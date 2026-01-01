Stellen Sie Ihre Arbeit mit einer Präsentationswebsite oder -App vor

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So erstellen Sie mit KI eine Präsentationswebsite oder -App
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Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.
Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.
Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.
Website und App zur Unternehmenspräsentation: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist eine Unternehmenspräsentationswebsite?
Eine Business-Showcase-Website ist Ihre professionelle Online-Präsenz – ein Ort, an dem potenzielle Kunden entdecken können, wer Sie sind, Ihre Arbeit erkunden und sich entscheiden, mit Ihnen in Kontakt zu treten. Eine großartige Showcase umfasst normalerweise eine Portfolio-Galerie oder Projektseiten, Serviceseiten, Fallstudien, Kundenberichte und eine klare Möglichkeit, einen Anruf zu buchen oder in Kontakt zu treten – die genaue Mischung hängt von Ihrem Unternehmenstyp ab. Im Gegensatz zu einer einfachen Webseite ist sie so konzipiert, dass sie einen starken ersten Eindruck hinterlässt und Besucher in Kunden verwandelt. Mit AI Builder können Sie eine erstellen, die genau das enthält, was Sie benötigen – beschreiben Sie es einfach und KI kümmert sich um den Rest.
Wer kann mit Horizons eine Präsentationswebsite oder -App erstellen?
Jeder, der online professionell auftreten und mehr Kunden gewinnen möchte – Freiberufler, Künstler, Berater, Coaches, Agenturen, Inhaber kleiner Unternehmen und viele mehr. Wenn Ihr Unternehmen eine professionelle Online-Präsenz benötigt, kann Horizons eine Präsentation erstellen, die zu Ihrer Arbeitsweise passt.
Wie erstelle ich eine Präsentationswebsite ohne technische Kenntnisse?
Horizons verwendet einen dialogbasierten Ansatz zur Erstellung von Projekten – oft als Vibe Coding bezeichnet. Sie beschreiben einfach in natürlicher Sprache, was Sie möchten, und die KI erstellt es in Echtzeit für Sie.
Möchten Sie eine Portfolio-Galerie hinzufügen? Fragen Sie einfach danach. Benötigen Sie ein Kontaktformular? Beschreiben Sie es. Möchten Sie das Design an Ihre Markenfarben anpassen? Sagen Sie es Horizons, und es ist in wenigen Sekunden erledigt.
Horizons funktioniert außerdem in über 80 Sprachen, sodass Sie in Ihren eigenen Worten erstellen können – ganz ohne technisches Fachvokabular. Wenn Sie neu in diesem Bereich sind, erklärt Ihnen unser Leitfaden zu Vibe Coding alles, was Sie für den Einstieg wissen müssen.
Kann ich mit Horizons ein Kundenportal erstellen?
Ja – und genau hier hebt sich Horizons wirklich ab. Dank des integrierten Backends können Sie ein vollständig benutzerdefiniertes Kundenportal mit Benutzeranmeldungen, Dateifreigabe, Projektaktualisierungen und vielem mehr erstellen – alles unter Ihrer eigenen Marke. Ihre Kunden erhalten einen professionellen Bereich, in dem sie stets auf dem Laufenden bleiben, und Sie behalten die volle Kontrolle darüber, was sie sehen und tun können.
Wird meine Präsentationswebsite bei Google angezeigt?
Ja, Ihre Präsentationswebsite verfügt von Anfang an über integrierte SEO-Optimierung, die automatisch eingerichtet wird. Wichtige technische Dateien wie sitemap.xml, robots.txt und llms.txt werden automatisch für Sie erstellt, damit Suchmaschinen und KI-Tools wie ChatGPT und Perplexity Ihre Inhalte verstehen können – ganz ohne technische Einrichtung Ihrerseits.
Sie können außerdem Marketing-Integrationen nutzen, um Ihre Präsentationswebsite zu bewerben und neue Kunden über die wichtigsten Kanäle zu erreichen.
Was ist, wenn ich Änderungen vornehmen muss, wenn mein Unternehmen wächst?
Die Aktualisierung Ihrer Präsentationswebsite oder -App ist genauso einfach wie deren Erstellung. Kehren Sie einfach zu Ihrem Projekt zurück, öffnen Sie es und chatten Sie weiter mit Horizons – beschreiben Sie die gewünschten Änderungen, und Horizons kümmert sich um den Rest. Das gehört zur Vibe Coding-Erfahrung, ganz ohne Entwickler.
Und wenn Sie über technisches Wissen verfügen oder Ihr Projekt später weiter ausbauen möchten, erhalten Sie mit Horizons vollständigen Zugriff auf den Code – sodass Sie es beliebig erweitern können.
Wie viel kostet es, mit Horizons eine Präsentationswebsite oder -App zu erstellen?
Sie können kostenlos starten – keine Kreditkarte erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können. Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, größere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihre Präsentationswebsite oder -App zu beschreiben, sie zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich festlegen.
Gut zu wissen: KI-Credits werden auch für KI-Funktionen in Ihrer Website oder App verwendet – wie z. B. einen Chatbot oder eine intelligente Suche –, jedoch nur, wenn Ihre Nutzer damit interagieren.
Wenn Sie bereit sind zu veröffentlichen, beginnen die kostenpflichtigen Pläne bei 2,99 €/Mon. und beinhalten Hosting und Domain – Sie müssen also nichts weiter einrichten. Klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“, und Ihre Präsentationswebsite geht online.
Gehen Ihnen die Credits aus? Sie können jederzeit Credits nachkaufen und Ihren Verbrauch im Dashboard verfolgen.
Was ist der Unterschied zwischen Horizons und Hostinger Website-Baukasten für eine Unternehmenspräsentation?
Hostinger bietet zwei Möglichkeiten, eine Website zur Unternehmenspräsentation zu erstellen – mit der Vibe Coding-Plattform Horizons und dem Drag-and-Drop Website-Baukasten von Hostinger. Der Unterschied steckt bereits im Namen.
Mit Hostinger Website-Baukasten können Sie mit einer Vorlage starten oder anhand einer Beschreibung eine Unternehmenswebsite erstellen und diese anschließend durch Drag-and-Drop vorgefertigter Elemente anpassen. Das eignet sich hervorragend für alle, die schnell eine übersichtliche und professionelle Portfolio-Website für ihr Unternehmen veröffentlichen möchten.
Horizons verfolgt einen dialogbasierten Ansatz – Sie chatten mit der KI, und sie setzt Änderungen in Echtzeit um – dadurch erhalten Sie deutlich mehr Freiheit bei der Anpassung. Dank des integrierten Backends können Sie außerdem fortschrittlichere Projekte erstellen, beispielsweise Kundenportale mit Benutzeranmeldungen und Mitgliedschaftsfunktionen. Und wer möchte, erhält zusätzlich vollständigen Zugriff auf den Code.
Beide Tools wurden für Menschen ohne technisches Wissen entwickelt – der Unterschied liegt darin, wie Sie arbeiten möchten und wie viel Flexibilität Sie benötigen.