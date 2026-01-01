Klonen Sie jede Website. Passen Sie sie mit KI an.

Fügen Sie eine URL ein, um eine beliebige Website als vollständig bearbeitbare Version nachzubilden und anschließend mit KI anzupassen. Dafür benötigen Sie weder Programmierkenntnisse noch eine Agentur.

Keine Kreditkarte erforderlich

Ein Website-Kloner, mit dem Sie Websites weiter verbessern können

Behalten Sie die Struktur bei, die Ihnen gefällt, und ändern Sie anschließend die Teile, die Ihnen nicht gefallen.
Ein Website-Kloner, mit dem Sie Websites weiter verbessern können

Aus URL generieren

Fügen Sie den Link zu einer beliebigen bestehenden Website ein. Die KI bildet deren Inhalte, Struktur und Design als bearbeitbare Website nach, die Sie anschließend weiterentwickeln können.
Überarbeiten Sie Inhalte, fügen Sie Abschnitte hinzu oder ändern Sie das Design per KI-Chat oder Drag-and-Drop. Behalten Sie bei, was funktioniert, und aktualisieren Sie, was nicht funktioniert.
Bearbeiten, hosten und veröffentlichen Sie Ihre neu erstellte Website an einem Ort, ohne auf Entwickler angewiesen zu sein oder Code schreiben zu müssen.

Egal welche Aufgabe, mit KI kommen Sie schneller ans Ziel.

Website-Übertragungen, Redesigns, Kundenprojekte und mehr. Überspringen Sie wiederkehrende Einrichtungsschritte und widmen Sie sich direkt der Arbeit, die wirklich zählt.
Egal welche Aufgabe, mit KI kommen Sie schneller ans Ziel.

Migrieren, ohne von vorne anzufangen

Übertragen Sie Ihre Website von WordPress, einem anderen Website-Baukasten oder einer beliebigen anderen Plattform, ohne jede Seite manuell neu erstellen zu müssen.
Erweitern Sie eine ältere Website um Funktionen, die sie bisher nicht unterstützt hat – von Buchungen und Kunden-Dashboards bis hin zu E-Commerce.
Nehmen Sie eine bestehende Website als Ausgangspunkt und ändern Sie dann Inhalte, Struktur und Funktionen, um sie an eine neue Marke, ein neues Angebot oder eine neue Zielgruppe anzupassen.
Importieren Sie die bestehende Website eines Kunden als Ausgangspunkt und passen Sie sie anschließend nach dessen Vorgaben an, ohne sie manuell neu erstellen zu müssen.
Bilden Sie Ihre Website nach und nutzen Sie anschließend KI, um die Inhalte an neue Sprachen und Märkte anzupassen.
Verwandeln Sie eine bestehende Website in eine bearbeitbare Sandbox, um neue Layouts, Branding-Konzepte oder Botschaften vor der Veröffentlichung zu testen.

Wie man eine Website mit KI klont

01

Fügen Sie die URL ein.

Geben Sie den Link zu einer Website ein und bitten Sie die KI, sie zu klonen. Die KI analysiert ihre Inhalte, ihr Layout und ihre Struktur, um sie als bearbeitbare Website nachzubilden.
02

Überprüfen und anpassen

Ihre nachgebildete Website kann jetzt bearbeitet werden. Chatten Sie mit der KI, um Inhalte neu zu formulieren, das Design zu aktualisieren oder neue Abschnitte hinzuzufügen, bis alles Ihren Vorstellungen entspricht.
03

Mit einem Klick veröffentlichen

Wenn Sie mit Ihrer Website zufrieden sind, veröffentlichen Sie sie mit einem Klick. Hosting, Ihre Domain und alles, was Sie für den Livegang benötigen, sind bereits enthalten.

Entdecken Sie, was Sie mit dem Hostinger KI Builder noch alles erstellen können.

Prototypen

MVPs

SaaS-Anwendungen

Maßgeschneiderte KI-gestützte Tools

E-Commerce-Apps und -Shops

Buchungs-Apps

Nutzen Sie Ihre Website als Ausgangspunkt. So gelangen Sie schneller zur nächsten Version.

Kostenlos starten

Keine Kreditkarte erforderlich

KI Website-Kloner: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Der Website-Kloner ist eine Funktion des Hostinger AI Builders, die eine bestehende Website anhand einer URL nachbildet und deren Struktur, Stil und Inhalte als bearbeitbares, interaktives Projekt erfasst. Fügen Sie einfach einen Link ein, und die KI erstellt einen Ausgangspunkt, den Sie frei anpassen können.

Website-Klonen ist ideal für alle, die bereits eine Website im Sinn haben – sei es ihre eigene, die eines Kunden oder eine, von der sie migrieren möchten. Besonders nützlich ist es für Kleinunternehmer, die eine veraltete Website aktualisieren möchten, ohne eine Agentur zu beauftragen, für Freelancer und Agenturen, die Kundenwebsites schneller neu erstellen möchten, und für alle, die von einem anderen Website-Baukasten, WordPress oder einer ähnlichen Plattform wechseln.

Sie können eine neue Version jeder Website erstellen, deren URL Sie angeben, sofern Sie deren Inhaber sind oder die Nutzungsrechte besitzen. AI Builder analysiert den sichtbaren Inhalt und die Struktur der Website, um Ihre Version zu erstellen. Die Ergebnisse können je nach Komplexität der Originalwebsite variieren.

Ja, die Bearbeitung ist der springende Punkt. Sobald Ihre Website generiert ist, können Sie Texte, Farben, Bilder, Layout und Komponenten ändern, indem Sie entweder Elemente direkt auswählen oder die gewünschte Änderung im KI-Chat beschreiben.

Ja. Wenn Sie mehr Kontrolle wünschen, steht Ihnen die vollständige Codebearbeitung zur Verfügung, sodass Sie über den visuellen Editor hinaus Anpassungen vornehmen und das Projekt nach Bedarf skalieren können.

Das generierte Ergebnis ist ein guter Ausgangspunkt, keine pixelgenaue Kopie. Manche Layouts, Animationen oder stark angepasste Elemente werden möglicherweise nicht exakt übernommen. Anschließend können Sie alles – vom Layout bis zum Inhalt – mithilfe von KI-Vorschlägen oder manuellen Drag-and-Drop-Bearbeitungen anpassen.

Keine. Fügen Sie einfach eine URL ein und beschreiben Sie die gewünschten Änderungen in einfacher Sprache. AI Builder erledigt den Rest – Design- oder technische Kenntnisse sind nicht erforderlich.

Sie können kostenlos starten, keine Kreditkarte erforderlich. Sie erhalten KI-Credits, um Ihre erste nachgebildete Website zu generieren und zu bearbeiten. Wenn Sie bereit sind zu veröffentlichen, wählen Sie einen kostenpflichtigen Tarif. Hosting und Domain sind bereits enthalten.

Ihre Privatsphäre ist uns wichtig

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