Eigene KI-Tools erstellen – ohne Einrichtung, ohne Aufwand

Mit der bereits in Horizons integrierten KI können Sie Ihre eigenen KI-Tools erstellen – zum Nutzen, Verkaufen oder Teilen.
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Kostenpflichtige Pläne schon ab 2,99 €/Mon.

Eigene KI-Tools erstellen – ohne Einrichtung, ohne Aufwand

Von unterhaltsamen Nebenprojekten bis hin zu nützlichen Tools

Erstellen Sie Tools für sich selbst, sparen Sie bei Abonnements oder entwickeln Sie etwas, das Ihre Nutzer lieben – und dafür bezahlen. Hier sind nur einige Ideen für den Einstieg.
Texttools

Texttools

Erstellen Sie Apps, die lesen, schreiben und antworten. Von Chatbots, die rund um die Uhr Kundenfragen beantworten, bis hin zu Assistenten, die Nutzern beim Schreiben von Anschreiben, der Reiseplanung oder der Suche nach dem perfekten Rezept helfen.Jetzt erstellen
Erstellen Sie Apps, die visuelle Inhalte transformieren und generieren. Lassen Sie Nutzer Fotos in Illustrationen verwandeln, benutzerdefinierte Avatare entwerfen, Raumumgestaltungen visualisieren oder Produkt-Mockups erstellen – ganz ohne Designkenntnisse.Jetzt erstellen
Erstellen Sie intelligente Tools, die Ihren Nutzern Zeit sparen. Denken Sie an KI-gestützte Lead-Formulare, Lebenslaufprüfer, Budgetberater oder Trainingsplaner – praktische Apps, die jedes Mal echten Mehrwert liefern.Jetzt erstellen
Erstellen Sie die Art von Tools, die Menschen ständig teilen möchten. Persönlichkeitstests, KI-Tarotkartenleser, Promi-Doppelgänger-Finder oder Gute-Nacht-Geschichten-Generatoren – unterhaltsam in der Nutzung und noch unterhaltsamer zum Teilen.Jetzt erstellen

Alles, was Sie zum Erstellen KI-gestützter Tools brauchen

KI, die bereits integriert ist

Kein Drittanbieter-Konto oder separate Abrechnung – die KI ist bereits in Horizons integriert. Öffnen Sie einfach Ihr Projekt und legen Sie los.

Entwickeln durch Chatten, nicht durch Programmieren

Beschreiben Sie in einfacher Sprache, was Sie möchten, und Horizons erstellt es für Sie. Kein Programmieren, keine technische Einrichtung – nur Ihre Idee und eine Unterhaltung.

Ihre Idee setzt die Grenzen, nicht die Technik

Chatbots, persönliche KI-Assistenten, Bildgeneratoren, Schreibtools oder Empfehlungssysteme – was auch immer Sie sich vorstellen, Horizons bietet die KI dafür.

Einmal erstellen, dauerhaft verdienen

Teilen Sie Ihr Projekt als Vorlage und verdienen Sie 20 % Provision – jedes Mal wenn jemand damit seine eigene App startet und den ersten Horizons-Plan kauft.

So funktioniert es

01

Öffnen Sie Ihr Horizons-Projekt

Melden Sie sich bei Horizons an und starten Sie ein neues Projekt – oder wählen Sie eine unserer KI-gestützten Vorlagen, um schnell loszulegen.
02

Erstellen, anpassen und testen

Beschreiben Sie, was Ihre App tun soll, passen Sie alles an, bis es genau richtig ist, und testen Sie sie live – alles, ohne Horizons zu verlassen.
03

Veröffentlichen und teilen

Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf „Veröffentlichen“. Ihr KI-gestütztes Tool ist live und für Nutzer bereit – die Credit-Nutzung können Sie jederzeit in Ihrem Dashboard verfolgen.

Vorlage wählen. Individuell anpassen.

Wählen Sie eine professionell gestaltete Vorlage, passen Sie sie mit KI-gestützten oder visuellen Bearbeitungen an und bringen Sie Ihre Website schneller online.
Alle Vorlagen
Alpaca (online boutique)

Alpaca (online boutique)

Home decor store

Home decor store

Meridian (digital marketing agency)

Meridian (digital marketing agency)

Creative agency (dark)

Creative agency (dark)

Thompson (content creator)

Thompson (content creator)

Haven (furniture store)

Haven (furniture store)

Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons

mark diantonio
mark diantonio
@markdiantonio

Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.

Martin Dubovic
Martin Dubovic
@Martinko

Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎

Web3Wikis
Web3Wikis
@web3wikis

Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.

Ivana Mikleuš
Ivana Mikleuš
Digitalspezialist

Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.

Eric Hill
Eric Hill
@EHillPapercraft

Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!

Albert Bermejo
Albert Bermejo
Inhaltsersteller

Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.

techmano
techmano
@nice_gamin60974

Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.

RameshR
RameshR
@rezmeram

Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.

Zera
Zera
@TheZoyaThinking

Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!

Jordi Robert
Jordi Robert
Gründer

Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“

Steve Salihu
Steve Salihu
@stevesalihu

Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!

Abhihephaestus
Abhihephaestus
@HephaestusNo1

Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.

Steven Pillow
Steven Pillow
@spillow82

Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.

Brooks Boshears
Brooks Boshears
Unternehmer

Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.

Bereit, Ihr erstes KI-gestütztes Tool zu erstellen?

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Keine Kreditkarte erforderlich.

Benutzerdefinierte KI-Tools erstellen: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf einige der häufigsten Fragen, die wir zum Erstellen KI-gestützter Tools mit Horizons erhalten.

Öffnen Sie einfach Ihr Horizons-Projekt und starten Sie die Unterhaltung – beschreiben Sie in einfacher Sprache, was Sie erstellen möchten, und Horizons KI setzt es für Sie um. Eine nahtlose generative KI-Integration ist bereits in Ihr Projekt integriert, sodass keine Drittanbieter-Konten, keine Modellauswahl und keine separate Abrechnung erforderlich sind. Sie können per Eingabeaufforderung alles anpassen sowie Texte manuell bearbeiten oder Bilder aktualisieren, wann immer Sie möchten – ganz ohne Credits zu verbrauchen. Wenn Sie bereit sind, klicken Sie auf „Veröffentlichen“ – Hosting und Domain sind bereits in Ihrem Plan enthalten.

Mehr erfahren Sie in unserer Übersicht zur integrierten KI in Horizons.

Die KI-Funktionen von Horizons sind für jeden gedacht, der eine Idee hat – ganz ohne Programmierkenntnisse. Egal, ob Sie ein Kleinunternehmer sind, der benutzerdefinierte KI-Tools erstellen möchte, anstatt für Lösungen von Drittanbietern zu bezahlen, ein Kreativer, der seine Zielgruppe mit einer KI-gestützten App monetarisieren möchte, oder ein Experte – wie ein Fitnesstrainer oder Ernährungsberater –, der sein Wissen in ein Tool verwandeln möchte, das er an Kunden verkaufen kann: Horizons macht es möglich.

Wenn Sie beschreiben können, was Sie erstellen möchten, können Sie es auch erstellen. Und wenn Sie nach Inspiration suchen oder einfach schneller loslegen möchten, sehen Sie sich unsere vorgefertigten Vorlagen an, um eine passende für Ihre Idee zu finden.

Horizons unterstützt Textgenerierung und -analyse sowie Bildgenerierung und -analyse (PNG, WebP, JPEG). Damit können Sie Ihre eigenen KI-Chatbots, persönlichen KI-Assistenten, Schreibtools, Bildkonverter, Empfehlungssysteme und vieles mehr erstellen.

Sie können kostenlos mit Horizons starten. Ihr Plan enthält KI-Credits, damit Sie sofort mit dem Erstellen und Experimentieren beginnen können. Sobald Ihre kostenlosen Credits verbraucht sind, können Sie jederzeit weitere hinzufügen, um weiterzubauen und die KI-Funktionen innerhalb Ihrer veröffentlichten App oder Website zu nutzen. Keine überraschenden Kosten, keine versteckten Gebühren – Sie behalten jederzeit die volle Kontrolle über Ihre Ausgaben.

KI-Credits ermöglichen zwei Dinge: die Erstellung Ihrer Website oder App (1 Nachricht = 1 Credit) sowie die KI-Funktionen innerhalb Ihres veröffentlichten Webprojekts. Für die Nutzung der KI-Funktionen innerhalb Ihrer Website oder Web-App verwenden wir anteilige Credits – das bedeutet, dass Ihre Credits nur dann verbraucht werden, wenn Ihre Nutzer mit Ihrem KI-Tool interagieren.

Ja. Ihr Dashboard zur KI Credit-Nutzung zeigt eine Aufschlüsselung der für Erstellung und Bearbeitung verwendeten Credits sowie der von den KI-Funktionen Ihrer App verbrauchten Credits – damit Sie jederzeit genau sehen, wofür Ihre Credits genutzt werden.

Überhaupt nicht. AI Builder ist für alle gedacht – vom nicht-technischen Hersteller bis zum erfahrenen Entwickler. Wenn Sie beschreiben können, was Sie bauen möchten, kann AI Builder Ihnen helfen, es zu bauen.

Ja – wenn Sie bereits zuvor ein Projekt mit dem KI App-Baukasten erstellt oder eine Website mit Horizons per Vibe Coding entwickelt haben, ist die integrierte KI-Funktion bereits ohne zusätzliche Kosten in Ihrem Plan enthalten. Öffnen Sie einfach ein bestehendes Projekt oder starten Sie ein neues, laden Sie Ihre KI-Credits auf und legen Sie los.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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