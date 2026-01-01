Online verkaufen mit einem Shop nach Ihren Vorstellungen
Alles, was Sie brauchen, um online zu verkaufen und zu skalieren
Digitale Produkte verkaufen
Alles, um Ihr Wachstum anzukurbeln
Hosting, Domain und E-Mail – alles inklusive. Einfache Einrichtung für Marketing- und Zahlungstools: SEO, Stripe, PayPal, AdSense und mehr.
0 % Transaktionsgebühren
Behalten Sie, was Sie verdienen. Akzeptieren Sie über 100 Zahlungsmethoden ohne zusätzliche Gebühren.
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Ihre E-Commerce-Idee, bereit zur Erstellung
Benutzerdefinierter Online-Shop
Mitglieder-Website
KI-Chatbot
Inventar-Tracker-Tool
Sendungsverfolgungssystem
Vertriebsanalyse-Dashboard
So verkaufen Sie mit KI online
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Anpassen und testen
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Vorlage wählen. Individuell anpassen.
Velour (fashion store)
Online coffee store
Alpaca (online boutique)
In Minuten vom Konzept zur Kasse
Entdecken Sie, was Horizons sonst noch für Ihr Unternehmen erstellen kann
Das sagen Nutzer über Hostinger Horizons
Vibe-Codierung komprimiert die Entwicklung um 45 %. Tools wie Hostinger AI Builder verwandeln natürliche Sprache in Stunden statt Wochen in funktionierende Prototypen. Die Einstiegshürde für die Erstellung von Software ist drastisch niedriger.
Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, das neue @Hostinger Horizons KI App-Baukasten-Tool zu testen, und ich muss sagen, ich war beeindruckt. 😎
Hostinger Horizons ist möglicherweise das effizienteste Vibe-Code-Tool zum Erstellen von Millionen-Dollar-Apps.
Hostinger Horizons ist eine neue und innovative Möglichkeit, MVPs zu erstellen und Ideen zu testen, bevor man alles auf eine Karte setzt.
Sie werden nicht glauben, wie einfach es ist, mit Hostingers KI HORIZONS die gewünschten Funktionen für Ihre Website und Ihre Kunden zu erstellen! Einfach unglaublich – überzeugen Sie sich selbst!
Hostinger Horizons ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Idee umsetzen können – Sie müssen sie nur beschreiben, und schon funktioniert es.
Ich bin begeistert, wie sich die Dinge bei @Hostinger Horizons entwickeln! Das neue KI-Update hat richtig Spaß gemacht. Es war nicht nur für mich, sondern auch für viele andere, die ich kenne, ein echter Game Changer.
Ich frage mich, wie Hostinger Horizons kreiert hat ... Es ist verrückt, wie schnell jeder Front- und Back-End bereitstellen kann.
Ich kann dir nicht sagen, wie lange dieses Projekt schon auf meiner irgendwann erscheinenden Liste gewartet hat, BIS ihr den KI-Baukasten gemacht habt. Ich weiß nichts über das Programmieren von Web Apps. 0 und da ist es. Mein Traumprojekt, um Fellows zu helfen, ist LIVE. Whoo!
Hostinger Horizons ist im Vergleich zu allen anderen Anbietern wirklich bahnbrechend. Es war so einfach, eine Subdomain für meinen Blog in meiner Web-App einzurichten – ich dachte nur: „Wow!“
Sie können jetzt Web-Apps erstellen, indem Sie einfach eine Eingabeaufforderung bei Hostinger Horizons eingeben. Wirklich cool!
Ich habe Hostinger Horizons ausprobiert und es ist bahnbrechend! Dieser No-Code KI App-Baukasten erstellt schicke Websites und Apps in Minuten – er designt, programmiert und schreibt für Sie. Einen Versuch ist es wert.
Es ist, als ob Sie einen erstklassigen Webentwickler/Softwareentwickler hätten, der bereit ist, alles umzusetzen, was Sie sich vorstellen können.
Mit Hostinger Horizons können Sie wirklich tolle Inhalte erstellen. Es ist anders als ein typischer Website-Baukasten – es bietet mehr.
Horizons Vibe Coding Online-Shop: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist Horizons E-Commerce?
Horizons E-Commerce wurde entwickelt, um den Online-Verkauf für alle zugänglich zu machen. Die KI von Horizons erstellt Ihren Online-Shop oder Ihre benutzerdefinierte E-Commerce-Web-App über eine einfache Chat-Oberfläche, während die native E-Commerce-Lösung von Hostinger Produkte, Zahlungen, Bestellungen und Versand verwaltet – alles funktioniert sofort nahtlos zusammen.
Keine Programmierung, keine technische Einrichtung, keine separaten Tools, die Sie verwalten müssen. Alles, was Sie für den Online-Verkauf benötigen – bereit, wenn Sie es sind.
Was kann ich verkaufen?
Sie können physische und digitale Produkte, Geschenkkarten sowie Print-on-Demand-Produkte verkaufen.
Abonnements und Termine werden noch nicht unterstützt, Sie können sie jedoch mit Tools von Drittanbietern anbieten.
- Um mit dem Verkauf von Abonnements zu beginnen, empfehlen wir die Verwendung von Stripe. Bitten Sie Horizons einfach, Ihnen bei der Verbindung mit Ihrem Projekt zu helfen.
- Für Termine eignen sich Tools wie Calendly hervorragend. Sie können Horizons auch fragen, wie Sie es zu Ihrer Website hinzufügen.
Welche Zahlungsmethoden werden unterstützt?
Wählen Sie aus über 100 Zahlungsmethoden, darunter Karten, PayPal, Google Pay, Apple Pay und weitere. Welche Zahlungsmethoden für Ihren Shop verfügbar sind, hängt davon ab, wo Sie verkaufen, von Ihrem Standort, der verwendeten Währung und davon, an wen Sie verkaufen.
Welche Versandarten werden unterstützt?
Sobald Sie einen Online-Shop verbunden haben, können Sie Ihre Versandzonen mit bis zu 25 Lieferoptionen bestimmen und benutzerdefinierte Versandregeln basierend auf dem Bestellwert oder dem Artikelgewicht festlegen.
Wie verbinde ich einen Online-Shop mit meinem Projekt?
Es sind nur zwei Schritte erforderlich, um Ihren Shop zum Laufen zu bringen:
- Klicken Sie oben rechts in Ihrem Horizons-Projekt auf „Integrationen“ und wählen Sie anschließend den Online-Shop aus, den Sie verbinden möchten. Horizons richtet ihn innerhalb weniger Augenblicke für Sie ein.
- Nach der Verbindung gehen Sie zu „Integrationen“ → „Online-Shop“, um auf alle Einstellungen Ihres Shops zuzugreifen.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Schritt-für-Schritt-Leitfaden.
Wie bearbeite ich meinen Online-Shop?
Sie können Ihren Shop jederzeit verwalten, indem Sie auf „Integrationen” → „Online-Shop” klicken.
Sobald die Verbindung hergestellt ist, werden Ihnen Links angezeigt, über die Sie zum integrierten Shop-Manager weitergeleitet werden. Von dort aus können Sie Produkte, Zahlungen und vieles mehr verwalten – ganz ohne Eingabeaufforderungen.
Wenn Sie das Erscheinungsbild Ihres Online-Shops (z. B. das Layout Ihrer Produktliste) ändern möchten, bitten Sie einfach die KI im Chat, die entsprechenden Änderungen vorzunehmen.
Kann ich mit Horizons mehr als nur einen Online-Shop erstellen?
Ja – und genau hier hebt sich Horizons wirklich ab. Von einem einfachen Online-Shop bis hin zu einer vollständig benutzerdefinierten E-Commerce-App ermöglicht Ihnen Horizons die Erstellung praktisch jeder denkbaren E-Commerce-Lösung – einschließlich benutzerdefinierter Tools, die exakt auf die Anforderungen Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Bestandsverfolgungssysteme, Bestellverwaltungssysteme, Vertriebs-Dashboards – beschreiben Sie einfach, was Sie benötigen, und Horizons erstellt es für Sie.
Benötige ich Programmiererfahrung, um eine E-Commerce-App oder einen Online-Shop zu erstellen?
Überhaupt keine. Horizons basiert auf Vibe Coding – beschreiben Sie einfach, was Sie erstellen möchten, und die KI kümmert sich um den Rest. Ganz gleich, ob Sie einen Online-Shop starten oder ein benutzerdefiniertes E-Commerce-Tool erstellen möchten – alles beginnt mit einer Eingabe.
Wenn Sie einen Online-Shop veröffentlichen möchten, können Sie mit einer einzigen Eingabe eine erste Website erstellen, anschließend die integrierte Online-Shop-Funktion aktivieren und Ihre Produkte hinzufügen – ganz ohne eine einzige Zeile Code zu schreiben.
Ist Vibe Coding das Richtige für mich?
Wenn Sie schon einmal eine Idee für einen Online-Shop oder ein benutzerdefiniertes E-Commerce-Tool hatten, aber nicht wussten, wo Sie anfangen sollen, dann ist Vibe Coding genau das Richtige für Sie. Anstatt Code zu schreiben, beschreiben Sie einfach in natürlicher Sprache, was Sie erstellen möchten – die KI setzt es Schritt für Schritt für Sie um.
Am besten finden Sie es heraus, indem Sie es selbst ausprobieren. Horizons bietet eine kostenlose Testversion mit 5 Eingabeaufforderungen – genug, um per Vibe Coding einen ersten Online-Shop oder eine benutzerdefinierte E-Commerce-App zu erstellen und genau zu sehen, was alles möglich ist, bevor Sie sich binden. Keine Kreditkarte erforderlich.
Was ist der Unterschied zwischen Horizons und Hostinger Website-Baukasten für E-Commerce?
Hostinger bietet zwei Möglichkeiten, eine E-Commerce-Website zu erstellen – mit der Vibe Coding-Plattform Horizons und Hostingers Drag-and-Drop Website-Baukasten. Der Unterschied steckt bereits im Namen.
Mit Hostinger Website-Baukasten haben Sie die Option, mit einer Vorlage zu starten oder anhand einer Beschreibung eine E-Commerce-Website zu erstellen, die Sie anschließend per Drag-and-Drop vorgefertigter Elemente anpassen. Es eignet sich hervorragend für alle, die schnell einen übersichtlichen und einfachen Online-Shop veröffentlichen möchten.
Horizons verfolgt einen dialogbasierten Ansatz – Sie chatten mit KI, und Ihre Änderungen werden in Echtzeit umgesetzt. Dadurch erhalten Sie deutlich mehr Freiheit bei der Anpassung. Dank des integrierten Backends können Sie außerdem fortschrittlichere Projekte erstellen – beispielsweise Marktplätze oder komplexere Online-Shops mit Benutzeranmeldungen. Und wenn Sie möchten, erhalten Sie vollständigen Zugriff auf Ihren Code.
Beide Tools basieren auf der nativen E-Commerce-Lösung von Hostinger und wurden für Menschen ohne technisches Wissen entwickelt – der Unterschied liegt in der gewünschten Arbeitsweise und darin, wie viel Flexibilität Sie benötigen.