Ja. Ein Agent greift nur auf die Konten und Tools zu, mit denen Sie ihn verbinden, und Sie können sie jederzeit trennen. Ihre Unterhaltungen sind an Ihr Konto gebunden, sind für andere Benutzer nicht sichtbar und werden niemals zum Trainieren von KI-Modellen oder zum Teilen für Werbung verwendet. Bevor ein Agent etwas Unumkehrbares tut, hält er an und bittet Sie, es zu genehmigen. Hostinger ist ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert und DSGVO-konform.