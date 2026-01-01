Das hängt davon ab, wie stark Sie die App anpassen möchten. Mit einer vorgefertigten Vorlage können Sie innerhalb weniger Minuten loslegen. Wenn Sie jedoch jedes Detail auf Ihr Unternehmen zuschneiden möchten, kann es länger dauern. Hostinger Horizons macht den Prozess in jedem Fall so schnell und intuitiv wie möglich – chatten Sie einfach mit der KI, und sie übernimmt die aufwändige Arbeit.