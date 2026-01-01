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Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.
Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.
Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.
Hostinger Horizons – Häufig gestellte Fragen (FAQs)
Wie unterscheiden sich die Hostinger Horizons-Pläne?
Die Hostinger Horizons-Pläne unterscheiden sich sowohl im Funktionsumfang als auch bei den monatlichen KI-Credits. Das KI-Credit-Limit bestimmt, wie viele Nachrichten Sie über den Chat an den KI-Agenten senden können, während höherwertige Pläne noch erweiterte Funktionen freischalten und mehr Flexibilität bieten, wenn Ihre Anforderungen wachsen.
Wie funktionieren die KI-Credits?
Die KI-Guthaben ermöglichen zwei Dinge: Ihr Projekt zu erstellen und KI-Funktionen darin auszuführen, sobald es live ist. Beim Erstellen verbraucht jede Nachricht, die Sie an den Horizons KI-Agenten senden, ein Guthaben. Wenn Ihre veröffentlichte Website oder App KI-gestützte Funktionen enthält, werden Guthaben jedes Mal verbraucht, wenn Ihre Benutzer damit interagieren – und da wir dafür Bruchteile von Guthaben verwenden, können Sie mehr zu einem Bruchteil der Kosten experimentieren.
Kann ich sehen, wie viele KI-Credits meine App verbraucht hat?
Ja. Ihr Dashboard für die KI-Guthabennutzung zeigt eine Aufschlüsselung der für die Erstellung und Bearbeitung verwendeten Guthaben sowie der Guthaben, die von den KI-Funktionen Ihrer App verbraucht wurden – so wissen Sie immer genau, wohin Ihre Guthaben fließen.
Kann ich zusätzliche KI-Credits kaufen, ohne auf einen höheren Plan upzugraden?
Wenn Sie bereits einen Plan haben, können Sie zusätzliche KI-Credits kaufen, ohne auf einen höheren Plan upgraden zu müssen.
Kann ich Hostinger Horizons ohne Hosting kaufen?
Hostinger Horizons erfordert Hosting, damit Ihre Website oder Web-App live und online erreichbar bleibt.
Wenn Sie noch keinen aktiven Hosting-Plan haben, ist Hosting ohne zusätzliche Kosten in Ihrem Hostinger Horizons-Kauf enthalten.
Wenn Sie bereits einen aktiven Hosting-Plan haben, ist kein zusätzlicher Hosting-Plan in Ihrem Horizons-Kauf enthalten – Sie können Ihren bestehenden Hosting-Plan weiterhin nutzen.
Bitte beachten Sie, dass Hosting und Hostinger Horizons separat verlängert werden und Sie jeden Dienst unabhängig verwalten, upgraden oder verlängern können.
Welche Arten von Websites kann ich mit Hostinger Horizons veröffentlichen?
Mit Hostinger Horizons können Sie eine Vielzahl von Web-Apps und Websites ohne Code erstellen – Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Erstellen Sie beispielsweise Apps für Lebensmittellieferungen, SaaS-Produkte, Fitness-Tracker, Software für Non-Profit-Organisationen und vieles mehr.
Egal, ob Sie eine benutzerdefinierte Lösung für Ihre Kunden oder eine App erstellen möchten, die auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnitten ist, Hostinger Horizons ist der perfekte KI-Ersteller, um Ihre Ideen zum Leben zu erwecken.
Kann ich mit Hostinger Horizons eine mobile App erstellen?
Hostinger Horizons kann Web-Apps und Websites erstellen, die reibungslos auf Mobilgeräten funktionieren – die KI Software-Entwicklung ist nahtlos. Die Erstellung nativer mobiler Apps für den App Store oder Google Play wird derzeit jedoch nicht unterstützt.
Wem gehört der mit Hostinger Horizons erstellte Code?
Sie erhalten das vollständige Eigentum an dem Code Ihrer Website oder Web-App. Sie können den Code mit jedem kostenpflichtigen Hostinger Horizons-Plan jederzeit herunterladen.
Ist es möglich, APIs oder Dienste von Drittanbietern in Hostinger Horizons zu integrieren?
Ja, Sie können APIs oder Dienste von Drittanbietern in Hostinger Horizons integrieren.
Die KI ohne Programmieren ist so konzipiert, dass der App-Baukasten sich nahtlos mit beliebten Diensten wie Stripe verbinden lässt. Gleichzeitig bietet eine einfache API-Verbindung zahlreiche Möglichkeiten, Dienste von Drittanbietern in Ihr Projekt zu integrieren.
Statt alles von Grund auf zu entwickeln, können Sie für Funktionen wie Zahlungen, Kommunikation oder Datenverarbeitung auf bewährte Dienste zurückgreifen. Das spart Ihnen Zeit, stärkt das Kundenvertrauen und erlaubt Ihnen, sich ganz auf den einzigartigen Mehrwert Ihrer App zu konzentrieren.