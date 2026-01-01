Ein benutzerdefiniertes CRM erstellen, das für Ihr Unternehmen funktioniert

Erstellen Sie CRM-Apps, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind, indem Sie einfach mit KI chatten. Verfolgen Sie Leads, verwalten Sie Kontakte und erzielen Sie mehr Geschäftsabschlüsse – alles an einem Ort, ganz ohne technische Einrichtung.
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Ein benutzerdefiniertes CRM erstellen, das für Ihr Unternehmen funktioniert

Ein CRM, das sich an Ihren Workflow anpasst – nicht umgekehrt

Alles, was Sie benötigen, um ein benutzerdefiniertes CRM zu erstellen, zu veröffentlichen und zu betreiben – alles an einem Ort.

Ein CRM erstellen, das auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist

Beschreiben Sie, wie Ihr Unternehmen arbeitet, und Horizons erstellt ein CRM, das exakt zu Ihrem Workflow passt – mit Ihrer Pipeline, Ihren Kennzeichnungen und Ihrem Rhythmus für die erneute Kontaktaufnahme. Kein IT-Team erforderlich.

Professionelle Infrastruktur

Professionelles Hosting, benutzerdefinierte Domain und Business E-Mail an einem Ort – alles, was Sie benötigen, um Vertrauen bei Ihrer Zielgruppe aufzubauen.

Integrierte KI

Generieren Sie Antworten in Sekunden, stellen Sie einen 24/7 Kundensupport-Chatbot bereit und halten Sie Ihr Unternehmen am Laufen – selbst während Sie schlafen.

Ihre Daten gehören vollständig Ihnen

Im Gegensatz zu Standard-CRMs, die Sie an deren Plattform binden, erhalten Sie mit einem von Horizons erstellten CRM die volle Kontrolle – und schützen sich vor Preiserhöhungen, Funktionsänderungen und Plattformbindung.
Ein CRM, das sich an Ihren Workflow anpasst – nicht umgekehrt

Benutzerdefinierte CRMs erstellen – ohne Code, nur eine Eingabeaufforderung

Von einfachen Kontaktmanagern bis hin zu vollständig benutzerdefinierten Vertriebspipelines – entdecken Sie beliebte CRM-Beispiele oder legen Sie direkt mit einer vorgefertigten Eingabeaufforderung los und beginnen Sie innerhalb von Sekunden mit dem Erstellen.
Benutzerdefinierte CRMs erstellen – ohne Code, nur eine Eingabeaufforderung

CRM für Vertriebspipelines

Verwalten Sie Leads und Deals an einem Ort und steigern Sie Ihren Umsatz – ganz ohne CRM-Lizenz.Jetzt erstellen
Bewahren Sie alle Kundeninformationen, Kommunikationsverläufe und wichtigen Termine an einem Ort auf – damit sich jede Interaktion persönlich anfühlt und nichts übersehen wird.Jetzt erstellen
Unterstützen Sie Ihr Support-Team dabei, jede Kundenanfrage im Blick zu behalten – verwalten Sie Tickets, weisen Sie Agenten zu, verfolgen Sie Reaktionszeiten und lösen Sie Probleme schneller.Jetzt erstellen
Erstellen Sie ein benutzerdefiniertes CRM für Ihr WhatsApp-Unternehmen – verwalten Sie Leads, verfolgen Sie Gespräche nach und erzielen Sie schneller Geschäftsabschlüsse.Jetzt erstellen
Unterstützen Sie Makler dabei, Leads zu verwalten, Immobilienbesichtigungen nachzuverfolgen und Abschlüsse schneller zu erzielen.Jetzt erstellen

So erstellen Sie mit KI ein benutzerdefiniertes CRM

01

Beschreiben Sie Ihre Idee

Beschreiben Sie, wie Ihr Unternehmen arbeitet, und die KI erstellt ein passendes CRM. Oder legen Sie direkt mit einer unserer professionell gestalteten Vorlagen los. Keine Programmierkenntnisse erforderlich.
02

Anpassen und testen

Machen Sie Ihr CRM wirklich zu Ihrem eigenen. Chatten Sie einfach mit KI, um Workflows, Geschäftslogik, Benutzerrollen und Berechtigungen anzupassen – und sehen Sie sich alles vor der Veröffentlichung in einer Live-Vorschau an.
03

Mit 1 Klick veröffentlichen

Klicken Sie auf „Veröffentlichen“, und Ihr benutzerdefiniertes CRM ist live. Ihr Team kann sofort mit der Verwaltung von Leads und dem Abschluss von Geschäften beginnen – ganz ohne technische Einrichtung.

Vorlage wählen. Individuell anpassen.

Wählen Sie eine professionell gestaltete Vorlage, passen Sie sie mit KI-gestützten oder visuellen Bearbeitungen an und bringen Sie Ihre Website schneller online.

Vorgefertigte Vorlagen

Real estate CRM

Real estate CRM

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

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Entdecken Sie umfassende Tutorials, Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Anweisungen, mit denen Sie in kürzester Zeit vom Anfänger zum KI-Profi werden. Hier finden Sie alles, was Sie für Ihr erstes KI-Projekt benötigen, und vieles mehr.
Erste-Schritte-Anleitung

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Eingabeaufforderungen optimieren

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Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

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Entdecken Sie, was Horizons sonst noch für Ihr Unternehmen erstellen kann

WhatsApp CRM

Interne Tools

Unternehmenspräsentation

E-Commerce-Apps und Online-Shops

Individuelle Buchungsseite und App

Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

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Benutzerdefinierte CRM-Systeme: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Ein benutzerdefiniertes CRM (Customer Relationship Management) ist ein Tool, das speziell auf die Arbeitsweise Ihres Unternehmens zugeschnitten ist – Ihre Pipeline-Phasen, Ihre Kontaktfelder und Ihre Prozesse zur erneuten Kontaktaufnahme. Im Gegensatz zu Standard-CRMs wie HubSpot oder Salesforce, die mit Funktionen vollgepackt sind, die Sie möglicherweise nie nutzen werden, bietet Ihnen ein benutzerdefiniertes CRM genau das, was Sie benötigen – und nichts, was Sie nicht benötigen. Mit Horizons können Sie ein solches CRM erstellen, indem Sie einfach beschreiben, wie Ihr Unternehmen arbeitet – ganz ohne Programmierkenntnisse oder technisches Wissen.

Standard-CRMs eignen sich für viele Unternehmen, bringen jedoch Kompromisse mit sich – monatliche Gebühren, die mit Ihrem Team wachsen, Funktionen, die hinter höheren Preisstufen verborgen sind, und Workflows, die nicht ganz zu Ihrer Arbeitsweise passen. Wenn Sie mit Horizons Ihr eigenes CRM erstellen, erhalten Sie genau das Tool, das Ihr Unternehmen benötigt – ohne Plattformbeschränkungen, ohne unerwartete Preiserhöhungen und ohne Ihre Prozesse an die Software eines anderen anpassen zu müssen.

Horizons kann ein benutzerdefiniertes CRM für nahezu jedes Unternehmen und jede Branche erstellen – hier sind einige der beliebtesten Beispiele:

  • CRM für Vertriebsteams – verwalten Sie Leads, verfolgen Sie Geschäftsabschlüsse und halten Sie Ihre Pipeline in Bewegung.
  • CRM für gemeinnützige Organisationen – verfolgen Sie Spender, verwalten Sie Beziehungen und überwachen Sie den Fortschritt von Spendenkampagnen.
  • CRM für Anwaltskanzleien – verwalten Sie Mandantenfälle, verfolgen Sie die Kommunikation und behalten Sie Fristen im Blick.
  • CRM für Personalbeschaffung – verfolgen Sie Kandidaten, verwalten Sie Pipelines und optimieren Sie Ihren Einstellungsprozess.
  • CRM für Versicherungsvertreter – verwalten Sie Policen, verfolgen Sie Verlängerungen und pflegen Sie Kundenbeziehungen.
  • CRM für Finanzberater – verfolgen Sie Kundenportfolios, überwachen Sie Interaktionen und verwalten Sie die erneute Kontaktaufnahme.
  • CRM für Berater – verwalten Sie Kundenprojekte, erfassen Sie abrechenbare Zeiten und behalten Sie Projektleistungen im Blick.

Ihre Branche ist nicht dabei? Wenn Sie beschreiben können, wie Ihr Unternehmen Kundenbeziehungen verwaltet, kann Horizons ein passendes CRM erstellen. Ein praktisches Beispiel dafür, was möglich ist, finden Sie in unserem Leitfaden zur Erstellung eines CRM für den Vertrieb – derselbe Ansatz lässt sich auf jede Art von Unternehmen anwenden.

Überhaupt keine. Horizons verwendet einen dialogbasierten Ansatz zur Erstellung von Projekten – oft als Vibe Coding bezeichnet. Sie beschreiben einfach, wie Ihr Unternehmen arbeitet, und die KI erstellt in Echtzeit ein passendes CRM. Möchten Sie eine neue Pipeline-Phase hinzufügen? Fragen Sie einfach danach. Benötigen Sie ein benutzerdefiniertes Kontaktfeld? Beschreiben Sie es. Möchten Sie das Layout ändern? Sagen Sie es Horizons, und es ist in wenigen Sekunden erledigt.

Wenn Sie mit dem Konzept noch nicht vertraut sind, erklärt Ihnen unser Leitfaden zu Vibe Coding alles, was Sie für den Einstieg wissen müssen.

Ja – Horizons verfügt über ein integriertes Backend, das Benutzerkonten und Zugriffskontrollen bereits enthält. Sie können genau festlegen, wer sich anmelden kann, was diese Personen sehen und was sie tun können – ganz ohne externe Systeme oder Datenbanken einzurichten.

Das Aktualisieren Ihres CRM ist genauso einfach wie das Erstellen. Gehen Sie einfach zu Ihrem Projekt zurück, öffnen Sie es und chatten Sie mit AI Builder weiter – beschreiben Sie, was Sie ändern möchten, und es kümmert sich um den Rest. Es ist alles Teil der Vibe-Coding-Erfahrung, kein Entwickler erforderlich.

Und wenn Sie einen technischen Hintergrund haben oder weiter unten skalieren möchten, bietet AI Builder Ihnen vollen Zugriff auf den Code – so können Sie ihn so weit wie Sie benötigen.

Hier geht's los – klicken Sie einfach auf „Kostenlos starten“. Keine Kreditkarte erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können. Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, größere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihr CRM zu beschreiben, es zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich festlegen.

Gut zu wissen: KI-Credits werden auch für KI-Funktionen in Ihrem CRM verwendet – wie z. B. einen Chatbot oder eine intelligente Suche –, jedoch nur, wenn Ihre Nutzer damit interagieren.

Wenn Sie bereit sind zu veröffentlichen, wechseln Sie einfach zu einem unserer kostenpflichtigen Pläne. Hosting und Domain sind bereits enthalten, Sie müssen also nichts weiter einrichten – klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“, und Ihr CRM geht online.

Gehen Ihnen die Credits aus? Sie können jederzeit Credits nachkaufen und Ihren Verbrauch im Dashboard verfolgen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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