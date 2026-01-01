Von der Idee zum funktionsfähigen Prototyp mit KI – in Minuten
KI-Prototyping, das über ein statisches Mockup hinausgeht
Einfach nur beschreiben
Vollständig interaktiv
Über einen Link teilbar
Via Chat bearbeitbar
Wirkt vollkommen echt
Skalierbar
So erstellen Sie mit KI einen interaktiven Prototyp
Beschreiben Sie Ihre Idee
Im Chat optimieren
Teilen und Feedback sammeln
Benötigen Sie weitere Unterstützung?
Entdecken Sie, was Horizons sonst noch für Ihr Unternehmen erstellen kann
Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.
Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.
Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.
KI-Prototyping: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist KI-Prototyping?
KI-Prototyping ist der Prozess, eine Idee in eine funktionierende, interaktive Vorschau Ihrer App oder Website zu verwandeln – wobei KI Design, Layout und Funktionalität für Sie übernimmt. Anstatt Wochen in Design-Tools zu verbringen oder auf einen Entwickler zu warten, beschreiben Sie einfach, was Sie erstellen möchten, und KI erstellt es in wenigen Minuten. Mit Horizons ist Ihr Prototyp nicht nur ein Mockup – er ist eine funktionale, teilbare Vorschau, die Sie testen und optimieren können, bevor Sie sich für eine vollständige Entwicklung entscheiden.
Möchten Sie mehr über den Prototyping-Prozess erfahren? In unserem Leitfaden zum Software-Prototyping erfahren Sie mehr.
Für wen eignet sich Horizons KI-Prototyping?
Jeder mit einer Idee, die er visualisieren, testen oder teilen möchte, bevor er sich für eine vollständige Entwicklung entscheidet. Dazu gehören:
- Gründer und Unternehmer – validieren Sie Ihr Konzept mit Investoren oder ersten Benutzern, bevor Sie Geld für die Entwicklung ausgeben.
- Produktmanager – wandeln Sie Anforderungen in interaktive Prototypen um, um sie mit Entscheidungsträgern abzustimmen und Korrekturschleifen zu reduzieren.
- Freiberufler und Agenturen – zeigen Sie Kunden genau, wie ihr Projekt aussehen und funktionieren wird, bevor Sie es erstellen.
- Designer – erwecken Sie Konzepte zum Leben, ohne auf einen Entwickler warten zu müssen.
- Wenn Sie eine Idee haben und Sie beschreiben können, kann Horizons sie erstellen.
Kenntnisse zu Design, Programmieren und Technik sind nicht erforderlich.
Was ist der Unterschied zwischen einem Wireframe und einem Prototyp?
Ein Wireframe ist ein grundlegender visueller Entwurf – er zeigt die Struktur und das Layout einer Seite ohne ohne visuelle Gestaltung oder Interaktivität. Ein Prototyp geht weiter: Er sieht aus und fühlt sich an wie das echte Produkt – mit funktionierenden Interaktionen, echtem Inhalt und einem funktionalen Design. Mit Horizons überspringen Sie die Wireframe-Phase komplett und gelangen direkt zu einem vollständig interaktiven Prototyp – einfach indem Sie beschreiben, was Sie benötigen.
Was ist der Unterschied zwischen einem Prototyp und einem MVP?
Ein Prototyp und ein MVP (Minimum Viable Product) werden oft verwechselt, dienen aber unterschiedlichen Zwecken.
Ein Prototyp dient der Visualisierung und Validierung – er ist eine interaktive Vorschau Ihrer Idee, die Sie mit Entscheidungsträgern, Investoren oder Nutzern teilen, um Feedback zu sammeln, bevor Sie sich für eine vollständige Entwicklung entscheiden. Er muss nicht voll funktionsfähig oder für die öffentliche Nutzung bereit sein.
Ein MVP ist Ihre erste echte, funktionierende Produktversion – mit gerade genug Funktionen ausgestattet, um es auf den Markt zu bringen, erste Benutzer zu gewinnen und aus der realen Nutzung zu lernen.
Kurz gesagt: Sie erstellen einen Prototyp, um Ihre Idee zu validieren, und Sie bauen ein MVP, um es in der realen Welt zu testen. Mit Horizons können Sie beides tun – beginnen Sie mit einem Prototyp, sammeln Sie Feedback und skalieren Sie ihn zu einem voll funktionsfähigen Produkt, ohne wieder von vorn anfangen zu müssen. Erfahren Sie mehr in unserem Prototyp vs. MVP-Leitfaden.
Benötige ich Design- oder Programmierkenntnisse, um einen Prototyp zu erstellen?
Ganz und gar nicht. Horizons nutzt einen dialogbasierten Ansatz zur Erstellung – oft als Vibe Coding bezeichnet. Sie beschreiben in einfacher Sprache, was Sie möchten, und KI erstellt es für Sie in Echtzeit. Möchten Sie das Layout anpassen? Fragen Sie einfach. Müssen Sie einen Benutzerablauf ändern? Beschreiben Sie ihn. Wenn Ihnen das Konzept noch neu ist, erfahren Sie in unserem Vibe Coding-Leitfaden alles, was Sie wissen müssen.
Wie teile ich meinen Prototyp und erhalte Feedback?
Sobald Ihr Prototyp fertig ist, können Sie ihn veröffentlichen und über einen Link mit jedem teilen. Entscheidungsträger, Investoren, Kunden oder Testnutzer können direkt damit interagieren – und Sie können basierend auf ihrem Feedback immer weiter verfeinern, einfach per Chat mit Horizons.
Kann ich meinen Prototyp in ein echtes Live-Produkt umwandeln?
Ja – und genau hier hebt sich Horizons von herkömmlichen Prototyping-Tools ab. Wenn Sie bereit sind, über das Prototyping hinauszugehen, veröffentlichen Sie Ihr Projekt einfach mit 1 Klick als Live-Website oder Live-App. Hosting, Domain und Business E-Mail sind in Ihrem Plan enthalten.
Da Horizons über ein integriertes Backend verfügt, sind Datenbanken, Benutzerkonten und Dateispeicher für Ihren Prototyp bereits einsatzbereit. Wenn Sie skalieren möchten, ist alles Notwendige bereits vorhanden. Sie müssen nicht von vorne beginnen und benötigen keine externen Tools.
Wie viel kostet es, mit dem Prototypen-Baukasten von Horizons einen Prototyp zu erstellen?
Sie können kostenlos starten – keine Kreditkarte erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können. Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, größere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihren Prototyp zu beschreiben, ihn zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich festlegen. Wenn Sie bereit sind zu veröffentlichen, wechseln Sie einfach zu einem unserer kostenpflichtigen Pläne. Hosting und Domain sind bereits enthalten – klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“, und Ihr Prototyp geht online.