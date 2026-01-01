MVP-Entwicklung leicht gemacht mit KI

Verwandeln Sie Ihre Idee in ein funktionierendes, teilbares Produkt – in Minuten und einfach per Chat mit KI. Keine Programmierung oder Entwickler nötig.
Kostenlos starten

Keine Kreditkarte erforderlich

MVP-Entwicklung leicht gemacht mit KI

Erstellen, testen und skalieren – ohne Risiko

Alles, was Sie brauchen, um Ihre Idee zu validieren, schnell auf den Markt zu bringen und selbstbewusst zu skalieren.

Von der Idee zum funktionsfähigen MVP – in Minuten

Nicht jede großartige Idee lässt sich auch monetarisieren – aber das wissen Sie erst, wenn Sie sie testen. Verwandeln Sie Ihre Idee durch einfaches Chatten mit KI in wenigen Minuten in ein funktionierendes MVP – ganz ohne Programmieren und Entwickler.
Von der Idee zum funktionsfähigen MVP – in Minuten

Schnell veröffentlichen, schneller skalieren

Gehen Sie mit 1 Klick live – Hosting, Domain, Business E-Mail sind inklusive. Ohne Drittanbieter-Tools, ohne Verzögerungen.

Schnell veröffentlichen, schneller skalieren

Entwickelt, um mit Ihnen zu wachsen

Datenbanken, Benutzerkonten und Dateispeicher sind von Anfang an integriert. Wenn Sie skalieren möchten, ist alles, was Sie benötigen, bereits vorhanden.

Entwickelt, um mit Ihnen zu wachsen

Zu einem Bruchteil der Kosten

Die traditionelle MVP-Entwicklung kostet Tausende. Ein einfaches Horizons-Abonnement deckt alles ab. Testen Sie Ihre Idee ohne finanzielles Risiko.
Zu einem Bruchteil der Kosten

Von der Idee zum funktionsfähigen MVP – in Minuten

Nicht jede großartige Idee lässt sich auch monetarisieren – aber das wissen Sie erst, wenn Sie sie testen. Verwandeln Sie Ihre Idee durch einfaches Chatten mit KI in wenigen Minuten in ein funktionierendes MVP – ganz ohne Programmieren und Entwickler.
Von der Idee zum funktionsfähigen MVP – in Minuten

Schnell veröffentlichen, schneller skalieren

Gehen Sie mit 1 Klick live – Hosting, Domain, Business E-Mail sind inklusive. Ohne Drittanbieter-Tools, ohne Verzögerungen.

Schnell veröffentlichen, schneller skalieren

Entwickelt, um mit Ihnen zu wachsen

Datenbanken, Benutzerkonten und Dateispeicher sind von Anfang an integriert. Wenn Sie skalieren möchten, ist alles, was Sie benötigen, bereits vorhanden.

Entwickelt, um mit Ihnen zu wachsen

Zu einem Bruchteil der Kosten

Die traditionelle MVP-Entwicklung kostet Tausende. Ein einfaches Horizons-Abonnement deckt alles ab. Testen Sie Ihre Idee ohne finanzielles Risiko.
Zu einem Bruchteil der Kosten

Ihre Idee ist nur eine Eingabe weit entfernt

Entdecken Sie MVP-Beispiele, die Sie mit Hostinger Horizons erstellen könnten – validieren Sie Ihre Idee mit echten Nutzern, bevor Sie sich für die vollständige Entwicklung entscheiden.
Erstellen, testen und skalieren – ohne Risiko

SaaS-Produkt MVP

Von Rechnungsgeneratoren und Projekt-Trackern bis hin zu Buchungsplattformen und Nischen-CRMs – erstellen Sie eine funktionierende Version mit bereits integrierten Benutzer-Logins und Stripe-Zahlungen. Veröffentlichen Sie in Tagen, nicht Monaten.
Stellen Sie sich Uber für X vor – eine einfache Buchungs-App, einen Freelancer-Marktplatz oder eine Plattform für Hundespaziergänge. Erstellen Sie eine schlanke erste Version mit echten Buchungsabläufen und testen Sie diese mit echten Nutzern, bevor Sie das Projekt ausbauen.
Genehmigungsworkflows, Reporting-Dashboards, benutzerdefinierte Tracker und mehr – erstellen Sie eine verschlankte Version mit Benutzeranmeldungen und integrierter Datenbank, und testen Sie diese mit Ihrem Team, bevor Sie in die vollständige Entwicklung investieren.
Eine Nahrungsergänzungsmittelmarke, ein Shop für digitale Downloads oder eine Nischen-Modemarke – veröffentlichen Sie mit der Online-Shop-Integration einen schlanken Online-Shop und testen Sie, ob Kunden tatsächlich kaufen, bevor Sie in Lagerbestände investieren.

So entwickeln Sie ein Minimum Viable Product

01

Ihre Idee beschreiben

Sagen Sie der KI den Zweck Ihres MVPs – das zu lösende Kernproblem, die wichtigsten Funktionen und für wen es gedacht ist. Sehen Sie dann, wie es in Minuten realisiert wird.
02

Mit 1 Klick veröffentlichen

Verbinden Sie Zahlungen, Logins und mehr – und gehen Sie mit nur 1 Klick live. Hosting, Domain und SEO sind inklusive. Keine technische Einrichtung, keine Verzögerungen.
03

Testen und iterieren

Teilen Sie Ihr MVP mit echten Nutzern, sammeln Sie Feedback und optimieren Sie es anhand Ihrer Erkenntnisse. Entwickeln Sie es weiter, bis Sie Ihre wichtigsten Annahmen validiert haben.

Sie brauchen mehr Anleitung?

Entdecken Sie umfassende Tutorials, Anleitungen und Schritt-für-Schritt-Anweisungen, die Sie im Handumdrehen vom Anfänger zum KI-Profi machen. Hier finden Sie alles, was Sie für Ihr erstes KI-Projekt benötigen – und noch vieles mehr.
Erste-Schritte-Anleitung

Erste-Schritte-Anleitung

Tutorial
Video
Eingabeaufforderungen optimieren

Eingabeaufforderungen optimieren

Tutorial
Video
Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

Häufige Fehler, die Sie vermeiden sollten

Tutorial
Video

Entdecken Sie, was Horizons sonst noch für Ihr Unternehmen erstellen kann

Prototypen

SaaS-Anwendungen

Interne Unternehmenstools

Benutzerdefinierte KI-Tools

Benutzerdefinierte CRMs

Buchungs-Apps

Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

Bereit, Ihr MVP zu starten?

Kostenlos starten

Keine Kreditkarte erforderlich

MVP-Baukasten: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

MVP-Entwicklung ist der Prozess der Erstellung eines Minimum Viable Product – einer vereinfachten Version Ihrer Idee mit gerade genug Funktionen, um sie mit echten Nutzern zu testen. So sehen Sie, ob Ihr Produkt reale Probleme Ihrer Nutzer löst, bevor Sie von Anfang an zu viel Geld investieren. Erfahren Sie mehr in unserem MVP-Leitfaden.

Ein Prototyp dient der Visualisierung – er ist eine interaktive Vorschau, die Sie mit Entscheidungsträgern teilen, um Feedback zu sammeln, bevor Sie etwas erstellen. Ein MVP ist die erste echte, funktionierende Version Ihres Produkts, ausgestattet mit gerade genug Funktionen, um es zu veröffentlichen und mit echten Benutzern zu testen. Kurz gesagt: Sie erstellen einen Prototyp, um Ihr Konzept zu validieren, und Sie entwickeln ein MVP, um es in der realen Welt zu testen. Erfahren Sie mehr in unserem Prototyp vs. MVP-Leitfaden.

Horizons verwendet fortschrittliche KI-Modelle, um Code, Design und Inhalte basierend auf Ihren Eingabeaufforderungen zu generieren. All dies wird in einer funktionierenden Web-App gebündelt, sodass aus Ihrer Idee in Minuten ein funktionsfähiges MVP entsteht.

Nutzen Sie einen No-Code MVP-Baukasten, um Ihre Idee schnell und kostengünstig zu validieren. Sobald Sie nachgewiesen haben, dass Nachfrage besteht und eine erweiterte Anpassung im größeren Maßstab sinnvoll ist, kann die Zusammenarbeit mit Entwicklern eine Option sein. Mit Horizons können Sie Ihre Idee schnell und ohne finanzielle oder zeitliche Einschränkungen testen und weiterentwickeln. Wenn Sie bereit sind, Entwickler einzubinden, können Sie den vollständigen Code exportieren und direkt übergeben. Sie müssen nicht von vorne beginnen.

Die Entwicklung eines herkömmlichen MVPs kann Tausende von Dollar kosten und Wochen dauern. Mit Horizons können Sie kostenlos starten – ganz ohne Kreditkarte. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können.

Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, größere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihr MVP zu beschreiben, es zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich festlegen. Wenn Sie bereit sind zu veröffentlichen, wechseln Sie einfach zu einem unserer kostenpflichtigen Pläne. Hosting, Domain und SEO-Optimierung sind bereits enthalten – klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“, und Ihr MVP geht online.

Gehen Ihnen die Credits aus? Sie können jederzeit Credits nachkaufen und Ihren Verbrauch im Dashboard verfolgen.

Ganz und gar nicht. Horizons nutzt einen dialogbasierten Ansatz zur Erstellung – oft als Vibe Coding bezeichnet. Sie beschreiben in einfacher Sprache, was Sie erstellen möchten, und KI setzt es in Echtzeit um. Möchten Sie eine Funktion hinzufügen? Fragen Sie einfach. Müssen Sie einen Benutzerablauf ändern? Beschreiben Sie ihn. Wenn Ihnen das Konzept noch neu ist, erfahren Sie in unserem Vibe Coding-Leitfaden alles, was Sie wissen müssen.

Ihr erstes MVP kann innerhalb weniger Minuten einsatzbereit sein – beschreiben Sie einfach Ihre Idee und Horizons erstellt es sofort. Danach hängt alles von Ihnen und der Komplexität Ihrer Idee ab. Je mehr Funktionen Sie hinzufügen oder optimieren möchten, desto mehr Eingabeaufforderungen werden Sie verwenden – aber jede Änderung ist nur eine Unterhaltung entfernt. Wenn Sie zufrieden sind, genügt 1 Klick für die Veröffentlichung.

Ja. Sie können Zahlungstools wie Stripe integrieren, um Abos, Dienstleistungen oder Einmalzahlungen direkt in Ihrem MVP anzubieten.

Die Aktualisierung Ihres MVPs ist genauso einfach wie seine Erstellung. Kehren Sie einfach zu Ihrem Projekt zurück, öffnen Sie es und chatten Sie weiter mit Horizons – beschreiben Sie, was Sie ändern möchten, und Horizons übernimmt den Rest. Das alles gehört zur Vibe Coding-Erfahrung, ganz ohne Entwickler. Und wenn Sie über technisches Fachwissen verfügen oder weiter skalieren möchten, erhalten Sie mit Horizons vollständigen Zugriff auf den Code.

Sie können Ihr MVP vor der Veröffentlichung in der Vorschau überprüfen und mit Nutzern teilen, Feedback sammeln und optimieren. Durch das Testen vorab können Sie die Nachfrage validieren und Ihr Produkt verbessern, bevor Sie skalieren.

Hosting ist in Horizons enthalten. Veröffentlichen Sie Ihr MVP mit einem Klick, sobald es fertig ist – inklusive einer schnellen, sicheren Hosting-Plattform und einem benutzerdefinierten Domainnamen.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

Diese Website verwendet Cookies, die für das ordnungsgemäße Funktionieren der Website und zum Sammeln von Daten zu Ihrer Interaktion mit der Website sowie zu Marketingzwecken erforderlich sind. Indem Sie diese Cookies akzeptieren, stimmen Sie der Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät zu, um gezielte Werbung, Personalisierung und Analysen durchzuführen, wie in unserer Cookie-Richtlinie beschrieben.