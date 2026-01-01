Bis zu 75 % Rabatt auf Node.js Hosting

Node.js nach Ihren Vorstellungen bereitstellen

Veröffentlichen Sie Ihre Node.js-App ohne Serververwaltung, oder wählen Sie VPS für die volle Kontrolle. Zahlen Sie einen festen monatlichen Preis ohne nutzungsbasierte Abrechnung.
Ab 18,99 €  3,99  € /Mon.
30 Tage Geld-zurück-Garantie
Node.js nach Ihren Vorstellungen bereitstellen

Auf Ihre App fokussieren, nicht auf Infrastruktur

Managed Node.js Hosting Node.js auf VPS

Codebasierte Bereitstellung

Von GitHub oder direkt von Ihrer IDE bereitstellen.

Integrierter Schutz

Verwaltetes SSL, CDN, WAF und DDoS-Schutz sind inklusive.

Planbare Preise

Ein Monatspreis, keine Zusatzkosten oder nutzungsbasierte Gebühren.

Verwaltete Infrastruktur

KI-Fehlerbehebung, Backups und Support sind inklusive.

Wählen Sie einen Plan, der zu Ihrem Projekt passt

BESTSELLER
79 % Rabatt
Managed Node.js Hosting
18,99  €
3,99  € /Mon.
Erhalten Sie 48 Monate für 191,52 € (regulärer Preis 911,52 €). Verlängerungspreis: 16,99 €/Mon.

Kein Aufwand

Nutzen Sie verwaltete Infrastruktur und konzentrieren Sie sich auf Code
Kostenlose Domain für 1 Jahr
Kostenlose Business E-Mail für 1 Jahr
Kostenlos verwaltete SSLs
Kostenloses internes CDN
Auf GitHub pushen und automatisch bereitstellen
Direkt aus Ihrer IDE bereitstellen
Verwaltete MySQL-Datenbank
Tägliche und On-Demand-Backups
WAF- und DDoS-Schutz
Mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, Website-Baukasten, Horizons erstellen

Ressourcen

2 vCPU
3 GB RAM
50 GB NVMe
Unbegrenzte Bandbreite
64 % Rabatt
Node.js auf VPS
21,99  €
7,99  € /Mon.
Erhalten Sie 24 Monate für 191,76 € (regulärer Preis 527,76 €). Verlängerungspreis: 14,99 €/Mon.

Vollständige Kontrolle

Erhalten Sie vollständige Kontrolle über Server, Laufzeitumgebung und Bereitstellung
Voller Root Zugang
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Docker Manager
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Kostenlose wöchentliche Backups
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung

Ressourcen

2 vCPU
8 GB RAM
100 GB NVMe
8 TB Bandbreite
BESTSELLER
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Managed Node.js Hosting
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Kein Aufwand

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Kostenlose Domain für 1 Jahr
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Direkt aus Ihrer IDE bereitstellen
Verwaltete MySQL-Datenbank
Tägliche und On-Demand-Backups
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Mit Node.js, PHP/HTML, WordPress, Website-Baukasten, Horizons erstellen

Ressourcen

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Vollständige Kontrolle

Erhalten Sie vollständige Kontrolle über Server, Laufzeitumgebung und Bereitstellung
Voller Root Zugang
AMD EPYC-Prozessoren
NVMe-SSD-Speicher
Docker Manager
Firewall-Verwaltung
1 Gbit/s Netzwerkgeschwindigkeit
Kostenlose wöchentliche Backups
Öffentliche API
KI-Assistent mit MCP-Unterstützung

Ressourcen

2 vCPU
8 GB RAM
100 GB NVMe
8 TB Bandbreite

Alle Pläne werden im Voraus bezahlt. Der monatliche Preis ergibt sich aus dem Gesamtpreis des Plans, geteilt durch die Anzahl der enthaltenen Monate in Ihrem Plan.

Unterstützt über 1 Mio. Entwickler weltweit

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Node.js-App in 2 Schritten starten

Managed Node.js Hosting Node.js auf VPS
1. Ihr Projekt verbinden

1. Ihr Projekt verbinden

Verbinden Sie GitHub, laden Sie eine ZIP-Datei hoch oder stellen Sie über einen KI-Code-Assistenten bereit. Ihr Framework wird automatisch erkannt, Build-Befehle werden ausgeführt, und Sie können direkt loslegen.

2. Sofort bereitstellen

2. Sofort bereitstellen

Starten Sie Ihre Node.js Web-App in Sekunden. Server, Sicherheit und Skalierung – alles für Sie erledigt.

Warum Node.js auf Hostinger betreiben?

Planbare Preise

Günstige monatliche Pläne für Managed Node.js Hosting und VPS

Keine nutzungsbasierte Abrechnung

Zahlen Sie einen monatlichen Preis ohne zusätzliche Gebühren basierend auf Traffic oder Laufzeit

Entwickelt für KI-Codierungs-Workflows

Stellen Sie von GitHub oder Ihrer IDE bereit und führen Sie Apps aus, die mit React, Next.js, Vite, Vue.js und anderen modernen Frameworks erstellt wurden
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Warum Node.js auf Hostinger betreiben?

Eine Bereitstellung, unzählige Möglichkeiten zum Erstellen

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Continue.dev

Managed Node.js Hosting oder Node.js auf VPS – Sie wählen

Beide betreiben Node.js auf Hostinger. Der Unterschied liegt darin, wie viel Sie selbst verwalten möchten.
Managed Node.js Hosting
Node.js auf VPS

Einrichtung

Verwaltete Umgebung für die App-Bereitstellung
Selbstverwalteter virtueller Server

Kontrolle

Bereitstellung auf App-Ebene auf verwalteter Infrastruktur
Vollständiger Root-Zugriff und Kontrolle auf Server-Ebene

Bereitstellung

GitHub-Integration oder IDE-basierte Bereitstellungen
Manuelle Einrichtung und benutzerdefinierter Bereitstellungs-Workflow

Schutz

Verwaltetes SSL, CDN, WAF und DDoS-Schutz
Firewall-Verwaltung und DDoS-Schutz

Backups

Tägliche und On-Demand-Backups
Kostenlose wöchentliche Backups und Snapshots

Bandbreite

Unbegrenzt
8 TB

Hosting für Node.js: Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Thema Node.js Hosting.

Was ist der Unterschied zwischen Managed Node.js Hosting und Node.js auf VPS?

Managed Node.js Hosting ist auf eine optimierte Bereitstellung und ein wartungsfreies Erlebnis ausgelegt, während Node.js auf VPS Ihnen tiefere Kontrolle auf Serverebene und Konfigurationsfreiheit bietet.

Kann ich von GitHub oder direkt aus meiner IDE bereitstellen?

Ja — Managed Node.js Hosting unterstützt die GitHub-Integration und IDE-basierte Bereitstellung.

Beinhaltet Managed Node.js Hosting Sicherheitsfunktionen?

Ja — verwaltetes SSL, CDN, WAF und DDoS-Schutz sind inklusive.

Wann sollte ich stattdessen VPS wählen?

Wählen Sie VPS, wenn Sie vollen Root-Zugriff, eine benutzerdefinierte Serverkonfiguration, Browser-Terminalzugriff oder Docker Compose-Workflows benötigen.

Unterscheiden sich die Preise zwischen den beiden Optionen?

Ja — Managed Node.js Hosting beginnt ab 3,99 €, während VPS ab 7,99 € beginnt.

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