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Einer unserer Horizons-Experten. Steht der Community mit Tipps und Tricks zur Seite.
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Erstellt – meist auf Portugiesisch – leicht verständliche Tutorials. Damit Horizons einfach und zugänglich ist.
AschiLaci
Verbindet praktische Bauerfahrung mit proaktiver Problemmeldung bei Horizons und Hostinger und trägt so dazu bei, die Produkte durch reale Nutzung und detailliertes Feedback Tag für Tag zu verbessern.
Luis De Jesus Figueroa
Bietet mit klaren Schritt-für-Schritt-Antworten auf Englisch und Spanisch stets abrufbare Hilfe.