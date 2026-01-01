Ja. Sie benötigen keine Programmierkenntnisse und können dennoch eine eigene App erstellen. Während die traditionelle Entwicklung das Erlernen von Sprachen wie HTML, CSS oder JavaScript und Frameworks wie Node.js oder Django erfordert, ermöglichen es Ihnen No-Code- und KI-Tools wie Hostinger Horizons, Ihre Idee in Ihren eigenen Worten zu beschreiben – und sofort erhalten Sie eine funktionierende Web-App, ohne Code schreiben zu müssen.

In unserem Leitfaden zum Erstellen einer Web-App erfahren Sie mehr.