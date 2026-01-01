Empfehlen Sie Hostinger Horizons und verdienen Sie bis zu 150 $

Verdienen Sie 20 % des Betrags, den Ihr Freund für seinen ersten Hostinger Horizons-Plan bezahlt (bis zu 150 $). Auch Ihr Freund erhält 20 % Rabatt auf seinen Kauf.
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So funktioniert es

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Empfehlungslink teilen

Kopieren Sie Ihren individuellen Link direkt aus dem Hostinger Horizons- oder Empfehlungs-Dashboard und teilen Sie ihn mit Ihren Freunden.
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Auf sein Upgrade warten

Erhalten Sie eine Prämie, wenn Ihre Freunde ihren ersten Hostinger Horizons-Plan kaufen und ihn länger als 45 Tage nutzen.
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Auszahlung erhalten

Ihre Einnahmen werden Ihnen über PayPal, Banküberweisung oder Hostinger-Guthaben ausgezahlt.

Anderen beim Erstellen mit KI helfen und Belohnung erhalten

Empfehlungslink überall verwenden

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  • Senden Sie ihn direkt an einen Freund, der gerade an einem Projekt arbeitet.
  • Fügen Sie ihn Ihren Inhalten oder Social-Media-Profilen hinzu.
  • Veröffentlichen Sie ihn in Ihren Communitys oder Gruppenchats.
Ihre Prämie: 20 % Provision

Ihre Prämie: 20 % Provision

Verdienen Sie Prämien, wenn Ihre Freunde ihren ersten Hostinger Horizons-Plan kaufen und ihn länger als 45 Tage nutzen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Empfehlungsprogramm von Hostinger Horizons

So finden Sie Ihren Empfehlungslink:

Es gibt keine Begrenzungen dafür, wie viele Personen Sie über das Hostinger-Empfehlungsprogramm einladen können. Teilen Sie Ihren Link und empfehlen Sie Hostinger Horizons so vielen Freunden, wie Sie möchten.

Da die Anzahl der Empfehlungen unbegrenzt ist, gilt das auch für Ihre Einnahmen. Sie verdienen 20 % an jedem berechtigten Verkauf – wie viele Verkäufe Sie erzielen, liegt ganz bei Ihnen.

Ihr Freund erhält einen zusätzlichen Rabatt von 20 % auf seinen ersten Hostinger Horizons-Plan.

Wir bieten eine 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Das bedeutet, dass neue Nutzer bis zu 30 Tage nach dem Kauf eine vollständige Rückerstattung beantragen können.

Zusätzlich benötigen wir 15 Tage für Buchhaltungs- und Verwaltungszwecke.

Sie können in Ihrem Empfehlungs-Dashboard entweder PayPal oder eine Banküberweisung auswählen.

PayPal sendet täglich Zahlungen an Nutzer, die 50 USD erreicht haben. Aufgrund automatischer Abläufe kann Ihre Auszahlung jedoch am folgenden Tag erfolgen.

Für eine Banküberweisung müssen Sie 200 USD ansammeln. Danach erfolgt die Auszahlung am letzten Donnerstag des Monats, wenn alle Überweisungen bearbeitet werden. Wenn Sie erst nach diesem Tag anspruchsberechtigt sind, erfolgt die Auszahlung im nächsten Monat.

Abhängig von den Richtlinien Ihrer Bank können bei Überweisungen zusätzliche Gebühren und Wechselkursunterschiede anfallen, die den Auszahlungsbetrag verringern. Um diese Kosten zu vermeiden, können Sie PayPal verwenden.

Im Empfehlungs-Dashboard finden Sie den Bereich „Meine Prämien“. Dort können Sie Ihre Empfehlungen nachverfolgen und sowohl ausgezahlte als auch ausstehende Provisionen einsehen.

Empfehlen und bis zu 150 $ verdienen

Verdienen Sie 20 % des Betrags, den Ihr Freund für seinen ersten Hostinger Horizons-Plan bezahlt (bis zu 150 $).

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