SaaS-Anwendungsentwicklung leicht gemacht

Verwandeln Sie Ihre Micro-SaaS App-Idee mit Hostinger Horizons No-Code Plattform ganz einfach in ein Live-Produkt.
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Kostenpflichtige Pläne schon ab 2,99 €/Mon.

SaaS-Anwendungsentwicklung leicht gemacht

Schneller und einfacher erstellen: mit Horizons No-Code SaaS-Baukasten

Alles, was Sie zum Erstellen, Veröffentlichen und Skalieren Ihrer SaaS benötigen.

All-in-One KI-Partner

Beschreiben Sie Ihre SaaS-Idee, und KI erstellt sie – von der Backend-Logik bis zum Design. Ein voll funktionsfähiges Produkt, das in Minuten bereit zur Veröffentlichung ist. Ohne Programmierung, Technik-Team oder Wartezeiten.
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Alles, um live zu gehen

Hosting, Domain, E-Mail und SEO-Optimierung – alles inklusive. Keine separaten Konten, keine komplizierte Einrichtung.

Alles, um live zu gehen

Integriertes Backend

Datenbanken, Benutzerkonten und Dateispeicher sind integriert. Externe Tools sind nicht erforderlich – damit Ihre SaaS direkt wie ein richtiges Produkt funktioniert.

Integriertes Backend

Ab dem 1. Tag monetarisieren

Bieten Sie mehrere Abonnementstufen mit nahtlosen Plan-Upgrades oder -Downgrades an. 0 % Transaktionsgebühren und native Stripe-Integration machen wiederkehrende Einnahmen mühelos.
Ab dem 1. Tag monetarisieren

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SaaS-Lösungen, die Sie erstellen – ohne Code, nur Ihre Kreativität

Entdecken Sie echte Beispiele für SaaS-Produkte, die Sie mit Hostinger Horizons erstellen können – alles durch einfaches Beschreiben Ihrer Anforderungen.
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Micro-SaaS im Bildungsbereich

Erstellen Sie Lerntools – Minikurse, Sprachübungen, Zertifikate –, die Tutoren und kleineren Lernteams dabei helfen, strukturierte Lektionen zu vermitteln und Fortschritte zu verfolgen, ohne ein vollständiges LMS zu benötigen.Jetzt erstellen
Helfen Sie Unternehmen, Leads zu verwalten, Kundenbeziehungen nachzuverfolgen und mehr Abschlüsse zu erzielen – erstellen Sie ein vollständig maßgeschneidertes CRM und bieten Sie es Vertriebsteams und Agenturen als Abonnement an.Jetzt erstellen
Helfen Sie Nutzern, Bildunterschriften, Beitragsideen, Hashtags, Aufhänger und plattformgerechte Texte aus einfachen Eingabeaufforderungen zu erstellen.Jetzt erstellen
Ermöglichen Sie Restaurants, Buchungen zu verwalten, die Tischverfügbarkeit nachzuverfolgen und Bestätigungs-E-Mails zu senden – entwickeln Sie ein Nischen-Reservierungstool und bieten Sie es Gastronomiebetrieben an.Jetzt erstellen
Erstellen Sie Apps mit Trainingsplänen, Fortschrittsverfolgung, Ernährungsplänen und Herausforderungen, die Nutzer zum Weitermachen motivieren und zugleich Trainern und Erstellern die Möglichkeit bieten, Programme zu bündeln und zu verkaufen.Jetzt erstellen
Erstellen Sie Ihre eigene Podcast-Plattform – teilen Sie Episoden, bauen Sie Ihr Publikum auf und bieten Sie kostenpflichtige Premium- oder exklusive Inhalte über Abonnements an.Jetzt erstellen
Erstellen Sie eine geschlossene Mitglieder-Plattform mit exklusivem Zugang zu Inhalten, Kursen oder einer Community – legen Sie eigene Preise fest, verwalten Sie Abonnements und steigern Sie Ihre wiederkehrenden Einnahmen.Jetzt erstellen

So erstellen Sie eine SaaS-Anwendung

01

Ihre Idee beschreiben

Beschreiben Sie KI, was Ihr SaaS-Produkt leisten soll, und sehen Sie, wie es Wirklichkeit wird – oder wählen Sie eine Vorlage, um noch schneller zu starten.
02

Anpassen und testen

Optimieren Sie es per Chat mit KI – passen Sie Funktionen an, richten Sie Zahlungen und Logins ein und sehen Sie es live in der Vorschau, bevor Sie veröffentlichen.
03

Mit 1 Klick veröffentlichen

„Veröffentlichen“ klicken und Ihr SaaS geht live. Webhosting, Domain und SEO-Optimierung sind enthalten. Starten Sie sofort das Onboarding Ihrer ersten Nutzer.

Vorlage wählen. Individuell anpassen.

Wählen Sie eine professionell gestaltete Vorlage, passen Sie sie mit KI-gestützten oder visuellen Bearbeitungen an und bringen Sie Ihre Website schneller online.

Vorgefertigte Vorlagen

Live Q&A tool

Live Q&A tool

Real estate CRM

Real estate CRM

Quiz maker (modern)

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Sie möchten tiefer eintauchen?

Entdecken Sie umfassende Tutorials, Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Anweisungen, mit denen Sie in kürzester Zeit vom Anfänger zum KI-Profi werden. Hier finden Sie alles, was Sie für Ihr erstes KI-Projekt benötigen, und vieles mehr.
Was ist SaaS

Was ist SaaS

Tutorial
So erstellt man ein SaaS-Produkt

So erstellt man ein SaaS-Produkt

Tutorial
Micro-SaaS Ideen

Micro-SaaS Ideen

Tutorial
Video

Weitere Möglichkeiten, mit Horizons Geld zu verdienen

Online verkaufen

Buchungen verzeichnen

Benutzerdefinierte KI-Tools erstellen

Vorlage erstellen, Provision verdienen

Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

Bereit, Ihre Idee in die Realität umzusetzen?

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Keine Kreditkarte erforderlich

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu SaaS-Anwendungsentwicklung

Die Entwicklung von SaaS-Anwendungen (Software as a Service) umfasst die Erstellung cloudbasierter Tools oder Dienste, auf die Nutzer über einen Webbrowser zugreifen – in der Regel auf Abonnementbasis. Im Gegensatz zu traditioneller Software benötigen SaaS-Apps keine Downloads oder Installationen – alles läuft online.

Möchten Sie Startup-freundliche Möglichkeiten entdecken? Sehen Sie sich unsere Liste mit inspirierenden SaaS-Ideen an.

Nein. Mit Horizons müssen Sie weder HTML, CSS noch Frameworks lernen. Horizons nutzt einen dialogbasierten Ansatz zur Erstellung – oft als Vibe Coding bezeichnet. Sie beschreiben in einfacher Sprache, was Ihre SaaS-App tun soll, und KI erstellt sie für Sie in Echtzeit. Möchten Sie eine neue Funktion hinzufügen? Fragen Sie einfach. Müssen Sie einen Benutzerablauf ändern? Beschreiben Sie ihn. Wenn Ihnen das Konzept noch neu ist, erfahren Sie in unserem Vibe Coding-Leitfaden alles, was Sie wissen müssen.

Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie einige unserer beliebtesten Micro-SaaS-Beispiele.

Die Kosten hängen von Ihrem Vorgehen ab. Selbst zu programmieren kostet zwar Zeit, ist aber günstiger. Entwickler zu beauftragen, kann hingegen teuer werden. Mit einem No-Code SaaS-Baukasten wie Hostinger Horizons bleiben die Kosten überschaubar. Die günstigen Pläne beginnen bereits ab 2,99 €/Mon. und ermöglichen es Ihnen, SaaS-Produkte ohne hohe Anfangsinvestitionen zu erstellen, zu testen und zu veröffentlichen.

Sie können kostenlos starten – keine Kreditkarte erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können. Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, größere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihre SaaS-App zu beschreiben, sie zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich festlegen.

Wenn Sie bereit sind zu veröffentlichen, wechseln Sie einfach zu einem unserer kostenpflichtigen Pläne. Hosting, Domain und SEO-Optimierung sind bereits enthalten – klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“, und Ihre SaaS-App geht online.

Gehen Ihnen die Credits aus? Sie können jederzeit Credits nachkaufen und Ihren Verbrauch im Dashboard verfolgen.

Sie können SaaS-Apps über monatliche Abonnements, gestaffelte Premium-Pläne, In-App-Käufe oder Anzeigen monetarisieren. Hostinger Horizons ermöglicht die Integration mit Zahlungssystemen wie Stripe, was die Abrechnungseinrichtung vereinfacht.

Effektives SaaS-Marketing umfasst SEO, Social-Media-Kampagnen, bezahlte Anzeigen, E-Mail-Marketing und Influencer-Partnerschaften. Die Identifizierung Ihrer Zielgruppe und die Positionierung des Mehrwerts Ihrer App sind entscheidend.

Erfahren Sie mehr in unserem SaaS-Marketing-Leitfaden.

Ein Micro-SaaS ist eine hochspezialisierte SaaS-Anwendung, die eine eng definierte Nische bedient und häufig von einem kleinen Team oder sogar einem einzelnen Gründer entwickelt und betrieben wird. Solche Websites lassen sich in der Regel schneller starten und einfacher verwalten.

Möchten Sie mehr darüber erfahren? Werfen Sie einen Blick in unsere Micro-SaaS-Ideen und Leitfaden.

Zur Wartung gehören regelmäßige App-Updates, Fehlerbehebung, Sicherheitsverbesserung und das Hinzufügen neuer Funktionen. Hostinger Horizons vereinfacht dies, indem Updates, Hosting und Überwachung auf einer nahtlosen Plattform gebündelt werden.

Testen hilft Ihnen, Fehler zu erkennen und sicherzustellen, dass Ihre SaaS-App geräteübergreifend funktioniert. Testen Sie Funktionen manuell oder verwenden Sie automatisierte Testtools. Mit Hostinger Horizons können Sie vor der Veröffentlichung eine Vorschau in einer Sandbox-Umgebung anzeigen und testen.

SaaS-Sicherheit beinhaltet den Schutz von Benutzerdaten, die Durchsetzung einer starken Authentifizierung, die Anwendung von SSL und die regelmäßige Überwachung auf Schwachstellen. Hostinger Horizons kümmert sich um die wichtigsten Sicherheitsfunktionen, damit Sie mit Selbstvertrauen veröffentlichen können.

Üblicherweise sind für Bereitstellung und Hosting die Einrichtung von Servern, Konfiguration von Umgebungen und Domainverwaltung erforderlich. Mit Hostinger Horizons ist alles integriert – Sie erstellen und veröffentlichen an einem Ort, einschließlich Hosting, benutzerdefinierten Domains und SSL.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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