes Gedächtnis
Multiplattform-Messaging
Mehr als 200 LLM-Modelle
Integrierter Aufgabenplaner
Managed Hermes Agent: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Benötige ich technische Kenntnisse, um Hermes Agent einzurichten?
Überhaupt nicht. Managed Hermes wurde für Nutzer entwickelt, die noch nie einen Server genutzt haben. Die Bereitstellung mit 1 Klick übernimmt alles – von der Serverumgebung bis zur KI-Konfiguration. Klicken Sie einfach auf „Bereitstellen“ und Ihr Assistent ist innerhalb weniger Minuten live. Kein Programmieren, keine Befehlszeile und keine technischen Kopfschmerzen.
Wie funktionieren KI-Credits? Benötige ich externe Konten?
Ihre Credits sind bereits integriert, sodass Sie ohne Aufwand loslegen können – ganz ohne Drittanbieter-Konten oder komplexe API-Schlüssel. Laden Sie einfach direkt über Ihr Dashboard Credits auf und beginnen Sie sofort mit der Automatisierung. Die Wahl liegt jedoch bei Ihnen: Sie können diese integrierten Credits für maximale Einfachheit nutzen oder bei Bedarf Ihre eigenen externen Konten von Anbietern wie OpenAI oder Anthropic per API verbinden.
Sind meine Daten privat und sicher?
Absolut. Jeder Hermes Agent läuft in einer isolierten Umgebung, sodass Ihre Daten und Unterhaltungen vollständig privat bleiben. Wir sichern jeden Container ab, um unbefugten Zugriff zu verhindern, und stellen standardmäßig ein benutzerdefiniertes Sicherheits-Gateway bereit. Sie erhalten Schutz auf professionellem Niveau, ohne etwas konfigurieren zu müssen.
Was ist der Unterschied zwischen Managed Hermes und Hermes Agent auf einem VPS?
Ein VPS bietet Ihnen Root-Zugriff, macht Sie jedoch für Einrichtung, Sicherheit und Updates verantwortlich. Managed Hermes nimmt Ihnen diese Komplexität ab. Wir kümmern uns um die Infrastruktur, Updates und Backups, damit Sie sich auf die Nutzung Ihrer KI konzentrieren können – nicht auf die Verwaltung eines Servers. Wenn Sie eine vollständig benutzerdefinierte Umgebung benötigen, ist ein VPS die bessere Wahl. Für alle anderen ist Managed Hermes der richtige Weg.
Was kann ich mit einem Managed Hermes Agent tun?
Hermes ist ein selbstlernender KI-Agent, der rund um die Uhr arbeitet – selbst wenn Ihr Laptop geschlossen ist. Im Gegensatz zu statischen Tools verfügt er über eine selbstlernende Schleife und ein persistentes Gedächtnis. Das bedeutet, dass er aus Erfahrungen lernt und seine Fähigkeiten mit der Nutzung kontinuierlich verbessert. Sie können ihn mit Apps wie Telegram verbinden, um Aufgaben zu automatisieren, Leads zu bearbeiten und Browser-Automatisierungen auszuführen. Stellen Sie ihn sich als digitales Teammitglied vor, das niemals schläft und mit der Zeit immer wertvoller wird.