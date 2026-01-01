Ihr Unternehmen, Ihre individuelle Buchung – in Minuten erstellt

Von Beratungs-Buchungsseiten bis hin zu Restaurant-Reservierungs-Apps – beschreiben Sie, was Sie benötigen, und Horizons erstellt es. Erhalten Sie Buchungen, senden Sie Bestätigungen und verwalten Sie Termine an einem Ort.
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Kostenpflichtige Pläne schon ab 2,99 €/Mon.

Ihr Unternehmen, Ihre individuelle Buchung – in Minuten erstellt

Alles, was Sie brauchen, um online Buchungen entgegenzunehmen

Von der Erstellung Ihrer Buchungsseite über den Versand von Bestätigungen bis hin zur Synchronisierung Ihres Kalenders – Horizons kümmert sich um alles.

Erstellen Sie eine Terminplanungs-Website oder -App

Erstellen Sie innerhalb von Minuten buchungsbereite Seiten, indem Sie mit KI chatten oder Vorlagen verwenden.
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Alles, um Ihr Wachstum anzukurbeln

Hosting, Domain und E-Mail – alles inklusive. Einfache Einrichtung für Marketing- und Zahlungstools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense und mehr.

Alles, um Ihr Wachstum anzukurbeln

Bestätigungen automatisch senden

Jede Buchung löst eine sofortige Bestätigungs-E-Mail aus – keine manuelle Nachverfolgung, keine verpassten Termine, kein Nachhaken bei Kunden.

Bestätigungen automatisch senden

Mit den Tools synchronisieren, die Sie bereits nutzen

Verbinden Sie Ihr Buchungssystem mit Google Kalender, Calendly oder einem anderen Tool Ihrer Wahl – geben Sie Horizons einfach eine Anweisung, und es richtet alles für Sie ein.
Mit den Tools synchronisieren, die Sie bereits nutzen

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Ihre Online-Buchung, ganz nach Ihren Wünschen erstellt

Entdecken Sie einige der beliebtesten Buchungsprojekte, die Menschen mit Horizons erstellen – einfach, indem sie beschreiben, was sie benötigen.
Ihre Online-Buchung, ganz nach Ihren Wünschen erstellt

Dienstleistungsbuchungen

Erstellen Sie eine Buchungsseite für Ihren Schönheitssalon, Personal-Training-Einheiten, Reinigungs- oder Reparaturservices, Hundespaziergänge und mehr – Ihre Kunden buchen online, Sie konzentrieren sich auf die Arbeit.
Von Restauranttischen und Ferienwohnungen bis hin zu Co-Working-Spaces – ermöglichen Sie Kunden, ihren Platz jederzeit online zu reservieren.
Ob Sie nun Arzt, Zahnarzt, Therapeut, Life Coach, Berater oder Nachhilfelehrer sind – bieten Sie Ihren Kunden eine einfache, professionelle Möglichkeit, Termine bei Ihnen zu buchen.
Verkaufen Sie Anmeldungen für Workshops, Masterclasses, Webinare mit begrenzter Teilnehmerzahl oder Online-Kurse mit Wartelisten – alles an einem Ort verwaltet.

So erstellen Sie eine benutzerdefinierte Buchungsseite oder App mit KI

01

Ihre Idee beschreiben

Beschreiben Sie die Buchungswebsite oder -App, die Ihr Unternehmen benötigt, und sehen Sie, wie sie Wirklichkeit wird – oder wählen Sie eine Vorlage, um noch schneller zu starten.
02

Anpassen und testen

Optimieren Sie Ihre Buchungsseite per Chat mit KI – fügen Sie Ihre Dienstleistungen, Verfügbarkeiten und weitere von Kunden benötigte Details hinzu. Überprüfen Sie alles in der Live-Vorschau, bevor Sie veröffentlichen.
03

Mit 1 Klick veröffentlichen

Veröffentlichen Sie, verbinden Sie Ihre Domain, und schon können Sie Geschäfte abschließen – Ihre Kunden können sofort buchen.

Vorlage wählen. Individuell anpassen.

Wählen Sie eine professionell gestaltete Vorlage, passen Sie sie mit KI-gestützten oder visuellen Bearbeitungen an und bringen Sie Ihre Website schneller online.

Vorgefertigte Vorlagen

Prestige (real estate agent)

Prestige (real estate agent)

Medicare (doctor)

Medicare (doctor)

Ayana (chiropractor)

Ayana (chiropractor)

Sie brauchen mehr Anleitung?

Entdecken Sie umfassende Tutorials, Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Anweisungen, mit denen Sie in kürzester Zeit vom Anfänger zum KI-Profi werden. Hier finden Sie alles, was Sie für Ihr erstes KI-Projekt benötigen, und vieles mehr.
Erste-Schritte-Anleitung

Erste-Schritte-Anleitung

Tutorial
Video
Eingabeaufforderungen optimieren

Eingabeaufforderungen optimieren

Tutorial
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Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

Tutorial
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Entdecken Sie, was Horizons sonst noch für Ihr Unternehmen erstellen kann

E-Commerce-Apps und Online-Shops

Unternehmenspräsentation

Interne Tools

Benutzerdefiniertes CRM

Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

Bereit, Ihr individuelles Buchungsprojekt zu veröffentlichen?

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Keine Kreditkarte erforderlich

Benutzerdefinierte Buchungsseite und App: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Eine benutzerdefinierte Buchungsseite oder -App ermöglicht es Ihren Kunden, Termine zu vereinbaren, einen Tisch zu reservieren oder sich für einen Kurs anzumelden – direkt online, jederzeit. Im Gegensatz zu Standard-Buchungssoftware, die nützliche Funktionen hinter teuren Tarifen verbirgt – oder Ihnen Dinge berechnet, die Sie nie nutzen werden – ist eine benutzerdefinierte Lösung genau auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten. Ihre Dienstleistungen, Ihre Marke, Ihr Workflow und nur die Funktionen, die für Sie wirklich wichtig sind.

Mit Horizons können Sie genau das erstellen, was Sie benötigen – eine einfache Terminbuchungsseite für Ihren Salon, ein Reservierungssystem für Ihr Restaurant, eine Kursbuchungswebsite für Ihr Fitnessstudio oder eine Veranstaltungsanmeldeseite für Ihren nächsten Workshop. Nicht mehr und nicht weniger.

Jedes Unternehmen, das Termine oder Reservierungen entgegennimmt – Salons, Therapeuten, Coaches, Berater, Restaurants, Fitnessstudios, Veranstaltungsorganisatoren, Immobilienmakler und viele mehr. Wenn Ihr Unternehmen auf Buchungen angewiesen ist, kann Horizons eine benutzerdefinierte Lösung erstellen, die zu Ihrer Arbeitsweise passt.

Überhaupt keine. Horizons verwendet einen dialogbasierten Ansatz zur Erstellung von Projekten – oft als Vibe Coding bezeichnet. Sie beschreiben einfach in natürlicher Sprache, was Sie möchten, und die KI erstellt es in Echtzeit für Sie.

Möchten Sie eine Bestätigungs-E-Mail hinzufügen? Fragen Sie einfach danach. Möchten Sie eine Synchronisierung mit Google Kalender? Beschreiben Sie sie. Möchten Sie die Farbe Ihres Buchungsformulars ändern? Sagen Sie es Horizons, und es ist in wenigen Sekunden erledigt.

Horizons funktioniert außerdem in über 80 Sprachen, sodass Sie in Ihren eigenen Worten arbeiten können – ganz ohne technisches Fachvokabular. Wenn Sie neu in diesem Bereich sind, erklärt Ihnen unser Leitfaden zu Vibe Coding alles, was Sie für den Einstieg wissen müssen.

Ja – jede Buchung kann sofort eine Bestätigungs-E-Mail an Ihren Kunden auslösen. Dadurch ist keine manuelle erneute Kontaktaufnahme erforderlich, und es besteht kein Risiko verpasster Termine.

Ja. Fordern Sie AI Builder einfach auf, Ihre Buchungsseite oder App mit Google Kalender, Kalender oder einem anderen bereits verwendeten Tool zu verbinden. Folgen Sie dann den Anweisungen, die AI Builder bereitstellt, um Ihren API-Schlüssel zu erhalten. Sobald Sie die angeforderten Details mitgeteilt haben, kümmert sich AI Builder um den Rest.

Ja, Horizons verfügt über ein integriertes Backend, mit dem Sie Buchungswebsites und -Apps inklusive Benutzerauthentifizierung und Kontoverwaltung erstellen können. Dadurch können sich Kunden anmelden, bevorstehende Buchungen anzeigen und ihre Termine verwalten – ganz ohne externe Tools oder technische Einrichtung.

Die Aktualisierung Ihrer Buchungsseite oder -App ist genauso einfach wie deren Erstellung. Kehren Sie einfach zu Ihrem Projekt zurück, öffnen Sie es und chatten Sie weiter mit Horizons – beschreiben Sie die gewünschten Änderungen, und Horizons kümmert sich um den Rest. Das gehört zur Vibe Coding-Erfahrung, ganz ohne Entwickler.

Und wenn Sie über technisches Wissen verfügen oder Ihr Projekt später weiter ausbauen möchten, erhalten Sie mit Horizons vollständigen Zugriff auf den Code – sodass Sie es beliebig erweitern können.

Hier geht's los – klicken Sie einfach auf „Kostenlos starten“. Keine Kreditkarte erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können. Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, größere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihre Buchungsseite oder App zu beschreiben, sie zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich festlegen.

Gut zu wissen: KI-Credits werden auch für KI-Funktionen in Ihrer Seite oder App verwendet – wie z. B. einen Chatbot oder eine intelligente Suche –, jedoch nur, wenn Ihre Nutzer damit interagieren.

Wenn Sie bereit sind zu veröffentlichen, wechseln Sie einfach zu einem unserer kostenpflichtigen Pläne. Hosting und Domain sind bereits enthalten, Sie müssen also nichts weiter einrichten – klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“, und Ihre Buchungsseite oder App geht online.

Gehen Ihnen die Credits aus? Sie können jederzeit Credits nachkaufen und Ihren Verbrauch im Dashboard verfolgen.

Hostinger bietet zwei Möglichkeiten, eine Buchungsseite zu erstellen – mit der Vibe Coding-Plattform Horizons und Hostingers Drag-and-Drop Website-Baukasten. Der Unterschied steckt bereits im Namen.

Mit Hostinger Website-Baukasten können Sie mit einer Vorlage starten oder anhand einer Beschreibung eine Buchungswebsite erstellen und diese anschließend durch Drag-and-Drop vorgefertigter Elemente anpassen. Das eignet sich hervorragend für alle, die schnell eine übersichtliche und einfache Buchungswebsite veröffentlichen möchten.

Horizons verfolgt einen dialogbasierten Ansatz – Sie chatten mit der KI, und sie setzt Änderungen in Echtzeit um. Dadurch erhalten Sie deutlich mehr Freiheit bei der Anpassung. Dank des integrierten Backends können Sie außerdem fortschrittlichere Projekte erstellen, beispielsweise Buchungs-Apps mit Benutzeranmeldungen und Mitgliedschaftsfunktionen. Und wer möchte, erhält zusätzlich vollständigen Zugriff auf den Code.

Beide Tools wurden für Menschen ohne technisches Wissen entwickelt – der Unterschied liegt darin, wie Sie arbeiten möchten und wie viel Flexibilität Sie benötigen.

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