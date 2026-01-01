Stellen Sie Ihre Arbeit mit einer Präsentationswebsite oder -App vor

Sie können kostenlos starten – keine Kreditkarte erforderlich. Nach der Anmeldung erhalten Sie 5 KI-Credits, mit denen Sie sofort loslegen können. Die Credit-Nutzung hängt von der Komplexität jedes Prompts ab – einfachere Anpassungen kosten weniger als einen Credit, größere Projekte benötigen möglicherweise mehr. Ihre kostenlosen Credits reichen aus, um Ihre Präsentationswebsite oder -App zu beschreiben, sie zum Leben zu erwecken und Horizons kennenzulernen, bevor Sie sich festlegen.



Gut zu wissen: KI-Credits werden auch für KI-Funktionen in Ihrer Website oder App verwendet – wie z. B. einen Chatbot oder eine intelligente Suche –, jedoch nur, wenn Ihre Nutzer damit interagieren.



Wenn Sie bereit sind zu veröffentlichen, beginnen die kostenpflichtigen Pläne bei 2,99 €/Mon. und beinhalten Hosting und Domain – Sie müssen also nichts weiter einrichten. Klicken Sie einfach auf „Veröffentlichen“, und Ihre Präsentationswebsite geht online.



Gehen Ihnen die Credits aus? Sie können jederzeit Credits nachkaufen und Ihren Verbrauch im Dashboard verfolgen.