Eigene KI-Tools erstellen – ohne Einrichtung, ohne Aufwand
Von unterhaltsamen Nebenprojekten bis hin zu nützlichen Tools
Texttools
Bildtools
Nützliche Tools
Unterhaltsame und virale Tools
Alles, was Sie zum Erstellen KI-gestützter Tools brauchen
KI, die bereits integriert ist
Entwickeln durch Chatten, nicht durch Programmieren
Ihre Idee setzt die Grenzen, nicht die Technik
Einmal erstellen, dauerhaft verdienen
So funktioniert es
Öffnen Sie Ihr Horizons-Projekt
Erstellen, anpassen und testen
Veröffentlichen und teilen
Vorlage wählen. Individuell anpassen.
Alpaca (online boutique)
Home decor store
Meridian (digital marketing agency)
Creative agency (dark)
Thompson (content creator)
Haven (furniture store)
Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.
Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.
Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.
Benutzerdefinierte KI-Tools erstellen: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Wie kann ich meine eigenen KI-Tools erstellen?
Öffnen Sie einfach Ihr Horizons-Projekt und starten Sie die Unterhaltung – beschreiben Sie in einfacher Sprache, was Sie erstellen möchten, und Horizons KI setzt es für Sie um. Eine nahtlose generative KI-Integration ist bereits in Ihr Projekt integriert, sodass keine Drittanbieter-Konten, keine Modellauswahl und keine separate Abrechnung erforderlich sind. Sie können per Eingabeaufforderung alles anpassen sowie Texte manuell bearbeiten oder Bilder aktualisieren, wann immer Sie möchten – ganz ohne Credits zu verbrauchen. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf „Veröffentlichen“ – Hosting und Domain sind bereits in Ihrem Plan enthalten.
Mehr erfahren Sie in unserer Übersicht zur integrierten KI in Horizons.
Wer kann Horizons nutzen, um benutzerdefinierte KI-Tools zu erstellen?
Die KI-Funktionen von Horizons sind für jeden gedacht, der eine Idee hat – ganz ohne Programmierkenntnisse. Egal, ob Sie ein Kleinunternehmer sind, der benutzerdefinierte KI-Tools erstellen möchte, anstatt für Lösungen von Drittanbietern zu bezahlen, ein Kreativer, der seine Zielgruppe mit einer KI-gestützten App monetarisieren möchte, oder ein Experte – wie ein Fitnesstrainer oder Ernährungsberater –, der sein Wissen in ein Tool verwandeln möchte, das er an Kunden verkaufen kann: Horizons macht es möglich.
Wenn Sie beschreiben können, was Sie erstellen möchten, können Sie es auch erstellen. Und wenn Sie nach Inspiration suchen oder einfach schneller loslegen möchten, sehen Sie sich unsere vorgefertigten Vorlagen an, um eine passende für Ihre Idee zu finden.
Welche Arten von KI-Funktionen kann ich meiner App hinzufügen?
Horizons unterstützt Textgenerierung und -analyse sowie Bildgenerierung und -analyse (PNG, WebP, JPEG). Damit können Sie Ihre eigenen KI-Chatbots, persönlichen KI-Assistenten, Schreibtools, Bildkonverter, Empfehlungssysteme und vieles mehr erstellen.
Kann ich Horizons kostenlos nutzen?
Sie können kostenlos mit Horizons starten. Ihr Plan enthält KI-Credits, damit Sie sofort mit dem Erstellen und Experimentieren beginnen können. Sobald Ihre kostenlosen Credits verbraucht sind, können Sie jederzeit weitere hinzufügen, um weiterzubauen und die KI-Funktionen innerhalb Ihrer veröffentlichten App oder Website zu nutzen. Keine überraschenden Kosten, keine versteckten Gebühren – Sie behalten jederzeit die volle Kontrolle über Ihre Ausgaben.
Wie funktionieren KI-Credits?
KI-Credits ermöglichen zwei Dinge: die Erstellung Ihrer Website oder App (1 Nachricht = 1 Credit) sowie die KI-Funktionen innerhalb Ihres veröffentlichten Webprojekts. Für die Nutzung der KI-Funktionen innerhalb Ihrer Website oder Web-App verwenden wir anteilige Credits – das bedeutet, dass Ihre Credits nur dann verbraucht werden, wenn Ihre Nutzer mit Ihrem KI-Tool interagieren.
Kann ich sehen, wie viele KI-Credits meine App verbraucht hat?
Ja. Ihr Dashboard zur KI Credit-Nutzung zeigt eine Aufschlüsselung der für Erstellung und Bearbeitung verwendeten Credits sowie der von den KI-Funktionen Ihrer App verbrauchten Credits – damit Sie jederzeit genau sehen, wofür Ihre Credits genutzt werden.
Brauche ich Programmierkenntnisse, um den KI Tools-Baukasten von Horizons zu nutzen?
Überhaupt nicht. AI Builder ist für alle gedacht – vom nicht-technischen Hersteller bis zum erfahrenen Entwickler. Wenn Sie beschreiben können, was Sie bauen möchten, kann AI Builder Ihnen helfen, es zu bauen.
Kann ich mit dem Erstellen von KI-Tools beginnen, wenn ich bereits früher einen Plan gekauft habe?
Ja – wenn Sie bereits zuvor ein Projekt mit dem KI App-Baukasten erstellt oder eine Website mit Horizons per Vibe Coding entwickelt haben, ist die integrierte KI-Funktion bereits ohne zusätzliche Kosten in Ihrem Plan enthalten. Öffnen Sie einfach ein bestehendes Projekt oder starten Sie ein neues, laden Sie Ihre KI-Credits auf und legen Sie los.