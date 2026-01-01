Verwandeln Sie WhatsApp mit KI in ein CRM

Verwalten Sie Ihre Kontakte professionell. Verbinden Sie WhatsApp. Verwalten Sie Leads. Erzielen Sie Abschlüsse.
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Verwandeln Sie WhatsApp mit KI in ein CRM

So erstellen Sie ein WhatsApp CRM für Ihr Unternehmen

01

Ihre Idee beschreiben oder Vorlage wählen

Beschreiben Sie, wie Ihr Unternehmen arbeitet, und die KI erstellt ein CRM-System, das genau dazu passt. Oder legen Sie direkt mit einer unserer professionell gestalteten Vorlagen los. Keine Programmierkenntnisse erforderlich.
02

WhatsApp mit Ihrem CRM verbinden

Mit nur wenigen Klicks wird Ihr WhatsApp über eine Twilio-Integration mit Ihrem CRM verbunden.
03

Ihr CRM anpassen

Machen Sie Ihr CRM einzigartig für Ihr Unternehmen. Chatten Sie einfach mit der KI, um Design und Inhalte zu bearbeiten und die Seiten zu personalisieren.

Sehen Sie sich unser Schritt-für-Schritt-Tutorial an

Folgen Sie unserem Video-Tutorial oder unserer Anleitung mit Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um in wenigen Minuten von der Idee zum Live-Projekt zu gelangen:
So erstellen Sie ein WhatsApp CRM mit KI

So erstellen Sie ein WhatsApp CRM mit KI

Tutorial
Video

Vorlage wählen. Individuell anpassen.

Wählen Sie eine professionell gestaltete Vorlage, passen Sie sie mit KI-gestützten oder visuellen Bearbeitungen an und bringen Sie Ihre Website schneller online.

Vorgefertigte Vorlagen

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (minimalist)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (green)

CRM via WhatsApp (violet)

CRM via WhatsApp (violet)

Alles, was Sie zum Erstellen Ihres CRM benötigen – an einem Ort

Erstellen Sie ein CRM, das auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist und Ihnen gehört

Erstellen Sie ein CRM, das auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist und Ihnen gehört

Beschreiben Sie, wie Ihr Unternehmen arbeitet, und Horizons erstellt ein CRM, das genau zu Ihrem Workflow passt – Ihre Pipeline, Ihre Labels und Ihren Follow-up-Rhythmus. Kein IT-Team erforderlich.
Im Gegensatz zu WhatsApp- oder Social-Media-Shops gibt Ihnen eine mit Horizons erstellte Website die volle Kontrolle über Ihre Kundendaten und schützt Sie vor Änderungen der Plattformrichtlinien oder Kontosperrungen.
Generieren Sie Antworten in Sekunden, stellen Sie einen Kundensupport-Chatbot bereit, der rund um die Uhr verfügbar ist, und halten Sie Ihr Geschäft auch dann am Laufen, wenn Sie schlafen.
Sie müssen Ihr CRM nicht von Grund auf neu erstellen. Vorlagen enthalten bereits komplexe Konfigurationen, App-Strukturen und Workflows, damit Sie schneller loslegen können.
Professionelles Hosting, eine individuelle Domain und Business E-Mail an einem Ort – alles, was Sie benötigen, um Vertrauen bei Ihrer Zielgruppe aufzubauen.

Mehr erfasste Leads. Mehr erzielte Abschlüsse. Mehr Zeit für Wichtigeres.

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WhatsApp CRM: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Hier finden Sie Antworten auf einige der häufigsten Fragen, die wir zur Erstellung eines WhatsApp CRM erhalten.

Ein WhatsApp CRM ist ein Tool, mit dem Sie Kundenbeziehungen direkt über WhatsApp verwalten können. Statt den Überblick über Gespräche zu verlieren, können Sie Kontakte organisieren, Leads durch eine Vertriebspipeline verfolgen und Abschlüsse erzielen – alles an einem Ort. Im Gegensatz zu herkömmlichen CRM-Lösungen erreicht es Ihre Kunden dort, wo sie bereits sind: auf WhatsApp.

Mit einem WhatsApp CRM können Sie Ihre Kontakte organisieren und verwalten, Leads durch eine visuelle Vertriebspipeline verfolgen, Nachrichten automatisieren und Zahlungen annehmen – alles verbunden mit Ihrem WhatsApp. Sie können es außerdem mit KI an Ihre individuellen geschäftlichen Anforderungen anpassen – ganz ohne Programmierkenntnisse.

Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Mit der Vibe Coding-Plattform Hostinger Horizons können Sie Ihr eigenes WhatsApp CRM erstellen, indem Sie einfach mit der KI chatten. Oder Sie starten mit einer vorgefertigten Vorlage und passen sie in Ihrer eigenen Sprache an – die KI übernimmt den Code, das Design und die Inhalte für Sie.

Mit Hostinger Horizons ist die Erstellung einer WhatsApp CRM-App einfach und erfordert nur wenige Schritte:

  • Nutzen Sie unseren KI App-Baukasten oder eine unserer vorgefertigten Vorlagen, um kostenlos mit dem Erstellen zu beginnen.
  • Passen Sie alles an Ihre geschäftlichen Anforderungen an, indem Sie mit der KI chatten – auch als Vibe Coding bekannt. Dafür brauchen Sie keine technischen Kenntnisse, nur Ihre Ideen, die Sie in einfacher Sprache beschreiben.
  • Wählen Sie einen Plan, um zusätzliche Eingabeaufforderungen freizuschalten und Ihr CRM mit einem Klick zu veröffentlichen.
  • Verbinden Sie WhatsApp mit Ihrem CRM über die Twilio-Integration.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Leitfaden Wie man WhatsApp CRM für kleine Unternehmen erstellt oder in unseren Video-Tutorials.

Das hängt davon ab, wie stark Sie die App anpassen möchten. Mit einer vorgefertigten Vorlage können Sie innerhalb weniger Minuten loslegen. Wenn Sie jedoch jedes Detail auf Ihr Unternehmen zuschneiden möchten, kann es länger dauern. Hostinger Horizons macht den Prozess in jedem Fall so schnell und intuitiv wie möglich – chatten Sie einfach mit der KI, und sie übernimmt die aufwändige Arbeit.

Ja – mit Hostinger AI Builder können Sie alles individuell anpassen. Beschreiben Sie einfach in Ihren eigenen Worten, was Sie benötigen, und die KI passt Design, Inhalt und Funktionalität für Sie an. Egal, ob Sie eine bestimmte Vertriebspipeline, benutzerdefinierte Kontaktfelder oder ein einzigartiges Layout benötigen, Sie können es durch Gespräche verfeinern, bis es perfekt zu Ihrem Unternehmen passt.

Hostinger Horizons ist nicht kostenlos, aber Sie können es testen, bevor Sie sich für einen Plan entscheiden. Lesen Sie unseren ausführlichen Leitfaden dazu, wie Sie loslegen und das Beste aus der Plattform herausholen.

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