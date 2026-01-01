Vibe Coding für Ihre Website oder App – noch heute
Erstellen Sie jede Art von Website
Von Unternehmensseiten und Portfolios bis hin zu Blogs und Landingpages – Horizons erstellt sie sofort.Funktionen anzeigen
Der Einstieg ist einfach
Idee beschreiben oder Vorlage wählen
Einfach bearbeiten
Mit 1 Klick live gehen
Schalten Sie das komplette Hostinger Horizons-Erlebnis frei
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Jederzeit kündbar
24/7 Kundendienst
Unbegrenzte Funktionen unterliegen unserer Fair Use Policy.
Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Die monatliche Rate entspricht dem Gesamtpreis des Plans geteilt durch die Anzahl der Monate in Ihrem Plan.
Verwandeln Sie Ihre Worte in echte Websites und Apps
Alles, um live zu gehen
Integriertes Backend
Integrierte KI
Leistungsstarke Integrationen, einfache Einrichtung
Einmal erstellen, dauerhaft verdienen
Unterstützt von Hostinger
Vorlage wählen. Individuell anpassen.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Nichts Passendes dabei? Beschreiben Sie einfach die gewünschte Vorlage – die KI erstellt sie für Sie.
Von Benutzern geliebt, von Branchenführern empfohlen
Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.
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Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.
Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.
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