Alle Funktionen, um Ihre nächste Idee voranzutreiben
Mehr Leistung – von Anfang an
Veröffentlichen Sie Ihr Projekt, ohne Code zu schreiben. Erklären Sie, was Sie brauchen, und die KI erledigt es – von Design bis Funktionen.
Machen Sie mehr aus Ihren Websites. Horizons unterstützt Stripe, PayPal, Google AdSense und mehr – jeweils mit einer einfachen Einrichtungsanleitung, damit Sie nie stecken bleiben.
Gehen Sie sofort live. Testen, optimieren und veröffentlichen Sie Ihre Website oder Web-App in Minuten.
Mit Horizons ist KI bereits in Ihre App integriert. Fügen Sie Chatbots, Bildgeneratoren und intelligente Assistenten hinzu – ohne Konten, ohne Einrichtung, ohne unerwartete Kosten.
Arbeitet mit fortschrittlichsten großen Sprachmodellen (LLMs) – für garantierte Geschwindigkeit und Kreativität.
Erstellen Sie Apps mit Benutzer-Logins, Datenspeicherung, automatisiertem E-Mail-Versand und mehr – ganz ohne zusätzliche Einrichtung oder externe Dienste.
Passen Sie Textkomponenten visuell in Echtzeit an.
Einfach Bild hochladen und Design erhalten. Verwandeln Sie visuelle Referenzen in komplette Webseiten.
Hostinger AI Builder stellt sicher, dass jedes Projekt, das Sie erstellen, auffindbar ist – von der Google-Suche bis hin zu ChatGPT – Sie sind abgedeckt.
Mit vollem Zugriff auf den Code Ihres Projekts können Sie es nach Ihren Wünschen reparieren, optimieren und weiterentwickeln.
Fügen Sie eine beliebige URL ein, und die KI erstellt die Website als vollständig editierbares Projekt neu – ein idealer Ausgangspunkt für die Neugestaltung, Modernisierung oder Migration innerhalb von Minuten.
Ihr KI-Partner für alle Fälle
Veröffentlichen und Updaten
Automatische Fehlerbehebung
Versionswiederherstellung
SEO-bereit
KI-Chat
Schalten Sie das komplette Hostinger Horizons-Erlebnis frei
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Jederzeit kündbar
24/7 Kundendienst
Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.
Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.
Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.