Verwandeln Sie WhatsApp mit KI in ein CRM
So erstellen Sie ein WhatsApp CRM für Ihr Unternehmen
Ihre Idee beschreiben oder Vorlage wählen
WhatsApp mit Ihrem CRM verbinden
Ihr CRM anpassen
Sehen Sie sich unser Schritt-für-Schritt-Tutorial an
Vorlage wählen. Individuell anpassen.
Vorgefertigte Vorlagen
CRM via WhatsApp (minimalist)
CRM via WhatsApp (green)
CRM via WhatsApp (violet)
Alles, was Sie zum Erstellen Ihres CRM benötigen – an einem Ort
Erstellen Sie ein CRM, das auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist und Ihnen gehört
Volle Datenhoheit
Integrierte KI
Mit einer vorgefertigten Vorlage starten
Professionelle Infrastruktur
WhatsApp CRM: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist ein WhatsApp CRM?
Ein WhatsApp CRM ist ein Tool, mit dem Sie Kundenbeziehungen direkt über WhatsApp verwalten können. Statt den Überblick über Gespräche zu verlieren, können Sie Kontakte organisieren, Leads durch eine Vertriebspipeline verfolgen und Abschlüsse erzielen – alles an einem Ort. Im Gegensatz zu herkömmlichen CRM-Lösungen erreicht es Ihre Kunden dort, wo sie bereits sind: auf WhatsApp.
Was kann ich mit meinem WhatsApp CRM tun?
Mit einem WhatsApp CRM können Sie Ihre Kontakte organisieren und verwalten, Leads durch eine visuelle Vertriebspipeline verfolgen, Nachrichten automatisieren und Zahlungen annehmen – alles verbunden mit Ihrem WhatsApp. Sie können es außerdem mit KI an Ihre individuellen geschäftlichen Anforderungen anpassen – ganz ohne Programmierkenntnisse.
Benötige ich Programmierkenntnisse, um mit KI ein WhatsApp CRM zu erstellen?
Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Mit der Vibe Coding-Plattform Hostinger Horizons können Sie Ihr eigenes WhatsApp CRM erstellen, indem Sie einfach mit der KI chatten. Oder Sie starten mit einer vorgefertigten Vorlage und passen sie in Ihrer eigenen Sprache an – die KI übernimmt den Code, das Design und die Inhalte für Sie.
Wie erstelle ich mit Hostinger Horizons ein WhatsApp CRM?
Mit Hostinger Horizons ist die Erstellung einer WhatsApp CRM-App einfach und erfordert nur wenige Schritte:
- Nutzen Sie unseren KI App-Baukasten oder eine unserer vorgefertigten Vorlagen, um kostenlos mit dem Erstellen zu beginnen.
- Passen Sie alles an Ihre geschäftlichen Anforderungen an, indem Sie mit der KI chatten – auch als Vibe Coding bekannt. Dafür brauchen Sie keine technischen Kenntnisse, nur Ihre Ideen, die Sie in einfacher Sprache beschreiben.
- Wählen Sie einen Plan, um zusätzliche Eingabeaufforderungen freizuschalten und Ihr CRM mit einem Klick zu veröffentlichen.
- Verbinden Sie WhatsApp mit Ihrem CRM über die Twilio-Integration.
Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden Wie man WhatsApp CRM für kleine Unternehmen erstellt oder in unseren Video-Tutorials.
Wie lange dauert die Einrichtung eines WhatsApp CRM?
Das hängt davon ab, wie stark Sie die App anpassen möchten. Mit einer vorgefertigten Vorlage können Sie innerhalb weniger Minuten loslegen. Wenn Sie jedoch jedes Detail auf Ihr Unternehmen zuschneiden möchten, kann es länger dauern. Hostinger Horizons macht den Prozess in jedem Fall so schnell und intuitiv wie möglich – chatten Sie einfach mit der KI, und sie übernimmt die aufwändige Arbeit.
Kann ich das CRM an meine individuellen geschäftlichen Anforderungen anpassen?
Ja – mit Hostinger AI Builder können Sie alles individuell anpassen. Beschreiben Sie einfach in Ihren eigenen Worten, was Sie benötigen, und die KI passt Design, Inhalt und Funktionalität für Sie an. Egal, ob Sie eine bestimmte Vertriebspipeline, benutzerdefinierte Kontaktfelder oder ein einzigartiges Layout benötigen, Sie können es durch Gespräche verfeinern, bis es perfekt zu Ihrem Unternehmen passt.
Kann Hostinger Horizons kostenlos genutzt werden?
Hostinger Horizons ist nicht kostenlos, aber Sie können es testen, bevor Sie sich für einen Plan entscheiden. Lesen Sie unseren ausführlichen Leitfaden dazu, wie Sie loslegen und das Beste aus der Plattform herausholen.