SaaS-Anwendungsentwicklung leicht gemacht
Schneller und einfacher erstellen: mit Horizons No-Code SaaS-Baukasten
All-in-One KI-Partner
Alles, um live zu gehen
Hosting, Domain, E-Mail und SEO-Optimierung – alles inklusive. Keine separaten Konten, keine komplizierte Einrichtung.
Integriertes Backend
Datenbanken, Benutzerkonten und Dateispeicher sind integriert. Externe Tools sind nicht erforderlich – damit Ihre SaaS direkt wie ein richtiges Produkt funktioniert.
Ab dem 1. Tag monetarisieren
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SaaS-Lösungen, die Sie erstellen – ohne Code, nur Ihre Kreativität
Micro-SaaS im Bildungsbereich
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Social-Media-Beitragsgenerator
Web-App für Restaurantreservierungen
Micro-SaaS für Fitness
Podcast Web-App
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So erstellen Sie eine SaaS-Anwendung
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Weitere Möglichkeiten, mit Horizons Geld zu verdienen
Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.
Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.
Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu SaaS-Anwendungsentwicklung
Was ist SaaS-Anwendungsentwicklung?
Die Entwicklung von SaaS-Anwendungen (Software as a Service) umfasst die Erstellung cloudbasierter Tools oder Dienste, auf die Nutzer über einen Webbrowser zugreifen – in der Regel auf Abonnementbasis. Im Gegensatz zu traditioneller Software benötigen SaaS-Apps keine Downloads oder Installationen – alles läuft online.
Möchten Sie Startup-freundliche Möglichkeiten entdecken? Sehen Sie sich unsere Liste mit inspirierenden SaaS-Ideen an.
Brauche ich Programmierkenntnisse, um eine SaaS-App zu erstellen?
Nein. Mit Horizons müssen Sie weder HTML, CSS noch Frameworks lernen. Horizons nutzt einen dialogbasierten Ansatz zur Erstellung – oft als Vibe Coding bezeichnet. Sie beschreiben in einfacher Sprache, was Ihre SaaS-App tun soll, und KI erstellt sie für Sie in Echtzeit. Möchten Sie eine neue Funktion hinzufügen? Fragen Sie einfach. Müssen Sie einen Benutzerablauf ändern? Beschreiben Sie ihn. Wenn Ihnen das Konzept noch neu ist, erfahren Sie in unserem Vibe Coding-Leitfaden alles, was Sie wissen müssen.
Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie einige unserer beliebtesten Micro-SaaS-Beispiele.
Wie viel kostet die Entwicklung einer SaaS-App?
Die Kosten hängen von Ihrem Vorgehen ab. Selbst zu programmieren kostet zwar Zeit, ist aber günstiger. Entwickler zu beauftragen, kann hingegen teuer werden. Mit einem No-Code SaaS-Baukasten wie Hostinger Horizons bleiben die Kosten überschaubar. Die günstigen Pläne beginnen bereits ab 2,99 €/Mon. und ermöglichen es Ihnen, SaaS-Produkte ohne hohe Anfangsinvestitionen zu erstellen, zu testen und zu veröffentlichen.
Sie können kostenlos starten – keine Kreditkarte erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können. Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, größere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihre SaaS-App zu beschreiben, sie zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich festlegen.
Wenn Sie bereit sind zu veröffentlichen, wechseln Sie einfach zu einem unserer kostenpflichtigen Pläne. Hosting, Domain und SEO-Optimierung sind bereits enthalten – klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“, und Ihre SaaS-App geht online.
Gehen Ihnen die Credits aus? Sie können jederzeit Credits nachkaufen und Ihren Verbrauch im Dashboard verfolgen.
Wie kann ich mit meiner SaaS-App Geld verdienen?
Sie können SaaS-Apps über monatliche Abonnements, gestaffelte Premium-Pläne, In-App-Käufe oder Anzeigen monetarisieren. Hostinger Horizons ermöglicht die Integration mit Zahlungssystemen wie Stripe, was die Abrechnungseinrichtung vereinfacht.
Wie kann ich meine SaaS-App vermarkten?
Effektives SaaS-Marketing umfasst SEO, Social-Media-Kampagnen, bezahlte Anzeigen, E-Mail-Marketing und Influencer-Partnerschaften. Die Identifizierung Ihrer Zielgruppe und die Positionierung des Mehrwerts Ihrer App sind entscheidend.
Erfahren Sie mehr in unserem SaaS-Marketing-Leitfaden.
Was ist der Unterschied zwischen SaaS und Micro-SaaS?
Ein Micro-SaaS ist eine hochspezialisierte SaaS-Anwendung, die eine eng definierte Nische bedient und häufig von einem kleinen Team oder sogar einem einzelnen Gründer entwickelt und betrieben wird. Solche Websites lassen sich in der Regel schneller starten und einfacher verwalten.
Möchten Sie mehr darüber erfahren? Werfen Sie einen Blick in unsere Micro-SaaS-Ideen und Leitfaden.
Wie verwalte ich eine SaaS-App?
Zur Wartung gehören regelmäßige App-Updates, Fehlerbehebung, Sicherheitsverbesserung und das Hinzufügen neuer Funktionen. Hostinger Horizons vereinfacht dies, indem Updates, Hosting und Überwachung auf einer nahtlosen Plattform gebündelt werden.
Wie teste ich eine SaaS-App?
Testen hilft Ihnen, Fehler zu erkennen und sicherzustellen, dass Ihre SaaS-App geräteübergreifend funktioniert. Testen Sie Funktionen manuell oder verwenden Sie automatisierte Testtools. Mit Hostinger Horizons können Sie vor der Veröffentlichung eine Vorschau in einer Sandbox-Umgebung anzeigen und testen.
Wie sichere ich eine SaaS-App?
SaaS-Sicherheit beinhaltet den Schutz von Benutzerdaten, die Durchsetzung einer starken Authentifizierung, die Anwendung von SSL und die regelmäßige Überwachung auf Schwachstellen. Hostinger Horizons kümmert sich um die wichtigsten Sicherheitsfunktionen, damit Sie mit Selbstvertrauen veröffentlichen können.
Wie kann ich eine SaaS-App bereitstellen und hosten?
Üblicherweise sind für Bereitstellung und Hosting die Einrichtung von Servern, Konfiguration von Umgebungen und Domainverwaltung erforderlich. Mit Hostinger Horizons ist alles integriert – Sie erstellen und veröffentlichen an einem Ort, einschließlich Hosting, benutzerdefinierten Domains und SSL.