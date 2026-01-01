Hier geht's los – klicken Sie einfach auf „Kostenlos starten“. Keine Kreditkarte erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können. Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, größere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihr CRM zu beschreiben, es zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich festlegen.



Gut zu wissen: KI-Credits werden auch für KI-Funktionen in Ihrem CRM verwendet – wie z. B. einen Chatbot oder eine intelligente Suche –, jedoch nur, wenn Ihre Nutzer damit interagieren.



Wenn Sie bereit sind zu veröffentlichen, wechseln Sie einfach zu einem unserer kostenpflichtigen Pläne. Hosting und Domain sind bereits enthalten, Sie müssen also nichts weiter einrichten – klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“, und Ihr CRM geht online.



Gehen Ihnen die Credits aus? Sie können jederzeit Credits nachkaufen und Ihren Verbrauch im Dashboard verfolgen.