MVP-Entwicklung leicht gemacht mit KI
Erstellen, testen und skalieren – ohne Risiko
Von der Idee zum funktionsfähigen MVP – in Minuten
Schnell veröffentlichen, schneller skalieren
Gehen Sie mit 1 Klick live – Hosting, Domain, Business E-Mail sind inklusive. Ohne Drittanbieter-Tools, ohne Verzögerungen.
Entwickelt, um mit Ihnen zu wachsen
Datenbanken, Benutzerkonten und Dateispeicher sind von Anfang an integriert. Wenn Sie skalieren möchten, ist alles, was Sie benötigen, bereits vorhanden.
Zu einem Bruchteil der Kosten
Von der Idee zum funktionsfähigen MVP – in Minuten
Schnell veröffentlichen, schneller skalieren
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Ihre Idee ist nur eine Eingabe weit entfernt
SaaS-Produkt MVP
On-Demand-Service MVP
Internes Tool MVP
Nischen-E-Commerce MVP
So entwickeln Sie ein Minimum Viable Product
Ihre Idee beschreiben
Mit 1 Klick veröffentlichen
Testen und iterieren
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Entdecken Sie, was Horizons sonst noch für Ihr Unternehmen erstellen kann
Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.
Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.
Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.
MVP-Baukasten: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist MVP-Entwicklung?
MVP-Entwicklung ist der Prozess der Erstellung eines Minimum Viable Product – einer vereinfachten Version Ihrer Idee mit gerade genug Funktionen, um sie mit echten Nutzern zu testen. So sehen Sie, ob Ihr Produkt reale Probleme Ihrer Nutzer löst, bevor Sie von Anfang an zu viel Geld investieren. Erfahren Sie mehr in unserem MVP-Leitfaden.
Was ist der Unterschied zwischen einem Prototyp und einem MVP?
Ein Prototyp dient der Visualisierung – er ist eine interaktive Vorschau, die Sie mit Entscheidungsträgern teilen, um Feedback zu sammeln, bevor Sie etwas erstellen. Ein MVP ist die erste echte, funktionierende Version Ihres Produkts, ausgestattet mit gerade genug Funktionen, um es zu veröffentlichen und mit echten Benutzern zu testen. Kurz gesagt: Sie erstellen einen Prototyp, um Ihr Konzept zu validieren, und Sie entwickeln ein MVP, um es in der realen Welt zu testen. Erfahren Sie mehr in unserem Prototyp vs. MVP-Leitfaden.
Wie genau erstellt die KI in Hostinger Horizons ein MVP?
Horizons verwendet fortschrittliche KI-Modelle, um Code, Design und Inhalte basierend auf Ihren Eingabeaufforderungen zu generieren. All dies wird in einer funktionierenden Web-App gebündelt, sodass aus Ihrer Idee in Minuten ein funktionsfähiges MVP entsteht.
Wann sollte ich einen No-Code MVP-Baukasten wählen und wann einen Entwickler beauftragen?
Nutzen Sie einen No-Code MVP-Baukasten, um Ihre Idee schnell und kostengünstig zu validieren. Sobald Sie nachgewiesen haben, dass Nachfrage besteht und eine erweiterte Anpassung im größeren Maßstab sinnvoll ist, kann die Zusammenarbeit mit Entwicklern eine Option sein. Mit Horizons können Sie Ihre Idee schnell und ohne finanzielle oder zeitliche Einschränkungen testen und weiterentwickeln. Wenn Sie bereit sind, Entwickler einzubinden, können Sie den vollständigen Code exportieren und direkt übergeben. Sie müssen nicht von vorne beginnen.
Was kostet die MVP-Entwicklung?
Die Entwicklung eines herkömmlichen MVPs kann Tausende von Dollar kosten und Wochen dauern. Mit Horizons können Sie kostenlos starten – ganz ohne Kreditkarte. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können.
Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, größere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihr MVP zu beschreiben, es zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich festlegen. Wenn Sie bereit sind zu veröffentlichen, wechseln Sie einfach zu einem unserer kostenpflichtigen Pläne. Hosting, Domain und SEO-Optimierung sind bereits enthalten – klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“, und Ihr MVP geht online.
Gehen Ihnen die Credits aus? Sie können jederzeit Credits nachkaufen und Ihren Verbrauch im Dashboard verfolgen.
Muss ich programmieren können, um ein MVP zu erstellen?
Ganz und gar nicht. Horizons nutzt einen dialogbasierten Ansatz zur Erstellung – oft als Vibe Coding bezeichnet. Sie beschreiben in einfacher Sprache, was Sie erstellen möchten, und KI setzt es in Echtzeit um. Möchten Sie eine Funktion hinzufügen? Fragen Sie einfach. Müssen Sie einen Benutzerablauf ändern? Beschreiben Sie ihn. Wenn Ihnen das Konzept noch neu ist, erfahren Sie in unserem Vibe Coding-Leitfaden alles, was Sie wissen müssen.
Wie lange dauert es, ein MVP mit Horizons KI MVP-Baukasten zu erstellen?
Ihr erstes MVP kann innerhalb weniger Minuten einsatzbereit sein – beschreiben Sie einfach Ihre Idee und Horizons erstellt es sofort. Danach hängt alles von Ihnen und der Komplexität Ihrer Idee ab. Je mehr Funktionen Sie hinzufügen oder optimieren möchten, desto mehr Eingabeaufforderungen werden Sie verwenden – aber jede Änderung ist nur eine Unterhaltung entfernt. Wenn Sie zufrieden sind, genügt 1 Klick für die Veröffentlichung.
Kann ich mit einem MVP Geld verdienen?
Ja. Sie können Zahlungstools wie Stripe integrieren, um Abos, Dienstleistungen oder Einmalzahlungen direkt in Ihrem MVP anzubieten.
Was ist, wenn ich nach der Veröffentlichung Änderungen vornehmen muss?
Die Aktualisierung Ihres MVPs ist genauso einfach wie seine Erstellung. Kehren Sie einfach zu Ihrem Projekt zurück, öffnen Sie es und chatten Sie weiter mit Horizons – beschreiben Sie, was Sie ändern möchten, und Horizons übernimmt den Rest. Das alles gehört zur Vibe Coding-Erfahrung, ganz ohne Entwickler. Und wenn Sie über technisches Fachwissen verfügen oder weiter skalieren möchten, erhalten Sie mit Horizons vollständigen Zugriff auf den Code.
Wie teste ich ein MVP?
Sie können Ihr MVP vor der Veröffentlichung in der Vorschau überprüfen und mit Nutzern teilen, Feedback sammeln und optimieren. Durch das Testen vorab können Sie die Nachfrage validieren und Ihr Produkt verbessern, bevor Sie skalieren.
Wie hoste ich eine Web-App?
Hosting ist in Horizons enthalten. Veröffentlichen Sie Ihr MVP mit einem Klick, sobald es fertig ist – inklusive einer schnellen, sicheren Hosting-Plattform und einem benutzerdefinierten Domainnamen.