Klonen Sie jede Website. Passen Sie sie mit KI an.
Ein Website-Kloner, mit dem Sie Websites weiter verbessern können
Aus URL generieren
Neugestaltung mit KI
Besitze, was du baust
Egal welche Aufgabe, mit KI kommen Sie schneller ans Ziel.
Migrieren, ohne von vorne anzufangen
Modernisieren Sie eine veraltete Website
Eine Website für einen neuen Zweck anpassen
Die Website eines Kunden nachbilden
Mehrsprachigkeit
Prototyp und Experiment
Wie man eine Website mit KI klont
Fügen Sie die URL ein.
Überprüfen und anpassen
Mit einem Klick veröffentlichen
Entdecken Sie, was Sie mit dem Hostinger KI Builder noch alles erstellen können.
KI Website-Kloner: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist ein Website-Kloner?
Für wen ist die Website-Klonfunktion gedacht?
Website-Klonen ist ideal für alle, die bereits eine Website im Sinn haben – sei es ihre eigene, die eines Kunden oder eine, von der sie migrieren möchten. Besonders nützlich ist es für Kleinunternehmer, die eine veraltete Website aktualisieren möchten, ohne eine Agentur zu beauftragen, für Freelancer und Agenturen, die Kundenwebsites schneller neu erstellen möchten, und für alle, die von einem anderen Website-Baukasten, WordPress oder einer ähnlichen Plattform wechseln.
Kann ich jede beliebige Website klonen?
Kann ich die geklonte Website bearbeiten?
Ja, die Bearbeitung ist der springende Punkt. Sobald Ihre Website generiert ist, können Sie Texte, Farben, Bilder, Layout und Komponenten ändern, indem Sie entweder Elemente direkt auswählen oder die gewünschte Änderung im KI-Chat beschreiben.
Kann ich den Code bearbeiten?
Ja. Wenn Sie mehr Kontrolle wünschen, steht Ihnen die vollständige Codebearbeitung zur Verfügung, sodass Sie über den visuellen Editor hinaus Anpassungen vornehmen und das Projekt nach Bedarf skalieren können.
Wird die geklonte Website exakt gleich aussehen?
Benötige ich Programmierkenntnisse, um eine Website zu klonen und zu bearbeiten?
Keine. Fügen Sie einfach eine URL ein und beschreiben Sie die gewünschten Änderungen in einfacher Sprache. AI Builder erledigt den Rest – Design- oder technische Kenntnisse sind nicht erforderlich.
Ist das Klonen von Websites kostenlos zum Ausprobieren?
Sie können kostenlos starten, keine Kreditkarte erforderlich. Sie erhalten KI-Credits, um Ihre erste nachgebildete Website zu generieren und zu bearbeiten. Wenn Sie bereit sind zu veröffentlichen, wählen Sie einen kostenpflichtigen Tarif. Hosting und Domain sind bereits enthalten.