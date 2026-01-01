Ein benutzerdefiniertes CRM erstellen, das für Ihr Unternehmen funktioniert
Ein CRM, das sich an Ihren Workflow anpasst – nicht umgekehrt
Ein CRM erstellen, das auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist
Professionelle Infrastruktur
Integrierte KI
Ihre Daten gehören vollständig Ihnen
Benutzerdefinierte CRMs erstellen – ohne Code, nur eine Eingabeaufforderung
CRM für Vertriebspipelines
Kundenbeziehungsmanager
Helpdesk CRM
WhatsApp CRM
CRM für Immobilien
So erstellen Sie mit KI ein benutzerdefiniertes CRM
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Vorgefertigte Vorlagen
Real estate CRM
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Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.
Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.
Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.
Benutzerdefinierte CRM-Systeme: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist ein benutzerdefiniertes CRM?
Ein benutzerdefiniertes CRM (Customer Relationship Management) ist ein Tool, das speziell auf die Arbeitsweise Ihres Unternehmens zugeschnitten ist – Ihre Pipeline-Phasen, Ihre Kontaktfelder und Ihre Prozesse zur erneuten Kontaktaufnahme. Im Gegensatz zu Standard-CRMs wie HubSpot oder Salesforce, die mit Funktionen vollgepackt sind, die Sie möglicherweise nie nutzen werden, bietet Ihnen ein benutzerdefiniertes CRM genau das, was Sie benötigen – und nichts, was Sie nicht benötigen. Mit Horizons können Sie ein solches CRM erstellen, indem Sie einfach beschreiben, wie Ihr Unternehmen arbeitet – ganz ohne Programmierkenntnisse oder technisches Wissen.
Warum sollte ich mein eigenes CRM erstellen, anstatt ein bestehendes zu nutzen?
Standard-CRMs eignen sich für viele Unternehmen, bringen jedoch Kompromisse mit sich – monatliche Gebühren, die mit Ihrem Team wachsen, Funktionen, die hinter höheren Preisstufen verborgen sind, und Workflows, die nicht ganz zu Ihrer Arbeitsweise passen. Wenn Sie mit Horizons Ihr eigenes CRM erstellen, erhalten Sie genau das Tool, das Ihr Unternehmen benötigt – ohne Plattformbeschränkungen, ohne unerwartete Preiserhöhungen und ohne Ihre Prozesse an die Software eines anderen anpassen zu müssen.
Welche Arten von CRMs kann ich mit Horizons erstellen?
Horizons kann ein benutzerdefiniertes CRM für nahezu jedes Unternehmen und jede Branche erstellen – hier sind einige der beliebtesten Beispiele:
- CRM für Vertriebsteams – verwalten Sie Leads, verfolgen Sie Geschäftsabschlüsse und halten Sie Ihre Pipeline in Bewegung.
- CRM für gemeinnützige Organisationen – verfolgen Sie Spender, verwalten Sie Beziehungen und überwachen Sie den Fortschritt von Spendenkampagnen.
- CRM für Anwaltskanzleien – verwalten Sie Mandantenfälle, verfolgen Sie die Kommunikation und behalten Sie Fristen im Blick.
- CRM für Personalbeschaffung – verfolgen Sie Kandidaten, verwalten Sie Pipelines und optimieren Sie Ihren Einstellungsprozess.
- CRM für Versicherungsvertreter – verwalten Sie Policen, verfolgen Sie Verlängerungen und pflegen Sie Kundenbeziehungen.
- CRM für Finanzberater – verfolgen Sie Kundenportfolios, überwachen Sie Interaktionen und verwalten Sie die erneute Kontaktaufnahme.
- CRM für Berater – verwalten Sie Kundenprojekte, erfassen Sie abrechenbare Zeiten und behalten Sie Projektleistungen im Blick.
Ihre Branche ist nicht dabei? Wenn Sie beschreiben können, wie Ihr Unternehmen Kundenbeziehungen verwaltet, kann Horizons ein passendes CRM erstellen. Ein praktisches Beispiel dafür, was möglich ist, finden Sie in unserem Leitfaden zur Erstellung eines CRM für den Vertrieb – derselbe Ansatz lässt sich auf jede Art von Unternehmen anwenden.
Benötige ich Programmierkenntnisse oder technisches Wissen, um ein benutzerdefiniertes CRM zu erstellen?
Überhaupt keine. Horizons verwendet einen dialogbasierten Ansatz zur Erstellung von Projekten – oft als Vibe Coding bezeichnet. Sie beschreiben einfach, wie Ihr Unternehmen arbeitet, und die KI erstellt in Echtzeit ein passendes CRM. Möchten Sie eine neue Pipeline-Phase hinzufügen? Fragen Sie einfach danach. Benötigen Sie ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld? Beschreiben Sie es. Möchten Sie das Layout ändern? Sagen Sie es Horizons, und es ist in wenigen Sekunden erledigt.
Wenn Sie mit dem Konzept noch nicht vertraut sind, erklärt Ihnen unser Leitfaden zu Vibe Coding alles, was Sie für den Einstieg wissen müssen.
Kann mein Team das CRM gemeinsam nutzen?
Ja – Horizons verfügt über ein integriertes Backend, das Benutzerkonten und Zugriffskontrollen bereits enthält. Sie können genau festlegen, wer sich anmelden kann, was diese Personen sehen und was sie tun können – ganz ohne externe Systeme oder Datenbanken einzurichten.
Was ist, wenn ich Änderungen vornehmen muss, wenn mein Unternehmen wächst?
Das Aktualisieren Ihres CRM ist genauso einfach wie das Erstellen. Gehen Sie einfach zu Ihrem Projekt zurück, öffnen Sie es und chatten Sie mit AI Builder weiter – beschreiben Sie, was Sie ändern möchten, und es kümmert sich um den Rest. Es ist alles Teil der Vibe-Coding-Erfahrung, kein Entwickler erforderlich.
Und wenn Sie einen technischen Hintergrund haben oder weiter unten skalieren möchten, bietet AI Builder Ihnen vollen Zugriff auf den Code – so können Sie ihn so weit wie Sie benötigen.
Wie starte ich mit dem Baukasten für benutzerdefinierte CRMs von Horizons?
Hier geht's los – klicken Sie einfach auf „Kostenlos starten“. Keine Kreditkarte erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können. Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, größere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihr CRM zu beschreiben, es zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich festlegen.
Gut zu wissen: KI-Credits werden auch für KI-Funktionen in Ihrem CRM verwendet – wie z. B. einen Chatbot oder eine intelligente Suche –, jedoch nur, wenn Ihre Nutzer damit interagieren.
Wenn Sie bereit sind zu veröffentlichen, wechseln Sie einfach zu einem unserer kostenpflichtigen Pläne. Hosting und Domain sind bereits enthalten, Sie müssen also nichts weiter einrichten – klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“, und Ihr CRM geht online.
Gehen Ihnen die Credits aus? Sie können jederzeit Credits nachkaufen und Ihren Verbrauch im Dashboard verfolgen.